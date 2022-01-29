Проиграли погоде: россиянки остались без медалей в пасьюте на ЧЕ

Пришли к финишу все россиянки, подводим итоги. Как уже было сказано, Куклина завершила гонку пятой, и она оказалась единственной представительницей России в топ-10. Буртасова — 11-я, Шевченко — 17-я, Гербулова — 26-я, Сливко — 38-я. Не самые радужные результаты, но верим, что у России еще будут медали на этом турнире. Чемпионат Европы завершится в воскресенье, 30 января, смешанной эстафетой и супермикстом.
И финиширует Стремоус. Искренне радуемся за 26-летнюю спортсменку, которая стала добиваться успехов, пусть и под флагом другой страны. Это ее вторая значимая медаль в карьере, вторая же — на этом чемпионате Европы. И первое золото: ранее она стала второй в индивидуальной гонке.
Трижды промахивается и Шевченко, она 20-я. Гербулова чуть реабилитировалась за предыдущую стрельбу, промахнулась дважды. Но 26-е место — совсем не то, на что она рассчитывала. У Сливко два промаха и 38-е место.
И Куклина идеально отрабатывает рубеж! Возвращается пятой, однако без шансов на медали: отставание от идущей третьей Хеттих составляет более 50 секунд.
Не пять промахов у Хеттих на заключительной стрельбе, но три штрафных круга она заработала. И ее смещает с первого места Стремоус, идеально отработавшая вторую «стойку»! Порадуемся за уроженку Волгоградской области — она опережает идущую второй Энодд на 26,5 секунды.
Конечно, что-то еще может измениться. На трассе живые люди, и на заключительном рубеже может не повезти уже кому-то из лидеров. Надежд на подиум у россиянок очень мало, но все же хочется верить, что удача кому-то из них улыбнется сегодня.
На данный момент лучшей из россиянок является Куклина, которая допустила «всего» три промаха на первой «стойке» и вернулась на трассу восьмой. Но отставание очень большое — 2 минуты 14,3 секунды от лидирующей Хеттих. Трижды промазала и Буртасова, она идет 10-й. Шевченко с аналогичным количеством неудачных выстрелов вернулась в гонку 17-й.
Пять промахов и у Сливко... Отметим, впрочем, что не только россиянки оказались в такой ситуации — немка София Шнайдер также не закрыла ни одной мишени на третьем рубеже.
В условиях очень сильного ветра девушкам приходится работать на стойке. У Хеттих один промах, у Энодд и Стремоус — по два. И, к огромному сожалению, проваливает стрельбу Гербулова. После первого промаха она очень долго целилась, но в итоге не попала ни разу — пять промахов! Как жаль!
Плотная тройка лидеров на отметке 5,1 км: между Хеттих и идущей третьей Стремоус всего 1,6 секунды, между ними вклинилась норвежка Йенни Энодд. Гербулова отстает от первой позиции на 18,2 секунды.
Все спортсменки из первой тройки допустили промахи на втором рубеже, норвежка — снова дважды. Столько же, увы, у Буртасовой и Куклиной. Зато Гербулова стреляет чисто и продолжает гонку четвертой в 13,9 секунды от сохранившей лидерство Хеттих!
Шевченко после первой стрельбы, где она один раз промазала, вернулась 27-й, а Сливко также с одним промахом — 39-й.
Лидирует пока немка Янина Хеттих, но ей в спину дышит Алина Стремоус из Молдавии. Буртасова на отметке 3,1 км отстает от лидера на 21 секунду, Куклина — на 34,9 секунды, Гербулова — на 36,3 секунды. Примечательно, что даже с двумя промахами Фемстейневик идет третьей.
У Гербуловой один штрафной круг, а вот Буртасова работает чисто! И Куклина — тоже! После первого рубежа Евгения и Лариса идут пятой и шестой соответственно, а Гербулова тоже несильно отстает — она восьмая.
Ан нет, не увидим мы Горееву на старте! Как заявил в эфире «Матч ТВ» комментатор Дмитрий Губерниев со ссылкой на главу пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергея Аверьянова, Анастасия пропускает гонку из-за недомогания.
Начали! Первой стартовала норвежца Рангхильд Фемстейневик, первая из россиянок — Гербулов — начинает гонку восьмой, в 40 секундах от первой позиции.
Победительница индивидуальной гонки Буртасова призналась, что до сих пор не прошла акклиматизацию в немецком Абрере.
«Утром шла кровь из носа, было давление. Думаю, я еще не прошла акклиматизацию, но будем бороться», — сказала Буртасова в эфире «Матч ТВ».
Все шестеро россиянок, заявленных на турнир, сегодня выходят на старт: Наталья Гербулова, Евгения Буртасова, Лариса Куклина, Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева и Виктория Сливко.