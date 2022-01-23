Последняя гонка перед Олимпиадой: Резцова сражается за золото в масс-старте. LIVE

17:57

Интервью Резцовой в эфире «Матч ТВ»:

«Четвертое место сегодня? Я довольна стрельбой, потому что мы знаем, что у меня были небольшие проблемы, и сегодня я старалась максимально аккуратно стрелять.

На последнем рубеже было очень тяжело — прямо колбасило! Никак не могла собраться.

Мне казалось, что круг такой длинный. Равнинная часть была просто ужас — очень трудной. К четвертому кругу у меня уже глаза были в кучу.

Когда я ушла на пятый круг и за мной были Тириль, Симон, Бреза, были мысли убежать, но все тело говорило: «Куда ты собралась?! Остановись, женщина!»

Я шла в одни ноги с победительницей Доротеей Вирер и проиграла ходом только Бреза? Представляю, насколько тяжело было остальным (смеется).

Сегодня многие девочки дерзили — и я в том числе. На меня Симон на первом круге наматерилась по-французски. Ее я не берегу никогда, потому что она сама себя так ведет всегда. Я как могла отстаивала свою позицию, но при этом никогда не лезла вперед.

Итоги января? Ждала, что начало будет чуть потяжелее, но моя форма никуда не делась. Да, стрельба немного подвела, но в целом я довольна. Считаю, что подходу к Олимпиаде в боевой готовности.

Как проведу дни до вылета на Олимпиаду? Завтра откатаемся и будем собирать вещи. Хотелось бы увидеть родных, но такой возможности у нас не будет. Мы будем в «пузыре» из-за карантина и опасений подхватить коронавирус.

Остается десять дней до стартов, думаю, я успею восстановиться».