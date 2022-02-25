Экс-ученица Плющенко против Яметовой в финале Кубка России. LIVE

В финале Кубка России по фигурному катанию в Саранске женщины показывают произвольную программу. После короткой уверенно лидирует Вероника Яметова. На втором месте — бывшая ученица Евгения Плющенко Валерия Шульская, которая тренируется в ЦСКА под руководством Сергея Давыдова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.