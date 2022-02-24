Экс-ученица Плющенко Шульская борется за золото Кубка России. LIVE

18:30

Начала с добротного двойного акселя. Тройной флип тоже сделала чисто. Во второй части прыгнула каскад 3 лутц + 3 тулуп, но приземлила второй прыжок на две ноги. Дорожку шагов сделала на второй уровень, а вращения на третий и четвертый. Не самый удачный прокат.