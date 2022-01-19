Не повторить ошибок: Карацев бьется с Макдональдом. LIVE

10:55

Матч проходит последним, четвертым запуском на KIA Арена. Он мог начаться и раньше, но все зависело от того, как пройдут другие игры на этом корте. Несколько минут назад завершилась предыдущая игра — швейцарка Белинда Бенчич уступила американке Аманде Анисимовой. И теперь на этот корт выходит Аслан Карацев. Он и его соперник уже начали разминку.