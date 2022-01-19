757-й гол и уникальное достижение: Овечкин догоняет Ягра

Российский хоккеист Александр Овечкин после небольшого затишья вновь начал бомбардирскую гонку за Уэйном Гретцки. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против «Виннипег Джетс» не только продлил результативную серию до трех матчей, но и выдал новое уникальное достижение в истории лиги.

«Вашингтон Кэпиталз» — «Виннипег Джетс» — 4:3 (ОТ)

Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Виннипега» «столичные» начали не очень здорово – за две стартовые минуты команда пропустила две шайбы. Однако долго удерживать преимущество «Джетс» не смогли, когда в дело вмешались российские хоккеисты. На 17-й минуте защитники «Виннипега» допустили ошибку, оставив Александра Овечкина на дальней штанге без присмотра, и тот нанес бросок из левого круга вбрасывания и был точен.

Этот гол для российского хоккеиста стал важным сразу по нескольким показателям. Форвард еще на шаг сократил отставание от Яромира Ягра в снайперской гонке: теперь от третьего места Овечкина отделяет всего лишь девять шайб.

С тем темпом, который в нынешнем сезоне выдерживает российский нападающий, преодолеть эту отметку в скором времени ему не составит труда. А до первого места – Уэйна Гретцки – остается всего 137 голов.

757-й гол в карьере помог Овечкину вновь возглавить список снайперов (27 шайб), а также вернуть себе первую позицию в гонке бомбардиров этого сезона (54 очка) Национальной хоккейной лиги. Правда, в обоих случаях рядом с россиянином находится Леон Драйзайтль (26 шайб, 54 очка), и его «Эдмонтон Ойлерз» сыграл на пять игр меньше, чем «Кэпиталз». А вот в списке лучших бомбардиров всех времен НХЛ Овечкин продолжает уверенно двигаться все выше – гол помог ему достичь отметки в 1375 набранных очков за карьеру и выйти на чистое 24-е место в списке лучших бомбардиров всех времен, превзойдя достижение американской легенды Майка Модано.

Еще одним интересным достижением стал тот факт, что «Виннипег» стал первым клубом, в чьи ворота Александр Великий забросил 50 шайб (с учетом голов в матчах с «Атлантой Трэшерз», так раньше называлась команда, впоследствии переехавшая в Виннипег).

Alex Ovechkin of the @Capitals took sole possession of the League lead in goals this season with his 50th career tally against the Jets/Thrashers franchise (50-44—94 in 69 GP).#NHLStats: https://t.co/1Uhnld3fvV pic.twitter.com/vWxJvgoX3l — NHL Public Relations (@PR_NHL) January 19, 2022

В истории ни одному хоккеисту не удавалось поразить ворота этого клуба чаще. На втором месте по этому показателю у Овечкина «Тампа-Бэй Лайтнинг» — в ворота действующего обладателя Кубка Стэнли российский форвард забросил 49 шайб. «Каролина Харрикейнз» расположилась на третьем месте с 44 голами от Ови.

Однако в игре с «Виннипегом» отличился не только Овечкин. Гол Дмитрия Орлова в начале второго периода помог «столичным сравнять счет, а уже в овертайме связка Орлова и Евгения Кузнецова вывела на ударную позицию Тома Уилсона, забросившего победную для команды шайбу. Сам хоккеист после матча признался, что был уверен, что Кузнецов сам поразит ворота соперника.

«Если честно, я надеялся, что Кузнецов сделает все сам. Игроки «Виннипега» оставили ему слишком много пространства, а он отлично пошел в проход. Я знал, что Кузнецов попытается найти меня и отдать передачу, а я просто постарался попасть в ворота», — приводит официальный сайт НХЛ слова Уилсона.

Другие матчи дня

Другие российские хоккеисты тоже в этот день не остались без очков. «Каролина Харрикейнз» переиграла «Бостон Брюинз», разгромив соперника со счетом 7:1. Свою руку к этому приложил Андрей Свечников, набравший в поединке два балла – на 7-й минуте встречи он помог отличиться Еспери Котканиеми, а сам забросил седьмую шайбу своей команды на отметке 47.48.

«Нью-Йорк Айлендерс» победил «Филадельфию Флайерз» в серии послематчевых буллитов. Одним из героев встречи стал российский голкипер «островитян» Семен Варламов, который по ходу игры сумел отразить 31 бросок по своим воротам из 34, а также два броска в серии буллитов. Вратарь был назван второй звездой поединка, первой звездой признан форвард «Айлендерс» Оливер Вальстрем, который реализовал единственный и победный буллит. Тройку лучших замкнул защитник «островитян» Робин Сало, забросивший одну шайбу.

На прошлой неделе Никита Кучеров был признан первой российской звездой НХЛ. Форвард не так давно вернулся после травмы, сыграл в девяти матчах, но уже набрал приличный ход. В дуэли «Тампы-Бэй Лайтнинг» и «Лос-Анджелес Кингз» Кучеров забросил свою пятую шайбу в сезоне и помог «молниям» добиться победы со счетом 6:4. Всего в этом сезоне россиянин набрал 14 (5+9) очков.