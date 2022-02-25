«Спартак» сыграет в Лиге Европы против «Лейпцига» Тедеско

14:28

Доменико Тедеско работал в «Спартаке» с 2019-го 2021-й годы, во второй сезон московский клуб при немцы выиграл серебро и попал в Лигу чемпионов. Но тренер еще за полгода до окончания срока контракта объявил о решении не продлевать соглашение, сославшись на семейные обстоятельства.