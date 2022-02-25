«Просто достиг некоторых целей»: Медведев станет первой ракеткой мира

Российский теннисист Даниил Медведев 28 февраля впервые в карьере возглавит рейтинг АТР, став третьим мужчиной и всего пятым спортсменом из России в статусе первой ракетки мира. Он уже точно обойдет Новака Джоковича, прервав гегемонию серба.

Самый реальный шанс

Даниил Медведев вплотную подобрался к статусу лидера мирового рейтинга еще по ходу прошлого сезона, когда смог закрепиться на второй позиции в табели о рангах лучших теннисистов планеты.

Первый шанс возглавить рейтинг АТР у него был еще в конце лета, и дальше такие возможности периодически возникали. Однако обойти Новака Джоковича все же было очень непросто, и россиянину это долго не удавалось.

Следующий реальный шанс был на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Особенно реальным он стал после того, как серба депортировали из страны, аннулировав его визу из-за отсутствия вакцинации и махинации с медотводом.

В итоге Джокович, являющийся королем Australian Open, где он выиграл аж девять титулов (включая три предыдущих турнира) и никогда не проигрывал, если добирался до полуфинала, должен был лишиться двух тысяч рейтинговых очков!

Для гарантированного выхода на первую строчку рейтинга Медведеву надо было брать титул самому — тогда к его рейтингу добавилась бы тысяча очков (в плюс к заработанной год назад тысяче за выход в финал).

Но Даниил лишь подтвердил результат АО-2021, вновь дойдя до решающей встречи и там в драматичной борьбе уступив великому испанцу Рафаэлю Надалю в пяти партиях, хотя вел со счетом 2-0 по сетам.

Однако было понятно, что вскоре еще один шанс представится. Россиянин в любом случае не вышел бы на вершину рейтинга сразу после первого «мейджора», даже если бы выиграл его, так как очки Джоковича сгорали только 21 февраля (в прошлом году австралийский «шлем» проводился позже, а рейтинговые баллы за любой турнир по правилам АТР не сгорают ровно год).

В итоге 21 февраля у Джоковича после исчезновения тех двух тысяч баллов стало 8 875 очков в рейтинге, давно закрепившийся на второй позиции Медведев имел 8 435.

При этом оба заявились на соревнования — серб в Дубай, россиянин — в Акапулько. Вот только Даниилу ничего защищать было не нужно, а у его конкурента могли сгореть 500 баллов за прошлогодний титул в том же Дубае.

Так что если бы они оба вообще не вышли на корт, Медведев стал бы первой ракеткой мира. Все было в его руках, ведь даже выигрыш Джоковичем очередного титула только сохранял за ним эти 8 875 очков, а россиянину титул гарантировал 8 935.

В итоге все свелось к тому, что россиянину просто достаточно было выступить не хуже первого номера, и тогда он сам становился им.

Помощь Веселы

Были и другие расклады, но теперь о них говорить нет никакого смысла, потому что Ноле уступил в четвертьфинале.

Проиграл серб в своем втором матче в Дубае чеху Иржи Веселы, занимающему только 123-е место в рейтинге АТР — 4:6, 6:7. Но интересно, что это была их вторая очная встреча, и первую в 2016 году тоже выиграл чех.

Таким образом, не пробивавшийся в полуфиналы на уровне АТР с 2020 года Веселы вошел в «клуб» к австралийцу Нику Кириосу и россиянину Марату Сафину — только эти теннисисты никогда не проигрывали Джоковичу, встретившись с ним больше одного раза.

При этом у Веселы эта победа над представителем топ-10 стала всего четвертой в карьере при 16 поражениях в таких поединках.

Что до Медведева, то он не только повторил результат конкурента, но уже добрался до полуфинала, где может попробовать взять реванш за Australian Open у Надаля.

«Честно скажу – я видел, что Новак проигрывает, но не знал, что в случае его поражения стану №1. Думал, что мне нужен большой результат в Акапулько. А потом мне полетели сообщения, и я понял, что это произойдет, — рассказал сам Даниил еще после выхода в четвертьфинал в Акапулько.

— Но первой задачей было все равно сегодня победить. Потому что я стараюсь выигрывать каждый матч. Но это были отличные новости».

Знаковое достижение

Даниил Медведев станет пятым российским теннисистом, кому удалось добраться до первой строчки рейтинга. У мужчин этого добивались Евгений Кафельников, продержавшийся на вершине шесть недель в 1999 году, и Марат Сафин, возглавлявший рейтинг на протяжении девяти недель в 2000 и 2001 годах.

У женщин в 2000-х Мария Шарапова была лучшей теннисисткой планеты на протяжении 21-й недели, а Динара Сафина затем перекрыла ее достижение, возглавляя рейтинг на протяжении 26 недель.

Российские мужчины не были на самом верху почти 21 год! Но это даже не главное достижение Медведева. С тех пор, как Роджер Федерер сместил с первой позиции американца Энди Роддика 2 февраля 2004 года, рейтинг возглавляли только представители «большой четверки» (Федерер, Надаль, Джокович и Энди Маррей).

И вот Медведев, являющийся хедлайнером поколения, вслед за первым выигранным «шлемом» (US Open-2021) стал первым в новой генерации теннисистов, кто добрался-таки до вершины табели о рангах!

При этом Джокович является рекордсменом по числу недель во главе рейтинга (361), а сейчас его гегемония продолжалась без перерыва 86 недель, что только увеличивает значение достижения россиянина.

К слову, Медведев станет 27-й первой ракеткой в истории мужского тенниса с момента, когда АТР ввела в 1973 году компьютерный подсчет рейтинга. А еще он будет самым высоким первым номером в истории — 198 см. Прежнее достижение принадлежало Сафину (193 см).

Что дальше

Джокович еще перед стартом игровой недели на неизбежные и многочисленные вопросы о возможной рокировке в рейтинге, сразу сказал, что постарается первым поздравить Даниила, если это случится. И слово сдержал.

«Иржи, ты отлично сыграл. Желаю удачи в оставшихся матчах на турнире. Еще поздравляю Даниила, который теперь заслуженно станет первой ракеткой мира», — написал в Ноле в своем Twitter сразу после поражения от Веселы.

Поздравил россиянина и Надаль, с которым ему предстоит встретиться в борьбе за выход в финал турнира. Но сам Медведев, хоть и обрадовался, воспринимает свой успех очень спокойно, без головокружения.

«Когда ты выигрываешь большой турнир, то потом в раздевалке тебя все поздравляют. Сейчас то же самое. Конечно никто не будет падать в ноги и говорить, как тобою восхищается. Но вообще за пределами корта теннис – очень дружелюбный спорт, — рассказал он о сообщениях коллег.

— Пока рано говорить о новой эпохе. Пока я просто рад, что достиг некоторых целей. И не имеет значения, как это произошло – после первой победы на «Большом шлеме», после десятой или после поражения Новака в Дубае. Это все равно здорово для меня и моей команды».

Но все знают, что удержаться на вершине куда сложнее, нежели забраться на нее. Какие же тут расклады на ближайшее время?

По итогам нынешней недели в обновленном рейтинге, который появится 28 февраля, у Джоковича будет 8 465 очков, а у нового лидера рейтинга от 8 615 (в случае поражения в полуфинале) до 8 935 (при выигрыше титула).

Однако в следующем месяце россиянину предстоит защитить 430 очков, в то время как Джокович может потерять только 45.

В марте пройдут сразу два «Мастерса» — в Майами и Индиан-Уэллсе, — где за победу дается по тысяче баллов.

Вот только если Джокович так и откажется прививаться, его в Америку просто не пустят по нынешним порядкам.