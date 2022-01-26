Рыжий Тарзан и чеченский Конор: «Наше дело» и вечер бокса

28 января пройдет вечер единоборств «Наше дело». В его главном бою сойдутся Арби Эмиев и Мохаммад Хейбати. Посмотреть этот поединок в прямом эфире можно будет совершенно бесплатно только на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Кроме того, в этот же день состоится боксерский вечер РЕН-ТВ. В числе участников Рыжий Тарзан Вячеслав Дацик, Зелимхан Пулеметчик Дукаев и Макс Топор. Посмотреть точно будет на что! Получи фрибет 2000 рублей от Winline и сделай ставку на своего фаворита.

Так ли хорош чеченский Конор?

Главный бой турнира «Наше дело» — схватка Арби Эмиева и Мохаммада Хейбати.

Эмиев - кикбоксер, который, если можно так сказать, делает первые шаги в смешанных единоборствах. В кикбоксинге он даже выигрывал Кубок мира в 2019 году, а вот в MMA пока дела идут хуже. На его счету 3 боя, 2 из которых он выиграл.

При этом Эмиев крайне эпатажен. Костюмы, фото на фоне дорогих автомобилей, постоянный трэшток — это его. За это он получил прозвище чеченский Конор. Добьется ли он таких же успехов в октагоне, как ирландец — покажет время. А пока Эмиев заслужил похвалу от Рамзана Кадырова.

«Арби Эмиев обладает самобытным стилем. На ринге отличается абсолютным бесстрашием. А в жизни это очень добрый, веселый и жизнерадостный человек», — сказал глава Чечни про Эмиева.

Предстоящий бой будет сложным для чеченского Конора. Его соперник — Мохаммад Хейбати по прозвищу Персидский дагестанец. Настоящий эталон поп-ММА. Много хайпа, куча фанатов, а вот настоящих боев мало. В ММА у него пока 3 победы в трех боях, но соперники были откровенно слабыми. В поп-ММА уже есть одно поражение: Мариф Пираев одолел Хейбати без особых проблем, хотя и заявил, что даже не готовился к бою.

Выбрать фаворита здесь сложно, но букмекеры отдают предпочтение Хейбати. Просто потому, что его набор навыков больше. Он неплох как в стойке, так и в партере: даже какое-то время входил в сборную Ирана по вольной борьбе. Поставить на персидского дагестанца можно с коэффициентом 1.38. Победа Эмиева идет за 2.77. Впрочем, недооценивать чеченца нельзя: размах рук и ударная мощь у него очень даже неплохая.

Рыжий Тарзан на пути к лучшей форме

Вячеслав Дацик — боец одаренный, без сомнения. Вот только карьера не сложилась: в ней были и психбольница, и убежище в Норвегии, и даже тюрьма. Но в последние годы Рыжий Тарзан стал куда рассудительнее и обрел себя в поп-ММА. Его удар и в былые годы приводил соперников в ужас, а сейчас Дацик еще и работает над выносливостью. Неудивительно, что Александр Емельяненко постоянно находит поводы, чтобы отказаться от боя с Рыжим Тарзаном.

Раз Емельяненко недоступен, до Дацик сразится с Зелимханом Дукаевым — мастером спорта по боксу, который очень любит обмен ударами. Неудивительно, что Дукаев получил прозвище Пулеметчик. В преддверие боя Рыжий Тарзан пообещал работать много, серийно и технично. Дукаев же отметил, что выходит на пик формы.

Впрочем, аналитики считают, что даже лучшая форма Пулеметчику не поможет, его ведут аутсайдером. Поставить на его победу можно за 2.70, в то время как на Дацика дают коэффициент 1.40.

Макс Топор не устоит перед 48-летним соперником

Макс Топор — еще один представитель поп-ММА. Впрочем, его активность соцсетями не ограничивается, в своем последнем на данный момент бою он нокаутировал Дениса Вильданова по прозвищу Большой папа, чем поднял свои акции.

Топору предстоит сразиться с практически полувековым соперником. Самбист Максим Новоселов становился чемпионом Европы еще в 2007 году, а сейчас ему уже 48 лет. Топор уже пообещал закончить карьеру Новоселова.

«Сочту за честь отправить Макса Новоселова на пенсию. Потому что уже сколько можно. Я ему добро сделаю — чем раньше он уйдет, тем больше здоровья сохранит», — заявил Топор.

Впрочем, вряд ли он напугал этим заявлением соперника. Новоселов справедливо заметил, что слышит эти слова перед каждым поединком, но пенсия так и не приходит.

У Новоселова отличная ударная мощь и техника: львиную долю своих боев он завершал нокаутом в первом же раунде. Букмекер Winline предлагает поставить на победу Медведя Шатуна за 1.60, Шансы Макса Топора оценили коэффициентом 2.20,

Теперь вы знаете больше о главных боях пятницы. Поединок Эмиев - Хейбати вы можете посмотреть в прямом эфире совершенно бесплатно только на сайте и в приложении Winline сразу же после регистрации. Кроме того, Winline предлагает 2000 рублей на первую ставку новым клиентам. Сделайте ставку на своего фаворита бесплатно и наслаждайтесь боями.