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Лига Европы: «Зениту» нужно чудо, «Барселона» и «Наполи» проведут второй раунд

«Боруссия» оказалась на грани провала в Лиге Европы

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Лига Европы, мяч

Лига Европы, мяч

Global Look Press
Не успели мы переварить первые матчи 1/16 финала Лиги Европы, как уже подоспело время ответных встреч. «Зенит» в Испании сыграет с «Бетисом», а «Барселона» и «Наполи» проведут вторую часть классной футбольной пьесы в Неаполе. Кроме того, «Рейнджерс» постарается удержать добытое преимущество в матче с «Боруссией», а «Лацио» встретится с «Порту». Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита.

Когда Семак победит в еврокубках на выезде

«Зенит» очень старался, но проиграл на своем поле «Бетису» 2:3. И это при том, что соперник оставил в запасе ряд основных игроков. Подвели нелепые ошибки в обороне. А в Севилье вновь не будет Деяна Ловрена.

Единственное преимущество «Зенита», пожалуй, в свежести. Питерцы спокойно готовились к матчу, в то время как у «Бетиса» был еще поединок против «Мальорки». Впрочем, его команда Мануэля Пеллегрини выиграла, пусть и не без труда.

Нельзя сказать, что «Зенит» был безнадежен, как раз наоборот.

Вероятно, справедливым итогом в Санкт-Петербурге была бы ничья. Но победить «Бетис» на выезде будет крайне сложно. Да и статистика явно не в пользу чемпиона России. Достаточно сказать, что при Сергее Семаке зенитовцы еще ни разу не выигрывали в еврокубках не на своем поле. Поставить на непроигрыш «Бетиса» можно у букмекера Winline за 1.33.

Хави едет в Неаполь побеждать

Кажется, «Барселона» обретает себя под руководством Хави. Конечно, нужно отметить и селекцию: Адама Траоре, Пьер-Эмерик Обамеянг и Ферран Торрес однозначно пришлись ко двору. Но и роль тренера велика: по крайней мере атмосфера в команде явно стала лучше.

Вот и в игре с «Валенсией» в Примере на выходных все получилось очень легко и уверенно. Победа 4:1 и место в Лиге чемпионов от каталонцев никуда не денется, если сине-гранатовые продолжат в том же духе.

А вот в Лиге Европы дела более сложные. Первый матч против «Наполи» завершился вничью 1:1. Предсказать, что случится в Неаполе, очень сложно. Прямо скажем, и для тех, и для других внутренние чемпионаты важнее, но и сдаваться без боя никто не собирается. «Наполи» на выходных сыграл вничью с «Кальяри» (1:1), но Спаллетти дал отдохнуть лидерам. Так что настрой самый серьезный.

Есть ощущение, что в 90 минут команды не уложатся.

Поставить на еще одну ничью можно за 3.55. Более рациональный вариант - ставка на то, что обе команды забьют. И те, и другие сейчас активны в атаке, но не безгрешны в обороне. Поставить на «обе забьют» в Winline можно с коэффициентом 1.65.

«Боруссия» пойдет ва-банк

«Боруссия» из Дортмунда - автор громкой сенсации со знаком минус в первом матче. 2:4 на своем поле от «Рейнджерс» - это почти провал. А ведь по ходу матча «шмели» проигрывали и в 3 мяча.

В помощь немецкому клубу отмена правила главенства голов на чужом поле. Это неплохое подспорье для дортмундцев, которые очень злы. Первыми это прочувствовали одноклубники из Менхенгладбаха, получившие 6 голов в Бундеслиге.

Что до «Рейнджерс», то этот клуб разрывается на два фронта.

В чемпионате «Селтик» впереди на 3 очка, нужно бороться за чемпионство. Но выбить «Боруссию» из Лиги Европы - отличный результат. Проигрыш чемпионской гонки, конечно, никому не понравится, но подсластить пилюлю вполне можно.

Вот только очень уж зла «Боруссия», никакой расслабленности у немецкой команды в этот раз не будет. Поставить на проход немецкого клуба в 1/8 финала можно за 3.35.

«Лацио» засушит игру, но нужно еще и забивать

«Порту» на своем поле смог победить «Лацио» 2:1. Но минимальная победа - это совсем не гарант итогового прохода. Ведь на своем поле римляне в Лиге Европы смотрятся просто отлично. Достаточно того, что «Лацио» до сих пор ни разу не пропустил в Риме в рамках еврокубка в этом сезоне.

Но одно дело результат оборонять, а другое - забивать.

Подспорьем для Маурицио Сарри должно стать возвращение в строй Чиро Иммобиле, пропустившего первый матч. Если Чиро забьет свой дежурный гол, а в обороне итальянцы смогут остановить соперника, шансы однозначно появятся.

Гадать на исход матча здесь нет никакого желания. А вот сделать ставку на низовой характер встречи весьма перспективно. Winline дает на тотал меньше 2.5 гола коэффициент 1.84. Отличный вариант, учитывая, что «Лацио» в домашних стенах непробиваем.

Теперь вы знаете больше об ответных играх плей-офф Лиги Европы. Winline предлагает 2000 рублей на первую ставку новым клиентам. Сделайте ставку на своего фаворита бесплатно и наслаждайтесь игрой!

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