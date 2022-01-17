«Будет обидно, если из-за политики мы не сможем поехать на чемпионат мира»

Российская сборная по баскетболу рискует пропустить чемпионат мира среди женщин 2022 года в Австралии. Национальную команду не пускают в США, где в феврале состоится отборочный турнир, из-за отсутствия сертифицированных прививок и завершения процессуальных сроков. Решить проблему пытается глава РФБ Андрей Кириленко, а баскетболистка Мария Вадеева заявила, что не хочет пропускать ЧМ-2022 из-за политики.

10 февраля в США стартует отборочный турнир чемпионата мира по баскетболу в группе В, в котором примут участие женские сборные России, США, Бельгии и Пуэрто-Рико. Для того, чтобы попасть на мировое первенство, российской команде достаточно будет не занять последнее место в группе.

Однако россиянки могут пропустить турнир не по спортивным причинам. На данный момент у сборной нет разрешения на въезд в США. Главной причиной, из-за которой женскую национальную команду не пускают на территорию США, является отсутствие сертифицированных местным минздравом вакцин от коронавирусной инфекции.

Отечественные вакцины «Спутник V» и «КовиВак» до сих пор не зарегистрированы Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), вследствие чего страны Северной Америки и Евросоюза не признают их.

По информации Sport24, решить ситуацию в пользу женской сборной в данный момент может лишь президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко.

«Сейчас все в руках Кириленко, который ведет переговоры с американской принимающей стороной, где он является влиятельной фигурой. Если Кириленко договорится с США, это будет прорыв. Дипломатические каналы ничего не могут решить из-за того, что процессуальные сроки уже упущены», — заявил источник, знакомый с ситуацией.

С 8 ноября 2021 года въехать в Соединенные Штаты могут только те, кто привит вакцинами, признанными ВОЗ или американским регулятором Food and Drug Administration (FDA). Всего в списке разрешенных восемь вакцин, включая индийские и китайские.

11 января заместитель директора Центра имени Гамалеи Денис Логунов заявил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) дало положительное заключение относительно процедуры клинических исследований вакцины от коронавируса «Спутник V», что является первым шагом для согласования производственных стандартов.

Помимо проблем с вакциной, у российской стороны имеются трудности с оформлением американских виз из-за того, что в американском посольстве на территории России их не выдают. Ожидается, что женская сборная получит необходимые документы в Ереване.

Баскетболистка национальной сборной Мария Вадеева выразила надежду, что российской команде все же удастся принять участие в мировом первенстве.

«Пока нам ничего не говорят. Ждем какую-либо информацию. Не могу сказать, что сейчас сильно переживаем. Конечно, будет обидно, если из-за политики мы не сможем поехать. Но это от нас не зависит», — приводит слова Вадеевой Sport24.

Женский чемпионат мира по баскетболу пройдет с 22 сентября по 1 октября в Австралии, которая в начале года показала всему миру готовность отстаивать собственные законы и не давать поблажек даже самым прославленным атлетам планеты.

6 января первая ракетка мира Новак Джокович прилетел в Мельбурн для подготовки и участия в Australian Open, девятикратным чемпионом которого он является. Сербский теннисист предъявил на визовом контроле справку о медотводе от вакцинации.

Организаторы Australian Open, сообщавшие о том, что не допустят на турнир игроков, которые не привились от коронавируса, не стали изменять условия участия в угоду Джоковичу. Австралийское правительство вынесло решение о депортации серба, однако его адвокаты смогли оспорить это решение в суде.

Впоследствии Федеральный суд повторно аннулировал визу серба, а 16 января он покинул Мельбурн, вылетев рейсом авиакомпании Fly Emirates в Дубай.

Позднее министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс подтвердила, что Новак Джокович получил запрет на въезд в страну на три года. Таким образом, 34-летний серб не сможет вернуть себе титул чемпиона Открытого чемпионата Австралии как минимум до 2025 года.

Всего на мировом первенстве в Австралии сыграют 12 сборных. На данный момент в финальный турнир квалифицировались две национальные команды — США (как победитель ОИ-2020) и Австралии (как страна-организатор). Оставшиеся десять путевок будут разыграны в рамках квалификационного турнира. Помимо Вашингтона игры пройдут в японской Осаке и Белграде.

Действующими обладательницами престижного трофея являются американки. Им же принадлежит рекорд по общему количеству побед на мировых первенствах (10).