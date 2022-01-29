Проиграли погоде: россиянки остались без медалей в пасьюте на ЧЕ

15:54

Конечно, что-то еще может измениться. На трассе живые люди, и на заключительном рубеже может не повезти уже кому-то из лидеров. Надежд на подиум у россиянок очень мало, но все же хочется верить, что удача кому-то из них улыбнется сегодня.