Не повторить ошибок: Карацев бьется с Макдональдом. LIVE

Больше у Карацева, не справляется Маккензи с мощнейшей подачей. Самая быстрая за матч у Аслана, к слову, — 198 км/ч.
2-0. И еще один, такой важный, брейк у россиянина! Похоже, все сложности первого сета остались позади — хочется на это надеяться.
40:30, снова трос сыграл за Аслана, мяч упал точно на линию под сеткой — Макдональд не мог успеть.
В самый ответственный момент Карацев сумел оформить брейк и отыграл партию. Несмотря на то, что в первом сете Макдональд имел подавляющее преимущество, во втором все сложилось с точностью до наоборот. За бедро Аслан, кстати, уже не держится. 13 виннерсов и пять невынужденных ошибок у россиянина.
Больше, Карацев. Уже Макдональд ошибся. У Аслана получилась свеча на приеме, но американец отбил ее в аут.
5-2.В аут бьет Маккензи, и непростой гейм остается за Асланом. Теперь уже он близок к тому, чтобы взять сет.
15:30, повезло Карацеву: мяч ударился в трос и перевалился на половину Макдональда, американец не успел.
0:15, укоротил Карацев, а что дальше делать, не придумал. Маккензи успел на мяч и пробил несильно, но без шансов для соперника.
3-1. Под ноль берет Маккензи свою подачу, намекая, что это не Аслан разошелся, а он сам расслабился в начале партии, а сейчас все в порядке. Но лидирует в сете россиянин.
3-0. Раскочегарился россиянин, Макдональд не справляется с его подачей. Вот сейчас Аслан уже похож на себя, очень уверенно действует.
1-0. С выигранного гейма начал Аслан второй сет. Теперь бы брейк еще сделать, было бы совсем замечательно.
Семь виннерсов и 12 невынужденных ошибок у Карацева на данный момент. Первая подача ему удается лучше, чем сопернику, но пока, стоит признать, Макдональд выглядит предпочтительнее. Не очень ясно, за счет чего Аслан сейчас может перевернуть игру — к тому же, судя по всему, его все-таки беспокоит бедро. Ждем вторую партию.
15:0, удачно принял Аслан, хотя казалось, что сорвал он прием — но нет, мяч в корте, Макдональд не дотянулся.
1-3. Берет гейм Аслан, но ситуация остается тревожной. К тому же, периодически россиянин держится за бедро, что не может не настораживать.
Кажется, все в порядке с россиянином, игра сейчас продолжится. С трибун, между тем, доносится по-русски: «Давай, Аслан!» и «Аслан, так нельзя!»
0-3. Оставил Аслан открытым угол, и Макдональд пробил именно туда. Непонятно, что происходит с Карацевым, но пока он в одну калитку проигрывает, к слову, 55-му номеру рейтинга АТР.
0:40, ошибся Аслан. Заметил, что соперник остался в углу и несильно пробил в хафкорт — но Макдональд успел на мяч и отправил его за спину россиянину.
0-1. Первый же гейм получился достаточно затяжным и непростым, он остался за Макдональдом: заключительный мяч Карацев отправил в аут.
В первом круге, напомним, россиянин в тяжелейшем пятисетовом матче обыграл испанца Хауме Мунара, допустив при этом 107 невынужденных ошибок.
Матч проходит последним, четвертым запуском на KIA Арена. Он мог начаться и раньше, но все зависело от того, как пройдут другие игры на этом корте. Несколько минут назад завершилась предыдущая игра — швейцарка Белинда Бенчич уступила американке Аманде Анисимовой. И теперь на этот корт выходит Аслан Карацев. Он и его соперник уже начали разминку.