Продлить победную серию: Россия сражается с Польшей на чемпионате Европы. LIVE

Михал Марек обокрал на российской половине поля Антошкина и мощно пробил с острого угла — Путилов лицом потащил!
ГООООООООООООЛ! Антон Соколов — 1:0! Сергей Абрамов отдал вперед своему партнеру по «ВИЗ-Синаре» Соколову, который в касание обыграл один в один защитника и мощно прошил ударом Наврата!
Подвижная атака сборной России. Абрамов сместился в центр слева и пробил — заблокировали. После розыгрыша углового опять вывели на удар Абрамова — упавший на пятую точку, реагируя, Наврат потащил ногой.
Нандо со штрафного покатил на Абрамова, который могучим ударом попал в единственного составлявшего стенку игрока.
Дриблингом справа от чужой штрафной Антон Соколов заработал на себе нарушение правил. По одному фолу у команд теперь.
Красиво сыграл на фланге Михал Кубик, финтом разбросав защитников и пробив с острого угла — Путилов был начеку.
Голкипер Польши классно бросил рукой на чужую половину, там последовала скидка головой в штрафную на Марека, который мог в ближнем бою отправить мяч в сетку, но не переиграл классно сработавшего Путилова.
Удар Робиньо заблокировали, потом классно разыграли россияне угловой, но Робиньо в касание зарядил выше.
Польский голкипер Наврат продвинулся с мячом к центру поля и планером пробил выше наших ворот. А затем Робиньо фактически вывел Ниязова 1 на 1, но Наврат вышел далеко из ворот и остановил прорыв в момент приема мяча.
Составы команд.
Россия: Замтарадзе — Антошкин, Робиньо, Ниязов, Чишкала. В запасе: Путилов, Милованов, Нандо, Абрамов, Абрамович, Давыдов, Соколов, Аванасьев, Паулиньо.
Польша: Наврат — Кубик, Мадзенг, Солецки, Лешчак. В запасе: Калужа, Грубальски, Лутецки, Крезель, Холы, Смялковски, Заставник, Марек, Войцеховски.
В четвертьфинале сборная России сыграет со вторым местом группы D. Наиболее вероятно, что это будет Грузия или Испания, которые выяснят отношения в третьем туре. Если выиграют испанцы, нам играть с грузинами. Если будет ничья — с испанцами. Если победит Грузия, то останется шанс, что испанцев выбьет из турнира Азербайджан. Ему надо как можно крупнее обыгрывать Боснию и Герцеговину. А ведь азербайджанцы вели у Грузии со счетом 2:0 (уступили — 2:3) и 2:1 у Испании (в итоге 2:2).
Чемпионат Европы сборная России начала очень уверенно. В группе в первом матче со счетом 7:1 была обыграна Словакия, затем со счетом 4:0 были повержены хорваты. По сути, сегодняшняя игра имеет решающее значение за пытающейся выйти в плей-офф Польши (поражение от хорватов — 1:3, ничья со словаками — 2:2), а для нашей команды разминка перед четвертьфиналом, куда она вышла с первого места в квартете досрочно.