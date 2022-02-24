Алиев лидирует с отрывом: фигуристы сражаются за победу в Кубке России. LIVE

И снова падение! Гуменник больно ударился спиной об лед, упав с тройного акселя.
Странное дело: прыжки выглядят у Петра самыми пролетными и уверенными из тех, кто уже выступал, однако на приземлении что-то идет не так, и фигурист в мгновение ока оказывается на льду.
Ох, какое падение! Петр сделал четверной сальхов, но потом конек словно вылетел из-под ноги и он растянулся на льду, не понимая, что случилось.
Гуменник начал с чистейшего каскада четверной риттбергер + тройной тулуп! Такого сложного каскада сегодня еще никто не делал.
Следующим выступает бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров — 2020 Петр Гуменник. Он катается под «Лунную сонату» Бетховена.
Очень чувственная дорожка шагов на высокой скорости была оценена судьями на максимальный, четвертый уровень сложности!Все вращения тоже четверного уровня.
Выступление Алиева находилось совсем на другом уровне по сравнению с Лазукиным и Атояром. Это была целостная, трогательная программа.
Алиев начал с чистейшего каскада тройной лутц + тройной тулуп. Скорее всего, планировал сделать четверной лутц в начале, но не смог.
Следующим выступает Дмитрий Алиев. Он катается под нежную лиричную композицию Piligrims On A Long Journey.
Атояр исполнил каскад тройной лутц + тройной тулуп без ошибок. Причем поставил этот элемент во второй половине программы, где получит за него +10% к базовой стоимости. Технически он выступил гораздо сильнее Лазукина — еще и все вращения сделал на четвертый уровень. Подвела только дорожка — второго уровня. Ну и выразительность была слабой — компоненты будут не такими высокими, как у Андрея.
Роман исполнил тройной аксель. Правда, быстро перевалился на вторую ногу после приземления, но судьи не стали снимать баллов — просто не добавили бонусов.
Атояр начал с четверного сальхова — и сделал его! Хоть и смазал приземление, сразу же подставив вторую ногу.
Следующим выступает Роман Атояр, который представляет ту же школу фигурного катания, что и Лазукин, — питерский «Звездный лед». Он катается под боевую и тревожную Sarabande Suite (Globus).
Катается Лазукин довольно выразительно и чувствует себя на льду свободно — чувствуется большой опыт зрелого спортсмена.
Однако после долгой паузы из-за травмы фигуристу пока не хватает чистоты исполнения элементов — даже дорожка шагов была исполнена лишь на второй уровень из четырех.
Последний прыжок — тройной аксель — Андрей выполнил с ошибкой: резко перевалился на вторую ногу и склонился почти до самого льда, чуть не упав.
Открывает выступления этой группы 24-летний Андрей Лазукин. Он катается под «Танго Роксан» из мюзикла «Мулен Руж».
Началась разминка первой группы участников, где выступят Андрей Лазукин (представляет Санкт-Петербург и Самарскую область), Роман Атояр (Санкт-Петербург), чемпион Европы — 2020 Дмитрий Алиев (Санкт-Петербург и Республика Коми) и бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров — 2020 Петр Гуменник (Санкт-Петербург).