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Без флага и гимна: россияне сражаются в спринте в Лахти. LIVE

Лыжи. Кубок мира. Лахти. Спринт. Мужчины, женщины. ОНЛАЙН

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Рамиль Ситдиков/ РИА «Новости»
На восьмом этапе Кубка мира по лыжным гонкам спортсменки и спортсмены соревнуются в спринте свободным стилем. Представители сборной России из-за военной спецоперации на Украине выступают без национальных флага и гимна. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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15:15

В финском Лахти спринтами свободным стилем у мужчин и женщин стартует восьмой этап Кубка мира по лыжным гонкам. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.

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