Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Операция на Украине #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Деменко: на исход матча «Спартак» — «Лейпциг» может... 15:58
Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Зеленским 15:58
Генерал-майор Конашенков: группировки войск в Донецке развили успех... 15:57
Канье Уэст начал встречаться с моделью на 20 лет младше него 15:57
Гильдия риелторов заявила о снижении цен на элитное жилье 15:55
МО РФ: националисты устраивают расправы над срочниками ВСУ, которые не хотят воевать 15:54
Путин подписал закон об индексации пенсий военным 15:51
Астрономы составили подробную карту четверти неба с 4,4 млн объектов 15:50
Кадыров посоветовал Зеленскому извиниться перед Путиным 15:48
США перебросили F-35 к Балтийскому и Черному морям 15:47
Бесплатная ставка 2000 р.
Спорт

Экс-ученица Плющенко против Яметовой в финале Кубка России. LIVE

Фигурное катание. Кубок России. Финал. Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

Прослушать новость
Остановить прослушивание
В финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске женщины показывают произвольную программу. После короткой уверенно лидирует Вероника Яметова. На втором месте — бывшая ученица Евгения Плющенко Валерия Шульская, которая тренируется в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
16:03

Началась разминка первой группы участниц.

close
100%
15:55

Порядок выступлений сегодня:

close
100%
15:50

Напомним итоги короткой программы:

close
100%
15:45

Здравствуйте, уважаемые любители спорта! На финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске женщины демонстрируют произвольную программу.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Операция на Украине. День второй
Что происходит на Украине. Онлайн-трансляция
«Мы не боимся говорить с Россией». Зеленский готов к переговорам о нейтральном статусе
Офис Зеленского второй раз за день заявил о готовности Украины к переговорам о нейтральном статусе
Anonymous объявили войну против России. Чем это может грозить
ИБ-эксперт Ненахов рассказал, какую опасность для России представляют хакеры Anonymous
Путин готов направить в Минск делегацию для переговоров с Зеленским
В Минобороны заявили, что ВС России не будут обстреливать жилые дома Киева
Зеленский предложил Путину сесть за стол переговоров
В Германии рассказали об обсуждениях третьего пакета санкций против России
Новости и материалы
Деменко: на исход матча «Спартак» — «Лейпциг» может повлиять нейтральное поле
Генерал-майор Конашенков: группировки войск в Донецке развили успех при поддержке ВС РФ
Канье Уэст начал встречаться с моделью на 20 лет младше него
Гильдия риелторов заявила о снижении цен на элитное жилье
МО РФ: националисты устраивают расправы над срочниками ВСУ, которые не хотят воевать
Путин подписал закон об индексации пенсий военным
Астрономы составили подробную карту четверти неба с 4,4 млн объектов
Кадыров посоветовал Зеленскому извиниться перед Путиным
США перебросили F-35 к Балтийскому и Черному морям
Карбаускис ушел из Театра имени Маяковского
Деменко об «РБ Лейпциг»: «Спартак» будет биться и пробовать играть в футбол
В Минобороны заявили, что ВС Украины используют мирное население как «живой щит»
Минобороны РФ: Киев блокирован с запада
В Минобороны сообщили, что российские ВС не несут потерь в ходе операции в Донбассе
Великобритания закрыла воздушное пространство для российских самолетов
Бастрыкин поручил наладить сотрудничество с правоохранительными органами ДНР и ЛНР
Щербакова рассказала, как на нее повиляла ситуация с Валиевой на ОИ-2022
Собянин отменил блокировку транспортных карт пенсионеров в связи со снижением заболеваемости
Все новости
Украина потеряла контроль над островом Змеиный, взрывы в Киеве. Главное к полудню 25 февраля
Российские военные взяли под контроль Чернобыльскую АЭС на Украине
«Мы хорошо знаем слабые места Запада». Россия подготовила пакет ответных санкций
Валентина Матвиенко заявила об ответных Западу российских санкциях
Семь способов самостоятельно исправить сбои в работе WhatsApp
Аналитик Ильичева перечислила шаги для исправления ошибок в работе мессенджера WhatsApp
Воздушная блокада. Сколько туристов остаются в регионах с закрытым авиасообщением
Росавиация закрыла воздушное пространство России для самолетов Великобритании
«Перспективное направление»: спасут ли молочнокислые бактерии от COVID-19
Ученые проверят, помогут ли «сырные» бактерии победить коронавирус
Очень приятно, ЦАР: российские мошенники перешли на африканские домены
Infosecurity: число русскоязычных фишинговых сайтов в домене Центральноафриканской Республики выросло на 320%
Огромные очереди и пробки, бомбоубежище в метро: что сегодня происходит в городах Украины
«Юра, удержи отрасль»: с чего начинался «Роскосмос»
Космонавт Жуков рассказал, как создавалось Российское космическое агентство
«Выдавим Россию из мировой экономики». Какие санкции ввели США и Великобритания
Президент США Байден объявил о введении новых санкций против России
«Отнеситесь с пониманием». Путин поговорил с бизнесом о санкциях
Путин на встрече с предпринимателями назвал операцию в Донбассе вынужденной мерой
«Их бросили». В ДНР заявили о пленении 15 украинских военных
Шойгу распорядился относиться к украинским военнопленным с уважением
«Это не начало, а окончание войны». Российские политики — о спецоперации на Украине
Матвиенко осудила противников военной операции в Донбассе
«Вы же сами слышите, стрельбы нет. Нет стрельбы! Снаряды не разрываются»
Как в Донецке оценили военную спецоперацию России на Украине и признание Москвой ДНР и ЛНР
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть