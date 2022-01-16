«Удачи на Олимпийских играх». Российские фигуристки заняли весь подиум на ЧЕ

Российские фигуристки заняли весь подиум на чемпионате Европы в Эстонии. Камила Валиева выиграла золото, Анна Щербакова с личным рекордом в произвольной программе стала второй, а замкнула тройку Александра Трусова. В комментарии для «Газеты.Ru» фигуристка Катарина Гербольдт обратила внимание на огрехи Трусовой и Валиевой, подчеркнув, что на предстоящих Олимпийских играх права на ошибку у девушек не будет.

Чемпионат Европы по фигурному катанию завершился триумфом российских фигуристок: по итогам произвольной программы весь пьедестал заняли спортсменки из России. Новой чемпионкой континента стала Камила Валиева, второе место заняла Анна Щербакова, замкнула тройку Александра Трусова.

Итоговый расклад не удивляет, хотя, надо отметить, короткая программа оставила интригу в лице бельгийки Луны Хендрикс, которая показала сенсационный второй результат, и болельщики задавались вопросом, сможет ли она вклиниться между космическими россиянками. Не смогла.

Хотя Луна все же стала четвертой, два падения лишили ее возможности побороться за медаль. И крайне показателен отрыв от нее Трусовой, который составил почти 27 баллов. Да и в целом, цифры, которые демонстрируют россиянки, заставляют хвататься за голову и недоумевать, как такое возможно. При этом та же Трусова вновь не обошлась без падений.

Но, как отметил комментировавший прокаты олимпийский чемпион Алексей Ягудин, Саша — «как танк», идет до конца, несмотря ни на что. И это приносит свои результаты: за произвольную программу Трусова получила 159,23 балла, а в сумме — 234,36.

Отдельная история — второе место Щербаковой, которая очень тяжело входила в сезон после травмы. И короткая программа вышла у нее, мягко говоря, небезупречной: перед произвольной программой Анна, действующая чемпионка мира, шла на непривычном для себя четвертом месте. Почва для опасений была, но Щербакова показала, что неслучайно является лучшей фигуристкой планеты.

Безупречно отработанная произвольная программа принесла ей личный рекорд в этом виде — 168,37 балла. Общий же результат Анны составил 237,42.

Затмила же всех вновь Валиева — даже несмотря на то, что и ее выступление не обошлось без помарок. Камила не удержала равновесие после тройного акселя — впрочем, разве можно ее в этом упрекнуть? Также не пошел в зачет каскад с четверным флипом. Вместе с тем, это не помешало 15-летней россиянке вновь взлететь на недосягаемую высоту. За произвольную программу она получила на несколько десятых больше Щербаковой — 168,61. А с учетом огромного отрыва по итогам короткой программы, суммарный балл Камилы составил 259,06 — в Европе новая чемпионка и она, кто бы сомневался, из России.

Победительница чемпионата России среди юниоров-2008 Катарина Гербольдт, говоря о результатах прокатов на европейском первенстве, подчеркнула, что итоговый российский подиум не должен никого удивлять — это было предсказуемо. Она также заметила, что до Олимпиады в Пекине еще остается достаточно времени, чтобы девушки могли доработать все элементы и устранить недочеты.

«Наши девушки действительно особенные. Думаю, что ни для кого не сюрприз, что подиум наш.

Хочется пожелать им, чтобы этот старт придал им еще большей уверенности, так как это последняя отправная точка перед Олимпийскими играми. И чтобы там они смогли сделать то, что не вышло на чемпионате Европы. Еще есть время, чтобы поработать. И, конечно, пожелать здоровья, а на Олимпийских играх — удачи. Потому что это самое важное, что может быть на Олимпиаде», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

Катарина также обратила внимание на ошибки Трусовой и Валиевой. По ее мнению, любой поклонник фигурного катания должен был понимать, что даже при возможных огрехах российские спортсменки все равно будут сильнее и выше соперниц. Вместе с тем, заметила Гербольдт, на Олимпийских играх права на ошибку у девушек не будет.

«Однозначно, лучше ошибиться сейчас, чем в Пекине.

Мне кажется, люди, которые хоть немного разбираются в фигурном катании, понимали, что даже с грубыми ошибками наши девушки все равно будут на чемпионате Европы лучшими. Здесь можно было проверить то, в чем сомневались, имея право на ошибку. На Олимпиаде, конечно, такого права не будет. Хотя Олимпийские игры — это самый непредсказуемый старт в карьере любого спортсмена. Бывает, все складывается совершенно по-разному», — резюмировала Гербольдт.