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Спорт

Россия бьется за весь пьедестал: произвольная программа у женщин на ЧЕ. LIVE

ЧЕ по фигурному катанию. Женщины. Произвольная программа. ОНЛАЙН

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Камила Валиева на показательных выступлениях чемпионата России — 2022

Камила Валиева на показательных выступлениях чемпионата России — 2022

Денис Гладков/«Газета.Ru»
На первенстве Европы по фигурному катанию женщины катают произвольную программу, по итогам которой станет известно имя новой чемпионки континента. В короткой программе победу с мировым рекордом праздновала россиянка Камила Валиева. Александра Трусова на третьем месте, а Анна Щербакова заняла четвертое место. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревнований.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
20:02

А на льду венгерская фигуристка Регина Шерманн.

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20:01

Ну что ж, Лара Наки Гутманн становится лидером пока что.

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19:59

Сразу 3 флип + ойлер + 3 сальхов, потом двойной риттбергер, затем тройной флип, после чего дорожка шагов второго уровня. Во второй части проката каскад 2 аксель + 2 тулуп, вращение четвертого уровня, тройной лутц, каскад 3 сальхов + 2 тулуп, а потом еще тройной тулуп. И все это спортсменка сделала достаточно чисто, без явных ошибок. В конце было два вращения. За оба дали третий уровень.

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19:53

Первый ориентир для участников, не самый серьезный, конечно.

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19:52

Начала с тройного риттбергера, и он был чистым, а вот на тройном флипе ошиблась на приземлении, подключив вторую ногу. С тройного сальхова и вовсе упала. В каскаде не смогла присоединить прыжок к тройному сальхову. Во второй части сделала каскад из тройного и двойного тулупов, но упала с сольного тройного тулупа. Каскад из 1 акселя + ойлера + 2 флипа сделала чисто, но сам каскад слабый по уровню. Дорожка шагов на второй уровень, а вот вращения — четвертого. Вот такая вот затравочка соревнований.

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19:46

Александра Головкина из Литвы выступает первой.

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19:40

Вот кто выступит в первой группе участниц, ну и их результаты короткой программы тоже вашему вниманию.

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19:35

Сейчас начнется первая разминка. Пока представляют арбитров турнира.

19:25

Первая разминка

1. Александра Головкина (Литва) 2. Лара Наки Гутманн (Италия) 3. Регина Шерманн (Венгрия) 4. Ясмине Ямада (Швейцария) 5. Александра Фейгин (Болгария) 6. Наташа Маккей (Великобритания)

Вторая разминка

7. Йозефин Тальегард (Швеция) 8. Нина Петрыкина (Эстония) 9. Йенни Сааринен (Финляндия) 10. Эва-Лотта Киибус (Эстония) 11. Марина Пирреда (Италия) 12. Элишка Бржезинова (Чехия)

Третья разминка

13. Ольга Микутина (Австрия) 14. Николь Шотт (Германия) 15. Леа Серна (Франция) 16. Алексия Паганини (Швейцария) 17. Виктория Сафонова (Беларусь) 18. Екатерина Рябова (Азербайджан)

Четвертая разминка

19. Анастасия Губанова (Грузия) 20. Екатерина Куракова (Польша) 21. Анна Щербакова (Россия) 22. Александра Трусова (Россия) 23. Луна Хендрикс (Бельгия) 24. Камила Валиева (Россия)

19:15

Положение после короткой программы

1. Камила Валиева (Россия) – 90,45 2. Луна Хендрикс (Бельгия) – 76,25 3. Александра Трусова (Россия) – 75,13 4. Анна Щербакова (Россия) – 69,05 5. Екатерина Куракова (Польша) – 67,47 6. Анастасия Губанова (Грузия) – 67,02 7. Екатерина Рябова (Азербайджан) – 65,47 8. Виктория Сафонова (Беларусь) – 63,07 9. Алексия Паганини (Швейцария) – 62,32 10. Леа Серна (Франция) – 61,16 11. Николь Шотт (Германия) – 61,86 12. Ольга Микутина (Австрия) – 60,16 13. Элишка Бржезинова (Чехия) – 59,62 14. Марина Пирреда (Италия) – 59,53 15. Эва-Лотта Киибус (Эстония) – 59,16 16. Йенни Сааринен (Финляндия) – 58,93 17. Нина Петрыкина (Эстония) – 58,30

19:10

В короткой программе победу с мировым рекордом праздновала россиянка Камила Валиева. Александра Трусова на третьем месте, а Анна Щербакова заняла четвертое место.

19:05

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы у женщин на чемпионате Европы. Прокаты начнутся в 19:30 по московскому времени.

19:54

На льду итальянка Лара Наки Гутманн.

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