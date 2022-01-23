Последняя гонка перед Олимпиадой: Резцова сражается за золото в масс-старте. LIVE

Интервью Резцовой в эфире «Матч ТВ»:
«Четвертое место сегодня? Я довольна стрельбой, потому что мы знаем, что у меня были небольшие проблемы, и сегодня я старалась максимально аккуратно стрелять.
На последнем рубеже было очень тяжело — прямо колбасило! Никак не могла собраться.
Мне казалось, что круг такой длинный. Равнинная часть была просто ужас — очень трудной. К четвертому кругу у меня уже глаза были в кучу.
Когда я ушла на пятый круг и за мной были Тириль, Симон, Бреза, были мысли убежать, но все тело говорило: «Куда ты собралась?! Остановись, женщина!»
Я шла в одни ноги с победительницей Доротеей Вирер и проиграла ходом только Бреза? Представляю, насколько тяжело было остальным (смеется).
Сегодня многие девочки дерзили — и я в том числе. На меня Симон на первом круге наматерилась по-французски. Ее я не берегу никогда, потому что она сама себя так ведет всегда. Я как могла отстаивала свою позицию, но при этом никогда не лезла вперед.
Итоги января? Ждала, что начало будет чуть потяжелее, но моя форма никуда не делась. Да, стрельба немного подвела, но в целом я довольна. Считаю, что подходу к Олимпиаде в боевой готовности.
Как проведу дни до вылета на Олимпиаду? Завтра откатаемся и будем собирать вещи. Хотелось бы увидеть родных, но такой возможности у нас не будет. Мы будем в «пузыре» из-за карантина и опасений подхватить коронавирус.
Остается десять дней до стартов, думаю, я успею восстановиться».
Нигматуллина стала восьмой с одним промахом (+42,5 секунды от лидера), Васнецова — 15-я (+1:24,1 минуты), Казакевич — 20-я (+1:54,7 минуты).
Резцова финишировала четвертой, проиграла лидеру 22,8 секунды. Если бы не промах на последней стрельбе, то боролась бы за медаль, если не за золото.
Итальянка Доротея Вирер побеждает на своем домашнем этапе Кубка мира в масс-старте! Поздравляем!
На отметке 10,8 км в лидеры вырвалась итальянка Доротея Вирер с двумя промахами, на втором месте — Шевалье-Буше (+1,9 секунды), на третьем — Алимбекова (+5,0).
Резцова — четвертая! Но жаль, что отставание от Алимбековой гигантское — 29 секунд, а от лидера — 34,3.
Нигматуллина — восьмая (+54,3), Васнецова — 16-я (+1:28,0 минуты), Казакевич — 20-я (+1:53,7 минуты).
Нигматуллина в плане стрельбы — браво! На финальном рубеже не дрогнула и закрыла все мишени, да и в целом лишь один промах допустила за всю гонку. Скорость бы только получше — и была бы борьба за медали.
На отметке 9,7 км Резцова держится пятой, но подтянулась по времени — проигрывает лидеру 2,3 секунды. Васнецова начинает отваливаться от лидеров — теперь она десятая (+42,6), Нигматуллина — 13-я (+54,2), Казакевич — 20-я (+1:23,7 минуты).
Невероятно плохо выглядит Лиза Витоцци — допустила уже восемь (!) промахов и идет на последнем месте с отставанием 3:22 минуты от лидера. Лиза Тереза Хаузер с шестью промахами — 29-я. На этом фоне Казакевич выглядит не так уж плохо.
На отметке 8,3 км лидирует Экхофф, вторая — Шевалье-Буше (+0,9 секунды), третья — Бреза-Буше (+13,5).
Резцова поднялась на пятое место (+16,2), Васнецова — девятая (+36,7), Нигматуллина — 14-я (+50,8), Казакевич — 19-я (+:16,8).
После 7,2 км в лидеры выбилась норвежка Тандревольд, Экхофф — вторая (+0,2 секунды), Симон — третья (+1,1).
Резцова поднялась на девятое место (+16,8), Васнецова — 10-я (+17,2), Казакевич — 17-я (+23,8), Нигматуллина — 21-я (+49,8).
В целом функционально Васнецова и Резцова выглядят неплохо — пока им удается держать приличную скорость и нагонять лидеров.
На отметке 5,8 км лидирует Жулья Симон, вторая — Экхофф (+0,7 секунды), третья — Алимбекова (+1,3).
Россиянки были отброшены назад после штрафных кругов.
Васнецова — 11-я (+17,9), Резцова — 12-я (+20,3), Казакевич — 16-я (+24,1), Нигматуллина — 21-я (+43,1).
На отметке 4,7 км Резцова вышла в лидеры! Васнецова — вторая и дышит Кристине в спину (+0,1 секунды). Нигматуллина опустилась на 16-е место (+16,9), Казакевич — 19-я (+23,7).
На отметке 3,3 км лидирует белоруска Сола, на втором месте — норвежка Экхофф (+0,6 секунды), а на третьем — наша Васнецова (+0,9)! Резцова — шестая (+2,1), Нигматуллина — 11-я (+11,2).
А вот Казакевич лишь 22-я после штрафного круга (+23,9).
Нигматуллина неожиданно опустилась с 16-го места на 24-е — теперь она проигрывает не 4,2 секунды лидерам, а целых 10,5!
На отметке 2,2 км Резцова поднялась на второе место! Лишь 0,3 секунды она уступает новому лидеру — француженке Жулье Симон.
После первых 0,8 км гонки Резцова держится седьмой и проигрывает лишь 2,2 секунды лидеру — белоруске Динаре Алимбековой. Нигматуллина — 16-я (+4,2 секунды), Казакевич — 23-я (+6,2), Васнецова — 25-я (+6,9). Пока спортсменки держатся общим караваном.
Напомним правила масс-старта:
1) Все спортсменки стартуют одновременно.
2) Первая и вторая стрельба — лежа, третья и четвертая — стоя.
3) За каждый промах — штрафной круг 150 м.