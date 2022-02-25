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Спорт

«Спартак» сыграет в Лиге Европы против «Лейпцига» Тедеско

В 1/8 финала Лиги Европы «Спартак» сыграет с немецкий «Лейпцигом»

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Доменико Тедеско и Георгий Джикия

Доменико Тедеско и Георгий Джикия

Reuters
УЕФА провел жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы, в которой своего соперника узнал московский «Спартак», последний оставшийся в еврокубках российский клуб. Красно-белые сыграют с «Лейпцигом», который тренирует экс-наставник московского клуба Доменико Тедеско. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
14:32

А наша трансляция на этом завершена. Всего доброго!

14:30

На данный момент «Лейпциг» занимает четвертое место в чемпионате Германии.

14:28

Доменико Тедеско работал в «Спартаке» с 2019-го 2021-й годы, во второй сезон московский клуб при немцы выиграл серебро и попал в Лигу чемпионов. Но тренер еще за полгода до окончания срока контракта объявил о решении не продлевать соглашение, сославшись на семейные обстоятельства.

14:25

Как считаете, повезло «Спартаку»?

14:22

И последняя пара — «Бетис» — «Айнтрахт».

14:21

«Лейпциг» достается в соперники «Спартаку»! А кто тренирует немецкий клуб сейчас? Правильно, Доменико Тедеско! Очень крутой расклад.

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Тренер «Спартака» Доменико Тедеско

Тренер «Спартака» Доменико Тедеско

РИА Новости
14:20

«Барселона» — «Галатасарай». Повезло «Спартаку».

14:19

Для родной «Севильи» Палоп вытащил серьезного соперника — английский «Вест Хэм».

14:18

«Аталанта» Миранчука сыграет против «Байера» Лунева! Хорошая интрига.

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Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук

Global Look Press
14:17

«Порту» против «Лиона» — очень сильная пара.

14:16

Португальская «Брага» против «Монако» Александра Головина — это вторая пара.

14:15

Первая пара — шотландский «Рейнджерс» против сербской «Црвены Звезды».

14:14

Сначала будут вытаскивать шары с командами, которые прошли 1/16 финала. А потом тащить им соперников.

14:11

Знаменитый в прошлом вратарь «Севильи» Андрес Палоп появляется на сцене, он проведет жеребьевку.

14:09

Отметим, что из-за ситуации на Украине, «Спартак» в любом случае не сможет сыграть домашние матчи (матч) в Москве. Клубу придется выбирать нейтральную страну.

14:08

Финал пройдет в Севилье на стадионе «Санчес Писхуан». Сразу для двух участников 1/8 он может стать фактически домашним.

14:05

«Зенит» накануне хорошо играл против «Бетиса», но завершил игру вничью и в 1/8 финала Лиги Европы не пробился.

14:01

«Спартак» при жеребьевке получит статус сеяного, но в компанию «несеяных» попали: испанские «Севилья», «Барселона» и «Бетис», итальянская «Аталанта», немецкий «Лейпциг», португальские «Порту» и «Брага», шотландский «Рейнджерс».

14:00

УЕФА проводит жеребьевку 1/8 финала Лиги Европы. Своего соперника узнает выигравший свою подгруппу, а потому пропускавший первый раунд игр на вылет московский «Спартак». «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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