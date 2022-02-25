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Провожая зиму: «Спартак» - ЦСКА, «Челси» - «Ливерпуль», «Зенит» - «Рубин» и другие матч выходных

На исходе февраля вернется РПЛ, а Клопп и Тухель разыграют трофей в Англии

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Футбольный мяч

Футбольный мяч

РИА Новости
Российский футбол возвращается! 26-28 февраля нас ждут сразу несколько больших матчей в РПЛ. «Спартак» сойдется в дерби с ЦСКА, а «Рубин» наведается к «Зениту». Кроме того, в финале Кубка английской лиги сразятся «Челси» и «Ливерпуль». Эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита.

Главное: дерби всея Руси и Тухель против Клоппа

Чемпионат России возвращается без раскачки. В первый же день - дерби всея Руси! 26 февраля встретятся «Спартак» и ЦСКА. Красно-белые ушли на зимнюю паузу в нижней части турнирной таблицы. Даже до замыкающего топ-5 «Краснодара» не хватает шести очков. А потому поражение в дерби заметно снизит шансы на попадание в зону еврокубков.

Руй Витория все же покинул Москву, теперь «Спартак» возглавляет Паоло Ваноли. Клуб был довольно активен на трансферном рынке. Ситуация обязывает - в РПЛ нужно подниматься выше, в Лиге Европы есть шанс пошуметь в плей-офф. Да и про Кубок России забывать нельзя. Обыграть самого принципиального соперника в первом же официальном матче в новой команде - это красиво. Воспользуется ли Ваноли шансом? Поставить на победу красно-белых можно с коэффициентом 2.50.

ЦСКА впервые за долгое время остался без еврокубков, а потому играл в комфортном графике. Качество футбола оставляло желать лучшего, но положение рабочее.

30 очков, четвертое место. «Зенит» и «Динамо» оторвались, зато до «Сочи» всего один балл. В четырех последних матчах с участием «армейцев» в чемпионате России заходила ставка «обе забьют - нет». Winline предлагает заключить пари на продолжение серии с коэффициентом 2.19.

На следующий день в Англии разыграют первый трофей 2022 года. Вывеска у финала Кубка лиги что надо - «Челси» против «Ливерпуля». И все это великолепие состоится на легендарном стадионе «Уэмбли». Мерсисайдцы не выигрывали этот трофей с 2012 года. Зато в случае успеха станут рекордсменами Кубка лиги - сейчас у них по восемь побед вместе с «Манчестер Сити».

На стороне «Челси» лишний день отдыха. «Ливерпуль» в среду громил «Лидс» в АПЛ, а подопечные Томаса Тухеля во вторник спокойно разобрались с «Лиллем» в Лиге чемпионов.

Та победа стала для лондонцев шестой подряд. В четырех случаях они даже не пропустили. Ставки на победу «Челси» всухую принимаются за 5.00.

Ждать высокой результативности, пожалуй, не стоит. Обе команды выступают в плотном графике. Да и цена ошибки высока, ведь на кону трофей. Добавим сюда статистику противостояния: в трех из четырех предыдущих очных встречах забивалось не больше двух мячей. Букмекер Winline дает коэффициент 1.64 на тотал меньше 2.5 гола. Если в основное время вратари пропустят не больше двух раз, с 2000 рублей вы получите 3280 рублей.

Понедельник: Слуцкий против «Зенита»

19-й тур чемпионата России завершится в понедельник в Санкт-Петербурге. «Зенит» получил дополнительное время на восстановление: в четверг действующий чемпион России играл в Испании с «Бетисом». Евровесна для сине-бело-голубых закончилась в феврале. Обидно. Зато теперь ничто не отвлекает от внутренней арены.

В северную столицу пожалует «Рубин». Казанцы начали сезон с трех побед, но после провала в квалификации Лиги конференций посыпались. Время шло, а позитивных изменений не происходило. Перед зимней паузой подопечные Леонида Слуцкого потерпели три поражения подряд. Заключить пари на еще одну неудачу «Рубина» предлагают за 1.31.

Впрочем, не все так очевидно. У «Зенита» обострились проблемы с центром обороны и вратарями. А времени на налаживание атаки у Леонида Слуцкого на сборах было предостаточно. Между прочим, в четырех предыдущих очных встречах проходила ставка «обе забьют». Winline оценивает вероятность продолжения тренда коэффициентом 1.82.

Теперь вы знаете больше о главных событиях выходных. Эти матчи вы можете посмотреть в прямом эфире бесплатно на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита.

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