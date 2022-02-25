«Спартак» сыграет в Лиге Европы против «Лейпцига» Тедеско

Доменико Тедеско работал в «Спартаке» с 2019-го 2021-й годы, во второй сезон московский клуб при немцы выиграл серебро и попал в Лигу чемпионов. Но тренер еще за полгода до окончания срока контракта объявил о решении не продлевать соглашение, сославшись на семейные обстоятельства.
«Лейпциг» достается в соперники «Спартаку»! А кто тренирует немецкий клуб сейчас? Правильно, Доменико Тедеско! Очень крутой расклад.
Тренер «Спартака» Доменико ТедескоРИА Новости
«Аталанта» Миранчука сыграет против «Байера» Лунева! Хорошая интрига.
Полузащитник «Аталанты» Алексей МиранчукGlobal Look Press
Сначала будут вытаскивать шары с командами, которые прошли 1/16 финала. А потом тащить им соперников.
Знаменитый в прошлом вратарь «Севильи» Андрес Палоп появляется на сцене, он проведет жеребьевку.
Отметим, что из-за ситуации на Украине, «Спартак» в любом случае не сможет сыграть домашние матчи (матч) в Москве. Клубу придется выбирать нейтральную страну.
Финал пройдет в Севилье на стадионе «Санчес Писхуан». Сразу для двух участников 1/8 он может стать фактически домашним.
«Зенит» накануне хорошо играл против «Бетиса», но завершил игру вничью и в 1/8 финала Лиги Европы не пробился.
«Спартак» при жеребьевке получит статус сеяного, но в компанию «несеяных» попали: испанские «Севилья», «Барселона» и «Бетис», итальянская «Аталанта», немецкий «Лейпциг», португальские «Порту» и «Брага», шотландский «Рейнджерс».