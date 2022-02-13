Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
#Обострение ситуации вокруг Украины #Коронавирус
Олимпиада Новости Спорт Статьи
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Украина опровергает запрет на въезд для россиян 05:04
Пушилин назвал численность украинской группировки в Донбассе 05:03
Овечкин охарактеризовал главного тренера «Вашингтона» 05:02
Литовская спортсменка высказалась о российских фигуристах 04:56
В США на должность по утилизации ядерных отходов назначили ЛГБТ-активиста 04:52
Четыре ребенка погибли в пожаре в Якутии 04:42
В Раде подтвердили, что россиян перестали пускать на Украину 04:29
Историк архитектуры связал строительство московских хорд с хрущевской оттепелью 04:15
Песков высказался о дальнейшем взаимодействии с Западом 03:50
Для россиян, живущих в Байконуре, организовали новую льготу 03:47
Бесплатная ставка 2000 р.
Спорт

Реванш за титул: Адесанья против Уиттакера. LIVE

ММА. UFC 271. Адесанья — Уиттакер. ОНЛАЙН

Прослушать новость
Остановить прослушивание
В рамках вечера смешанных единоборств UFC 271 свой второй бой спустя два с лишним года проводят Исраэль Адесанья и Роберт Уиттакер. На кону снова титул чемпиона промоушена в среднем весе. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
05:10

Также на турнире состоялся бой легчайшей весовой категории между 32-летним казахстанским спортсменом Сергеем Морозовым и 36-летним представителем Бразилии Дугласом Силвой де Андраде.

Поединок завершился победой бразильца удушающим приёмом во втором раунде. Бой был остановлен рефери после того, как казахстанский боец «уснул».

05:00

Таким образом, Гришину удалось оправиться от поражения в последнем бою от Дастина Джейкоби на турнире UFC Fight Night 186 в феврале 2021 года. Всего на счету россиянина уже четыре боя на UFC, из которых два завершились победами.

Оппонент Гришина – Уилльям Найт провёл пятый поединок на промоушене, потерпев второе поражение.

04:50

На турнире в рамках предварительного карда уже состоялся в тяжелом весе между 37-летним российским спортсменом Максимом Гришиным и 33-летним представителем США Уилльямом Найтом.

Бой завершился победой Гришина единогласным решением судей – 30-27, 30-27, 30-27.

04:40

Состав основного карда выглядит так:

Исраэль Адесанья — Роберт Уиттакер (главный бой); Деррик Льюис — Тай Туиваса (со-главный бой); Дерек Брансон — Джаред Каннонье; Кайлер Филлипс — Марсело Рохо; Бобби Грин — Насрат Хакпараст.

04:35

Главный кард турнир стартует примерно в 06.00 по московскому времени. Начало главного поединка запланировано примерно на 8 утра.

04:30

В рамках вечера смешанных единоборств UFC 271 в главном бою карда сразятся Израэль Адесанья и Роберт Уиттакер. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию шоу.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Вторжение ослабит авторитет России». Байден созвонился с Путиным
Ушаков раскрыл детали часового разговора Путина и Байдена
«Всплыть немедленно!» Российские военные отогнали подлодку США от Курил
Минобороны РФ вручило военному атташе США ноту из-за ситуации с подлодкой
«Донецк падет на второй день»: как будет выглядеть атака Украины на Донбасс
Военные аналитики описали сценарии возможного вторжения ВСУ в Донбасс
Украина перестала впускать россиян на свою территорию
Партия Порошенко предложила одалживать оружие у партнеров Украины
Стало известно о состоянии здоровья госпитализированного Жириновского
ОБСЕ предложило провести встречу по ситуации на Украине в Турции
Новости и материалы
Украина опровергает запрет на въезд для россиян
Пушилин назвал численность украинской группировки в Донбассе
Овечкин охарактеризовал главного тренера «Вашингтона»
Литовская спортсменка высказалась о российских фигуристах
В США на должность по утилизации ядерных отходов назначили ЛГБТ-активиста
Четыре ребенка погибли в пожаре в Якутии
В Раде подтвердили, что россиян перестали пускать на Украину
Историк архитектуры связал строительство московских хорд с хрущевской оттепелью
Песков высказался о дальнейшем взаимодействии с Западом
Для россиян, живущих в Байконуре, организовали новую льготу
Фигуристка Валиева появилась на тренировке на ОИ-2022 в Пекине
Губерниев о выступлении Цветкова на ОИ-2022: это наша народная забава
Канадская полиция безуспешно пытается деблокировать мост на границе с США
На юге Йемена боевики похитили шесть сотрудников ООН
Итальянцев призвали покинуть Украину
Захарова прокомментировала снятие флага с британского посольства на Украине
Стерлинг ответил на вопрос о допинге у Хабиба
Австралия приостановила работу посольства на Украине
Все новости
Крымским чиновникам показали танец живота на фоне портрета Путина
Власти Крыма объяснили скандальный танец в администрации поселка
Лыжники и биатлонисты бьются за медали: главные события 13 февраля на Играх. LIVE
Олимпиада. Десятый день. Главные события. ОНЛАЙН
Макрон поговорил с Зеленским после беседы с Путиным. Обсуждали, что делать с Донбассом
Зеленский и Макрон обсудили, как урегулировать конфликт в Донбассе
«Считаем санкции тупиком». Премьер Венгрии призвал к сотрудничеству с Россией
Премьер Венгрии назвал антироссийские санкции стратегической ошибкой ЕС
«Пока вдохновители майданов не доведут Украину до коллапса, они не успокоятся»
Захарова: Запад реализует глобальную провокационную кампанию вокруг Украины
«Бумажная армия». Генерал обвинил ВСУ в отказе от учений в пользу мультфильмов
Украинский генерал спецназа Сергей Кривонос раскритиковал уровень подготовки ВСУ
Все медали России к экватору Олимпиады
Сын замглавы МВД дал взятку офицеру ФСБ
В Самарской области задержали сына замглавы МВД при попытке дать взятку офицеру ФСБ
Преодолеть украинский тупик. О чем говорили Путин и Макрон
В Кремле раскрыли детали телефонного разговора Путина и Макрона
Заразный кариес и запах в кабинетах. Какие вопросы раздражают стоматолога
Стоматолог Гармаев ответил на самые распространенные вопросы пациентов
«Фарш трижды хорошенько выбейте»: как готовят котлеты в ресторанах и школах
7+1 рецептов идеальных котлет из мяса, птицы и рыбы
«Отчетливо слышно в центре». Что известно о взрыве в Донецке
СМИ связали взрыв в Донецке с «информационной диверсией» Киева
«Пропаганда о «российской агрессии» поощряет Киев к саботажу». О чем Лавров предупредил Блинкена
Лавров назвал заявления США о скором вторжении на Украину провокацией
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть