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Спорт

Рублев сражается с Беранкисом на Australian Open. LIVE

Теннис. Australian Open. 2-й круг. Рублев (Россия) — Беранкис (Литва). ОНЛАЙН

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Россиянин Андрей Рублев играет во втором круге Australian Open — 2022 против литовца Ричардаса Беранкиса. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Трансляция
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03:38

Отменным бэкхендом все-таки забирает свою подачу Рублев — 4:2.

03:37

Гонял оппонента по корту Рублев, Беранкис вроде выстоял и выровнял игру, но затем форхендом дал в коридор — больше.

03:38

Опять подключает свой шикарный бэкхенд по линии с приема Рикардас. На этот раз Андрей добегает, но все равно не попадает — 40:40.

03:36

Мощная подача и смэш вторым ударом. Беранкис достает, но не поднимает — 40:30.

03:36

Навылет принимает Рикардас бэкхендом — 30:30.

03:35

Слева налево играли соперники, пока Беранкис не попал в трос. Дальше Рублев стал переводить, меняя направления. У литовца был еще один трос, и следующим ударом он уже в сетку сыграл — 30:15.

03:34

Хорошо принял Беранкис и гонял Андрея по корту. В итоге россиянин не попал по длине — 15:15.

03:34

Отличная подача от Рублева — 15:0.

03:32

Отменным бэкхендом по линии забирает гейм литовец — 3:2.

03:32

И еще раз в аут принимает Андрей — больше.

03:31

Аут с приема — 40:40.

03:31

Нет первого мяча, а в розыгрыше после второй подачи Андрей вторым же ударом пробивает классный виннерс с форхенда — 30:40, брейк-пойнт.

03:30

Подачей отыгрывается литовец — 30:30.

03:30

И еще одной ошибки соперника дожидается Андрей. Причем дожидается довольно быстро — 15:30.

03:29

Рублев с трудом принял подачу, и Беранкис бил с хафкорта навылет, но не попал в корт — 15:15.

03:29

Аут в коротком розыгрыше от россиянина — 15:0.

03:28

Очком с подачи же победно завершает гейм Рублев — 3:1.

03:2

Ничего дважды подряд не может сделать на приеме Беранкис. Во второй раз вообще эйс — 40:15.

03:27

Хорош Андрей в розыгрыше — 15:15.

03:27

В аут играет Рублев после приема соперника — 0:15.

03:25

Агрессивен на приеме и в розыгрыше Андрей, но не попадает по длине в угол корта в итоге — 2:1.

03:24

Тут в сетку Рублев играет в коротком розыгрыше — 40:30.

03:24

Навылет принимает по линии вторую подачу Рикардаса Андрей — 30:30.

03:23

К сетке пошел Беранкис и забрал розыгрыш — 30:15.

03:23

Своим первым в матче эйсом отвечает — 15:15.

03:22

Опять литовец в розыгрыше ничего не может противопоставить сопернику, даже после своей подачи — 0:15.

03:22

Эйсом заканчивает гейм на своей подаче россиянин — 2:0.

03:21

Двойная ошибка теперь от Андрея — 40:15.

03:21

В аут принимает Беранкис — 40:0.

03:20

Долгий обмен ударами, в конце которого в сетку снова пробивает Рикардас — 30:0.

03:19

Рублев выходит на подачу, подает вторым мячом, а Беранкис принимает в сетку — 15:0.

03:18

И двойной ошибкой завершает первый в матче гейм литовец — 1:0.

03:18

Беранкис пытался выйти вперед, но попал в сетку — меньше, еще брейк-пойнт у Андрея.

03:17

Классное давление от Беранкиса, и Рублев не попадает в корт свечкой из обороны — 40:40.

03:16

В аут пробивает Рублев в размене ударами после второй подачи соперника — 30:40, есть еще брейк-пойнт.

03:15

Агрессивно принимает вторую подачу Рублев и вскоре забивает виннерс с форхенда — 15:40, двойной брейк-пойнт сразу же.

03:14

Двойная ошибка — 15:30.

03:14

На этот раз подал первым мячом, сходил на хафкорт, потом отскочил назад и пробил красивый виннерс по линии Рикардас — 15:15.

03:13

Первая подача не прошла у литовца, со второй начался розыгрыш, но Беранкис быстро не попал — 0:15.

03:12

Начинается матч. На подачу выходит Рикардас Беранкис, так как выигравший жеребьевку Андрей Рублев выбрал прием.

03:07

Начинается разминка на Kia Arena.

03:05

Рублев в первом круге без проблем разобрался с итальянцем Джанлукой Маджером — 6:2, 6:2, 6:3. Беранкис же выиграл настоящий триллер у испанца Роберто Карбальеса-Баэна — 6:1, 3:6, 2:6, 6:3, 6:4.

03:00

Между собой на уровне тура они встречались только однажды. В 2019 году в 1/8 финала St. Petersburg Open россиянин был сильнее в трех партиях — 6:4, 6:7 (5-7), 6:1.

Правда, в далеком 2014 году был еще один матч на в четвертьфинале на Челленджере в Астане, и там победил Беранкис — 6:3, 7:5.

02:55

Андрей Рублев занимает шестое место в мировом рейтинге АТР и является явным фаворитом встречи. Литовец Рикардас Беранкис только 93-я ракетка мира.

02:50

В матче второго круга Australian Open россиянин Андрей Рублев сыграет с литовцем Ричардасом Беранкисом. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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