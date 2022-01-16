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Спорт

Шоу российского фигурного катания: показательные выступления на ЧЕ. LIVE

ЧЕ по фигурному катанию. Показательные выступления. ОНЛАЙН

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В эстонскому Таллине завершается чемпионат Европы по фигурному катанию. В последний день спортсмены демонстрируют зрителям свои показательные программы. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:21

Небольшая пауза: завершилось первое отделение, идет заливка катка.

17:20

Леванди стал лишь 14-м среди одиночников. Но разве мог он не появиться в показательных?

17:17

Зал взорвался овациями: начинает выступление эстонский спортсмен Арлет Леванди.

17:16

Вновь Чудо-женщина на арене — Катя представила свой номер под музыку из фильма про эту героиню. Правда, в отличие от Трусовой, костюм у Кураковой был более строгим. Она заняла пятое место среди одиночниц.

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17:12

Следующая участница — еще одна россиянка, представляющая другую страну: Екатерина Куракова, выступающая за Польшу.

17:11

Словно не в шоу участвует Андрей, а продолжает соревноваться — лиричный и вместе с тем динамичный номер с хорошими прыжками у него получился. Под заглавную тему из «Юноны и Авось» он показал, что должен был занимать место выше итогового четвертого.

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17:08

Андрей Мозалев начинает выступление.

17:07

Классно и артистично выступили ребята. Они стали третьими в соревнованиях пар.

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17:03

А теперь на льду российский дуэт — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Они исполняют прокат под песню I wanna be loved by you и кавер-версию на нетленку Hit the road Jack от Pentatonix.

17:02

Очень трогательный номер под песню Наргиз «Нежность» исполнила Рябова. В состязаниях одиночниц она стала шестой — впрочем, учитывая космические результаты представительниц России, это безусловное достижение. Сквозь боль и слезы Катя добилась этого результата и сполна заслужила овации и признание болельщиков.

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16:59

Начинает выступление Екатерина Рябова, представляющая Азербайджан. Накануне ее произвольная программа никого не оставила равнодушным.

16:58

Вот так завели ребята публику. Классику французского шансона внезапно сменила классика клубная: I like to move it. Сбросив скромные и неказистые наряды, отсылающие к началу ХХ века, они остались в ярких и современных костюмах и устроили красивое и динамичное шоу.

16:54

Следующий номер: французский танцевальный дуэт Евгения Лопарева — Жоффрей Бриссо. Саундтрек — «Жизнь в розовом цвете» несравненной Эдит Пиаф.

16:53

Спокойный и уверенный прокат в исполнении немцев. Пусть вас, кстати, не удивляет, что в показательных выступлениях участвуют не только чемпионы и медалисты. По большому счету, подбор участников остается на усмотрение организаторов.

16:50

Теперь выходят на площадку представители парного катания. Это занявший восьмое место немецкий дуэт Минерва Фабьен Хазе — Нолан Зеегерт.

16:49

Мощный и динамичный прокат выдала Александра, даже несмотря на показательный статус выступления. Напомним, накануне она завоевала бронзу европейского первенства. В произвольной программе из запланированных пяти квадов ей удались три.

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16:45

На льду Русская ракета — Александра Трусова! Для своего выступления она выбрала образ Чудо-женщины.

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16:44

Завершили прибалты свой прокат. Отметим, что это показательные выступления, которые не требуют от участников исполнения сложных элементов. Скорее, это яркое и радостное шоу, подводящее итог турнира. И ощущение праздника действительно есть — зрители на трибунах искренне приветствуют всех участников.

16:42

Следующий пункт программы — танцевальный дуэт Эллисон Рид – Саулиус Амбрулевичюс из Литвы.

16:41

Яркий и зажигательный номер показал Женя, трибуны овациями его приветствуют. Семененко стал пятым в состязаниях одиночников.

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16:37

Евгений Семененко на льду, он исполнит свой номер под попурри из песен южнокорейского поп-проекта Tomorrow X Together.

16:36

Открыла показательные выступления Эва-Лотта, которая среди одиночниц заняла 11-е место. Несмотря на это, она претендует на единственную квоту для Эстонии на Олимпийские игры-2022.

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16:30

А откроет программу показательных выступлений хозяйка льда, представительница Эстонии Эва-Лотта Кийбус. Считанные минуты остаются до ее выхода.

16:25

Сегодня мы увидим 26 номеров, и в показательных выступлениях примут участие все представители России. Под номером 2 на лед выйдет Евгений Семененко, далее: 4 — Александра Трусова, 9 — Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, 10 — Андрей Мозалев. Вот номера россиян во втором отделении: 15 — Диана Дэвис и Глеб Смолкин, 17 — Евгения Тарасова и Владимир Морозов, 18 — Анна Щербакова, 20 — Александра Степанова и Иван Букин, 23 — Анастасия Мишина и Александр Галлямов, 24 — Марк Кондратюк, 25 — Виктория Синицина и Никита Кацалапов, 26 — Камила Валиева.

16:20

С удовольствием напомним, что во всех видах соревнований золотые медали остались за россиянами, при этом среди спортивных пар и одиночниц пьедестал оказался полностью российским.

16:15

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию показательных выступлений лучших фигуристов Европы по итогам первенства континента. Шоу начнется в 16:30 по московскому времени.

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