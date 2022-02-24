Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Военная операция в Донбасcе #Коронавирус
Новости Спорт Статьи #Военная операция в Донбасcе
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
В Киеве объявлена воздушная тревога 18:37
Депутаты Рады коллективно призвали Зеленского «незамедлительно» начать... 18:36
Матвиенко раскритиковала противников спецоперации России в Донбассе 18:26
Хоккеист Амиров, у которого диагностировали опухоль мозга, обратился... 18:23
Ким Кардашьян потребовала немедленного развода с Канье Уэстом 18:20
В Киеве ввели комендантский час 18:16
Германия отказалась поставлять оружие на Украину 18:15
CNN: Евросоюз может отключить Россию от SWIFT, но пока страны разделились во мнении 18:14
Украинские хакеры собрали почти $600 тысяч «для ВСУ» 18:10
УЕФА выпустил официальное заявление в связи с событиями на Украине 18:06
Бесплатная ставка 2000 р.
Спорт

Экс-ученица Плющенко Шульская борется за золото Кубка России. LIVE

Фигурное катание. Кубок России. Финал. Женщины. Короткая программа. ОНЛАЙН

Прослушать новость
Остановить прослушивание
В Саранске в финале Кубка России по фигурному катанию женщины выступают с короткой программой. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
18:38

Начинается разминка второй группы.

close
100%
18:37

Свириденко остается на четвертом месте.

close
100%
18:36

Двойной аксель сделала в начале проката, а также тройной лутц. Каскад оставила на вторую часть выступления. Там были она сделала 3 риттбергер + 2 тулуп. Вращалась на четвертый уровень, но дорожка шаговы была только второго. Не все далеко получилось сегодня.

close
100%
18:32

А теперь на льду петербурженка Полина Свириденко, последняя по порядку из первой разминки.

close
100%
18:31

Ожидаемо только третьей остается Гущина пока. Но все рядом.

close
100%
18:30

Начала с добротного двойного акселя. Тройной флип тоже сделала чисто. Во второй части прыгнула каскад 3 лутц + 3 тулуп, но приземлила второй прыжок на две ноги. Дорожку шагов сделала на второй уровень, а вращения на третий и четвертый. Не самый удачный прокат.

close
100%
18:26

А теперь на льду Ксения Гущина. Она представляет

close
100%
18:25

Петеримова, несмотря на свое нелепое падение, почти обошла Молчановую. Но все же не обошла — второе место пока.

close
100%
18:23

В начале программы сделала тройной флип, затем исполнила каскад 3 лутц + 3 тулуп. Дорожку шагов сделала только на второй уровень, причем споткнулась и упала... Во второй части чисто прыгнула двойной аксель, а все вращения были на четвертый уровень.

close
100%
18:20

Ну а нальду Вероника Петеримова, которая представляет московский «Хрустальный» и работает под руководством Анны Царевой.

close
100%
18:19

Итак, результат Молчановой становится первым ориентиром.

close
100%
18:18

Начала с чистого каскада 3 лутц + 3 тулуп, затем с делала двойной аксель. Во второй части проката с помаркой прыгнула тройной флип. Дорожку шагов сделала на второй уровень, а отвращалась в основном на четвертый, но был и третий уровень.

close
100%
18:14

Станислава Молчанова из Краснодарского края выступает первой.

close
100%
18:08

Начинается разминка первой группы финалисток Кубка России.

close
100%
18:05

Началось представление официальных лиц. Старший судья соревнований — Алла Машкевич.

close
100%
17:55

Первая разминка

1. Станислава Молчанова 2. Вероника Петеримова 3. Ксения Гущина 4. Полина Свириденко

Вторая разминка

5. Вероника Яметова 6. Валерия Шульская 7. Анастасия Морозова 8. Валерия Ларионова 9. Арина Онищенко

17:50

В рамках финала Кубка России по фигурному катанию женщины показывают короткую программу. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

close
100%
Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Специальная военная операция России в Донбассе. LIVE
Путин объявил о начале военной операции в Донбассе
«Это утро вошло в историю». Что означает разрыв дипломатических отношений с Украиной
Зеленский решил разорвать дипломатические отношения с Россией после начала спецоперации
«Освободить Украину, зачистить ее от нацистов». В Кремле раскрыли цели операции России
Песков назвал условия окончания операции по демилитаризации Украины
CNN: Евросоюз может отключить Россию от SWIFT, но пока страны разделились во мнении
Матвиенко раскритиковала противников спецоперации России в Донбассе
Депутаты Рады коллективно призвали Зеленского «незамедлительно» начать переговоры с РФ
В Киеве объявлена воздушная тревога
Новости и материалы
Хоккеист Амиров, у которого диагностировали опухоль мозга, обратился к болельщикам
Ким Кардашьян потребовала немедленного развода с Канье Уэстом
В Киеве ввели комендантский час
Германия отказалась поставлять оружие на Украину
Украинские хакеры собрали почти $600 тысяч «для ВСУ»
УЕФА выпустил официальное заявление в связи с событиями на Украине
Зеленский заявил о создании антипутинской коалиции
Латвия прекратила выдачу виз россиянам и отозвала своего посла
Захарова прокомментировала эвакуацию посольства Украины в Москве
СБУ сжигает документы в центре Киева
Поклонская обратилась к русским и украинцам
Мостовой: почему все уверены в том, что «Бетис» пройдет «Зенит»?
Москва прокомментировала слова Зеленского о возможности вернуть ядерное оружие
Массовые автомобили Chevrolet впервые стали дороже 1 млн рублей
Джонсон считает, что Запад должен «изолировать» Путина
В Германии рассказали о плане действий на случай ограничения поставок из РФ
ФСБ опубликовала видео поврежденного обстрелами ВСУ российского нефтегруза
Вероника Степанова прокомментировала завоевание бронзы в разделке на молодежном ЧМ
Все новости
«ВСУ не были морально готовы к настоящему ракетному удару»
Эксперты рассказали, почему не сработала система ПРО Украины
ЦБ объявил о начале валютной интервенции. Как реагирует рынок
Финансисты объяснили действия Банка России на фоне операции в Донбассе
11 аэродромов выведены из строя. Минобороны отчиталось о ходе операции на Украине
Минобороны РФ заявило о выводе из строя 74 объектов военной инфраструктуры Украины
Китай или Маск: чья ракета упадет на Луну
Астрономы выяснили, что в Луну врежется именно китайская ракета
НАТО отправляет войска на восточный фланг
НАТО развернет дополнительные оборонительные силы в восточной части альянса
«Давайте сядем и решим свою судьбу навсегда». Лукашенко призвал Москву и Киев провести переговоры
Лукашенко сообщил, что вопрос признания ДНР и ЛНР стоит в повестке
Огромные очереди и пробки, бомбоубежище в метро: что сегодня происходит в городах Украины
Закрытое небо и очереди на границе. Что происходит на Украине и юге России
Росавиация приостановила полеты в южные аэропорты РФ
Что говорил главный украинский оппозиционер за несколько часов до военной операции России
Экс-кандидат в президенты Украины считает, что в Киеве были рады признанию Россией ЛНР и ДНР
АПЛ по прозвищу «Хиросима»: как запертые при пожаре подводники выживали 23 дня
50 лет назад при пожаре на первом атомном ракетоносце К-19 погибли 30 подводников
«Во имя всего человечества, верните свои войска обратно в Россию»
Генсек ООН Гутерриш призвал Путина к немедленному прекращению конфликта на Украине
«Мертвые души»: история пропажи и уничтожения второго тома
Литературовед рассказала о странностях при обыске комнаты Гоголя после его смерти
Третий раз за месяц: в США обновили дату «нападения» России
Newsweek: Белый дом предупредил Зеленского о вторжении России в течение 48 часов
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть