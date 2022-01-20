Рублев сражается с Беранкисом на Australian Open. LIVE

Гонял оппонента по корту Рублев, Беранкис вроде выстоял и выровнял игру, но затем форхендом дал в коридор — больше.
Опять подключает свой шикарный бэкхенд по линии с приема Рикардас. На этот раз Андрей добегает, но все равно не попадает — 40:40.
Слева налево играли соперники, пока Беранкис не попал в трос. Дальше Рублев стал переводить, меняя направления. У литовца был еще один трос, и следующим ударом он уже в сетку сыграл — 30:15.
Нет первого мяча, а в розыгрыше после второй подачи Андрей вторым же ударом пробивает классный виннерс с форхенда — 30:40, брейк-пойнт.
Агрессивен на приеме и в розыгрыше Андрей, но не попадает по длине в угол корта в итоге — 2:1.
Опять литовец в розыгрыше ничего не может противопоставить сопернику, даже после своей подачи — 0:15.
В аут пробивает Рублев в размене ударами после второй подачи соперника — 30:40, есть еще брейк-пойнт.
Агрессивно принимает вторую подачу Рублев и вскоре забивает виннерс с форхенда — 15:40, двойной брейк-пойнт сразу же.
На этот раз подал первым мячом, сходил на хафкорт, потом отскочил назад и пробил красивый виннерс по линии Рикардас — 15:15.
Первая подача не прошла у литовца, со второй начался розыгрыш, но Беранкис быстро не попал — 0:15.
Начинается матч. На подачу выходит Рикардас Беранкис, так как выигравший жеребьевку Андрей Рублев выбрал прием.
Рублев в первом круге без проблем разобрался с итальянцем Джанлукой Маджером — 6:2, 6:2, 6:3. Беранкис же выиграл настоящий триллер у испанца Роберто Карбальеса-Баэна — 6:1, 3:6, 2:6, 6:3, 6:4.
Между собой на уровне тура они встречались только однажды. В 2019 году в 1/8 финала St. Petersburg Open россиянин был сильнее в трех партиях — 6:4, 6:7 (5-7), 6:1.
Правда, в далеком 2014 году был еще один матч на в четвертьфинале на Челленджере в Астане, и там победил Беранкис — 6:3, 7:5.
Андрей Рублев занимает шестое место в мировом рейтинге АТР и является явным фаворитом встречи. Литовец Рикардас Беранкис только 93-я ракетка мира.