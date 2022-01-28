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Спорт

Россияне сражаются за золото в спринте на Евро. LIVE

Биатлон. Чемпионат Европы. Мужской спринт 10 км. ОНЛАЙН

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На чемпионате Европы по биатлону в немецком Арбере мужчины бегут спринт на 10 км. Россию представляют Петр Пащенко, Никита Поршнев, Ильназ Мухамедзянов, Александр Поварницын, Василий Томшин и Михаил Первушин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:10

Стартовали два последних россиянина — Ильназ Мухамедзянов и Александр Поварницын. 27-летний Поварницын является вторым по опытности биатлонистом этой команды после Пащенко, он побеждал на этапе Кубка IBU и участвовал в Кубке мира. 24-летний Мухамедзянов ранее тоже участвовал в этапах Кубка IBU.

13:08

Томшин на второй стрельбе (стоя) — молодец, закрыл все мишени. Правда, после двух промахов на «лежке» этого уже не хватит для борьбы за медаль. Василий ушел на трассу пока седьмым, проигрывая лидеру 54 секунды.

13:07

Пащенко показывает отличную скорость! На отметке 4,9 км он вырвался в лидеры, обогнав немца Фратцшера! Теперь главное не допустить промахов на «стойке» — и будет борьба за золото.

13:05

Поршнев финишировал с результатом 23:29,4 минуты и пока удерживает лидерство. Первушин пришел к финишу — и пока он шестой.

13:03

Ай да Пащенко! Стартовал очень бодро. Преодолел 1,6 км со вторым результатом, уступив только известному немцу Филиппу Хорну. И на первой стрельбе лежа россиянин не допустил ни одной осечки и проигрывает пока лишь другому немцу Фратцшеру — и то всего 2,1 секунды.

13:01

Поршнев добрался до отметки 8,3 км — и по-прежнему остается уверенным лидером. Ему удалось увеличить преимущество над Шмуком до 44 секунд, а над Никвистом — до 57,1. Первушин идет пока четвертым, но скорость на финальных километрах гонки отсутствует как класс — он проиграет Поршневу уже 2:12 минуты.

13:00

Очень сильно напрягает немец Лукас Фратцшер. Он закрыл все мишени на первой стрельбе (лежа) и обновил лучший результат, обогнав Поршнева на 2,1 секунды. Как бы не потерять лидерство Никите.

12:58

Тем временем совсем не радует Василий Томшин. Россиянин допустил целых два промаха на стрельбе лежа и откатился на 16-е место с отставанием в 57 секунд от лидера.

12:56

Никита просто разрывает! Закрыл все мишени на «стойке» и стал лидером гонки! Браво! Его ближайший преследователь — Шмук — отстает на 30,7 секунды, а следом за ним — Никвист (+39,3).

12:55

Поршнев подошел ко второй стрельбе — стоя.

12:53

Стартовал четвертый из россиян — опытный, 31-летний Петр Пащенко. Ранее он участвовал в чемпионате Европы — 2016 в Тюмени и в заключительном этапе Кубка мира того же сезона в Ханты-Мансийске, а также становился победителем спринтерских гонок на этапах Кубка IBU. Может, получится и сейчас?

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Алексей Филиппов/РИА «Новости»
12:51

Да что ж такое, Михаил! Первушин допустил два промаха на «стойке» и еще больше отстал от своих основных соперников. Хотя немец Шмук и швед Никвист сами отстрелялись не без ошибок — сделали по одному промаху и давали шанс их догнать, но россиянин им не воспользовался.

Первушин вышел на трассу после двух штрафных кругов с отставанием в полторы минуты от лидирующего Шмука.

12:50

Первушин подошел ко второй стрельбе — стоя.

12:49

Первушин добрался до отметки 4,9 км. Пока что ему не удается значительно сократить отставание от лидера Шмука — было 34 секунды, стала 31.

12:48

Стартовал третий из россиян — 25-летний Василий Томшин, чемпион мира и Европы среди юниоров. Желаем удачи!

12:47

Никита — красавчик! Быстро закрыл все мишени и вышел на второе место! Причем он проигрывает немцу Шмуку всего 0,9 секунды. Первушин тем временем откатился на четвертую строчку после первой стрельбы.

12:46

Поршнев подошел к первой стрельбе — лежа.

12:44

Эх, как жаль! Первушин допустил один промах и был вынужден отпахать штрафной круг. После возвращения на трассу россиянин стал третьим и теперь проигрывает лидирующему немцу Доминику Шмуку целых 34 секунды! На второй строчке — Никвист, уступающий лидеру восемь секунд.

12:43

Первушин добрался до первой стрельбы — лежа. Важный момент.

12:41

Поршнев подъехал к отметке 1,6 км и обогнал Первушина на одну секунду! Сейчас именно он стал вторым, а Первушин — третьим. Лидирует на этом отрезке дистанции по-прежнему швед Никвист.

12:40

Эх, недолго был Первушин лидером на 1,6 км — его уже сместил на вторую строчку швед Эмил Никвист.

12:39

Россиянин Первушин добрался до отметки 1,6 км — и на данный момент показывает лучшую скорость! Он преодолел это расстояние за 4:51,3 минуты и обогнал пятерых соперников, став лидером гонки. Однако вся конкуренция еще впереди.

12:37

Стартовавший первым белорус Шидловский добрался до дебютной контрольной отметки — 1,6 км. Он преодолел эту дистанцию за 5:07 минуты.

12:35

В гонку вступил второй россиянин — 25-летний Никита Поршнев, бронзовый призер чемпионата мира — 2019 в эстафете, многонократный чемпион России и победитель чемпионата мира среди юниоров. Удачи!

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Российский биатлонист Никита Поршнев

Российский биатлонист Никита Поршнев

РИА Новости
12:32

Стартовал первый из россиян — Михаил Первушин, которому совсем недавно, 25 января, исполнилось 23 года. Удачи!

12:30

Гонка началась! Первым на трассу ушел белорус Антон Шидловский.

12:25

Напомним правила спринта:

1) Спортсмены проходят три круга по 3,3 км;

2) Биатлонисты стартуют с интервалом в 30 секунд;

3) После первого круга — стрельба лежа, после второго — стоя;

4) За каждый промах — штрафной круг 150 м.

12:20

Россию представляют Петр Пащенко, Никита Поршнев, Ильназ Мухамедзянов, Александр Поварницын, Василий Томшин и Михаил Первушин.

12:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию мужского спринта на 10 км в рамках чемпионата Европы. Старт запланирован на 12:30 по московскому времени.

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