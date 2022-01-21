Битва четверных прыжков: ученицы Тутберидзе против фигуристок Плющенко. LIVE

16:43

Прыжковый набор у Понтелеенко без элементов ультра-си, и даже не все каскады 3+3, но зато как же все чисто и уверенно исполняется!

Отсутствие ошибок, высокая скорость скольжения и зашкаливающая харизма девушки в алом кимоно вкупе с возвышающей музыкой оставляют неизгладимое впечатление.