Шоу российского фигурного катания: показательные выступления на ЧЕ. LIVE

17:11

Словно не в шоу участвует Андрей, а продолжает соревноваться — лиричный и вместе с тем динамичный номер с хорошими прыжками у него получился. Под заглавную тему из «Юноны и Авось» он показал, что должен был занимать место выше итогового четвертого.