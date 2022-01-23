Феноменальный Овечкин: российский форвард сделал очередной дубль

Минувший игровой день регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) выдался результативным для российских игроков. Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в матче против «Оттавы» сделал дубль. Артемий Панарин за «Рейнджерс» отметился голом и результативной передачей. В составе «Миннесоты» заброшенная шайба на счету Кирилла Капризова. В составе «Тампы» по две результативные передачи записали в свой актив Никита Кучеров и Михаила Сергачев.

Дубль Овечкина

Матч против «Оттавы Сенаторз» непросто складывался для «Вашингтон Кэпиталз», столичная команда по ходу уступала два, но затем благодаря усилиям Овечкина отыгралась, а затем вырвала победу в овертайме.

Интересно, что Александр не заметил, как забил свой второй гол в матче. После броска Овечкина шайба залетела в ворота и вернулась на площадку, игра продолжилась и была остановлена спустя некоторое время.

«Честно говоря, я думал, что шайба попала в перекладину, поэтому играл до свистка», – сказал Овечкин.

Ovechkin's teammates thought his second goal was in the net but the #Caps' captain was not sure. "Honestly, I thought it hit the crossbar that's why I tried to play to the whistle." — Tarik El-Bashir (@Tarik_ElBashir) January 23, 2022

Эти шайбы стали для 36-летнего россиянина 758-й и 759-й за все время выступления в НХЛ. Таким образом он приблизился к чеху Яромиру Ягру, который с 766 шайбами занимает третье место в списке лучших бомбардиров за всю историю лиги. Возглавляет рейтинг канадец Уэйн Гретцки, на счету которого 894 шайбы за карьеру.

36-летний россиянин не уходит с площадки без результативных действий уже седьмой матч подряд. По системе «гол+пас» Овечкин является в этом сезоне безоговорочно лучшим игроком своей команды, а также лучшим в лиге. На его счету 58 баллов.

Правда, единоличное лидерство как в споре бомбардиров, так и в состязании снайперов Овечкин по итогам игрового дня потерял. Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер оформил хет-трик в ворота «Аризоны» (7:3), в результате чего с 29 голами сумел догнать россиянина. В бомбардирском зачете Александра догнал нападающий «Эдмонтона» Леон Драйзайтль, который в очередной игре набрал 4 (2+2) очка, доведя свой результативный счет до 58 (28+30) баллов.

После игры Овечкин высказал свое мнение, почему он в этом сезоне показывает такую высокую результативность.

«Мне по-прежнему интересно. Я все также люблю хоккей. Мне приятно находиться на льду, заниматься в зале, проводить время с моими партнерами по команде. Думаю, что это главное», — передает слова Овечкина русскоязычный сайт НХЛ.

Пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз» в Instagram клуба отреагировала на дубль Овечкина следующим образом.

«Его никогда не остановят!» — говорится в сообщении.

В результате своего дубля, Овечкин вышел на второе место в истории лиги по голам в ворота «Оттавы». Капитан столичной команды забросил 35-ю шайбу в ворота «Сенаторз», обогнав форварда «Бостона» Патриса Бержерона, забившего 34 гола канадскому клубу. Лидером по этому показателю является Яромир Ягр, в активе которого 44 шайбы в ворота «Оттавы».

На счету Александра стало 1378 (759+619) очков в 1239 матчах, что является 24-м показателем в истории НХЛ. В начале 2022 года россиянин вошел в топ-25 бомбардиров НХЛ всех времен, последовательно превзойдя результаты Джонни Буцика (1369) и Майка Модано (1374). Следующей целью для Александра является показатель Бретта Халла (1391), отставание от которого теперь составляет 13 результативных действий.

У Овечкина теперь стало 376 заброшенных шайб в домашних матчах. Он превзошел Марио Лемье (375) и вышел на единоличное 10-е место по этому показателю.

Россиянина обогнал Лемье и по матчам с 2+ голами за всю карьеру (155) и стал третьим игроком в истории НХЛ по этому показателю. Он уступает Уэйну Гретцки (189) и Бретту Халлу (158).

Другие россияне

Успешным игровой день был не только для Овечкина, но и других российских игроков. Евгений Кузнецов ассистировал Александру в одной из его заброшенных шайб. Артемий Панарин за «Рейнджерс» отметился голом и результативной передачей. В составе «Миннесоты» заброшенная шайба на счету Кирилла Капризова. В составе «Тампы» по две результативные передачи записали в свой актив Никита Кучеров и Михаила Сергачев. Валерий Ничушкин записал на свой счет гол и результативную передачу, благодаря котором «Колорадо» одержало победу.

Панарин со 176 шайбами в 470 матчах вышел на 21-е место за карьеру в НХЛ по голам среди российских хоккеистов, превзойдя результат Александра Фролова (175 голов в 579 встречах).

Также Артемий вышел на 17-е место за карьеру в НХЛ по результативным передачам среди российских хоккеистов, превзойдя результат Виктора Козлова (339 передач в 897 встречах). В активе Панарина стало 340 передач.