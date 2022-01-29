«Засуха» Овечкина, 50-е очко Капризова: как прошел день россиян в НХЛ

Очередной день регулярного чемпионата НХЛ запомнился красивыми событиями – «Даллас» увековечил номер Сергея Зубова, свитер Хенрика Лундквиста под своды арены поднял «Нью-Йорк Рейнджерс», Кирилл Капризов набрал 50-е очко в сезоне, а «Вашингтон» разгромил «Старз» со счетом 5:0. А вот Александр Овечкин впервые в сезоне продлил серию без очков до трех матчей.

«Даллас Старз» — «Вашингтон Кэпиталз» — 0:5

Перед стартовой сиреной матча под своды арены «Американ Эйрлайнс Центра» был поднят свитер с номером 56 и фамилией «Зубов». Таким образом «Даллас Старз» увековечил и вывел из оборота номер, под которым играл защитник Сергей Зубов, тренирующий сейчас молодежную сборную России. Большую часть своей карьеры он провел в «Далласе» и вместе с командой в 1999 году стал обладателем Кубка Стэнли. Тогда многие считали, что Зубов должен был получить приз «Норрис Трофи», который вручают лучшему защитнику, однако хоккеист остался без него – отчасти сказались его непубличность и нелюбовь к общению с журналистами. Но это не помешало хоккеисту наконец удостоиться такой чести и остаться в памяти фанатов.

«Хоккей — командная игра. И без стольких людей, которые меня поддерживали, тренировали, помогали, меня бы сегодня здесь не было», — заявил сам Зубов на торжественной церемонии.

Однако сам матч торжественным для «Далласа» назвать никак нельзя. «Старз» уступили со счетом 0:5 и уже в первом периоде пропустили три шайбы, причем в двух из них принял участие форвард «столичных» Евгений Кузнецов, ассистировавший сначала Тому Уилсону, а потом Джону Карлсону. Теперь на счету российского хоккеиста пять очков (1+4) в последних шести матчах. Без набранного балла с площадки не ушел и защитник Дмитрий Орлов – его голевая передача помогла Никласу Бекстрему завершить разгром соперника, сделав счет 5:0 в пользу «Вашингтона». Шведский хоккеист стал одним из героев этого поединка, набрав три очка – Бекстрем записал на свой счет не только пятую шайбу, но и два результативных паса.

А вот для Александра Овечкина матч не сложился. Капитан «столичных» отличиться не смог и продлил свою серию без набранных очков до трех игр подряд. И тут важно отметить – такое случилось впервые в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата. Впрочем, свой вечер форвард скрасил встречей со старым другом – ворота «Далласа» в этом поединке защищал голкипер Брэйден Холтби, с которым в 2018 году «Кэпиталз» выиграли Кубок Стэнли. Для вратаря эта встреча с командой стала первой очной после ухода из «Вашингтона». Холтби был заменен после второго периода, когда пропустил пять шайб, совершив при этом 22 спасения. Оказавшись на скамейке запасных, он побеседовал с Овечкиным, который расположился рядом.

#ALLCAPS Holtby takes a seat to start the 3rd. Has a chat with Ovechkin pic.twitter.com/CPG4CnE9xI — Capitals Replays (@capsreplays) January 29, 2022

«Для меня это дом. Это особенное чувство — снова увидеть этих людей. Здесь выросла моя семья», — признался Холтби.

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Миннесота Уайлд» — 2:3

На стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» тоже состоялся торжественный момент – был поднят свитер именитого голкипера Хенрика Лундквиста. Вратарь 15 лет играл за «Рейнджерс», а в 2020 году подписал контракт с «Вашингтоном», однако дебют за «Кэпиталз» не состоялся – хоккеист объявил, что не сможет сыграть из-за проблем с сердцем, а летом 2021 года официально объявил о завершении профессиональной карьеры.

«Это место и пугало меня, и вдохновляло. Но больше всего меня радуют даже не победы «Нью-Йорк Рейнджерс», а преданность, которую я чувствую перед клубом», — признался Лундквист.

Однако такой торжественный момент не помог «Рейнджерс» одержать победу. Матч для «синерубашечников» сначала складывался весьма успешно, команда повела со счетом 2:0 в первом периоде. Крис Крайдер оформил свой 31-й гол в сезоне, что позволило ему оторваться от Овечкина в гонке лучших снайперов сезона. Помог команде и голкипер Игорь Шестеркин – во втором периоде в ворота «Рейнджерс» был назначен буллит, однако Фредерик Гордо не сумел переиграть российского вратаря. Но удержать это преимущество «синерубашечники» не смогли. Во втором «Миннесота» забросила две шайбы, сравняв счет, а в дебюте третьего отрезка времени Гордо забросил победную шайбу, исправившись за нереализованный штрафной. Стоит сказать, что у клуба из Нью-Йорка был шанс перевести игру в овертайм, команда забросила шайбу, однако судьи приняли решение гол не засчитывать. Причиной тому стал момент, когда игрок «Рейнджерс» Райан Строум толкнул щиток вратаря Кэма Тэлбота клюшкой.

Нападающий «Уайлд» Кирилл Капризов сумел отличиться в этом поединке. Форвард набрал одно очко, выступив в роли ассистента для Матса Цуккарелло, который в большинстве сравнял счет в матче.

ZUUUUUUUUUUUUUCC! What an absolute rocket, and that was a nice goal too. all tied up 2-2 after the PP goal. pic.twitter.com/NazE6dTh3P — Hockey Wilderness (@hockeywildernes) January 29, 2022

Результативная серия Капризова достигла десяти матчей — за этот отрезок он набрал 18 (7+11) очков, а всего в нынешнем сезоне на его счету 50 (17+33) очков в 38 матчах регулярного чемпионата, что позволило ему стать лучшим бомбардиром «Миннесоты» на сегодняшний момент.