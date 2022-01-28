Россияне сражаются за золото в спринте на Евро. LIVE

12:51

Да что ж такое, Михаил! Первушин допустил два промаха на «стойке» и еще больше отстал от своих основных соперников. Хотя немец Шмук и швед Никвист сами отстрелялись не без ошибок — сделали по одному промаху и давали шанс их догнать, но россиянин им не воспользовался.

Первушин вышел на трассу после двух штрафных кругов с отставанием в полторы минуты от лидирующего Шмука.