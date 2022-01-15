Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
The Economist: мир находится в шаге от военной катастрофы 21:29
Житель Москвы хочет засудить Третьяковскую галерею 21:27
Генерал СБУ заявил об отсутствии у России планов воевать с Украиной 21:04
Народная артистка России Татьяна Малягина сломала руку по дороге в Театр... 20:55
Спортивный директор «Дженоа» отреагировал на информацию об аренде... 20:53
На горнолыжной трассе в Сочи погиб человек 20:48
Губерниев назвал биатлонистов, которые должны поехать на Олимпиаду 20:47
В ФНС рассказали об изменениях в расчете НДФЛ с недвижимостью 20:40
Итальянский журналист заявил, что «Дженоа» арендовала Миранчука до конца... 20:36
Массовая драка в центре Петербурга попала на видео 20:34
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Битва против Норвегии: Россия играет второй матч на Евро. LIVE

Мужской ЧЕ по гандболу. Норвегия — Россия. ОНЛАЙН

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Во втором матче на чемпионате Европы по гандболу мужская сборная России играет против команды Норвегии. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
22:15

Здравствуйте, уважаемые любители гандбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча второго тура чемпионата Европы между сборными Норвегии и России. Матч начнется в 22:30 по московскому времени.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Мирные граждане и бандиты. В Казахстане сообщили данные о жертвах беспорядков
В генпрокуратуре Казахстана назвали число жертв массовых беспорядков
«Просто могли избавиться». Жириновский предположил, что Назарбаева уже нет в живых
Жириновский объяснил, почему считает вероятной смерть первого президента Казахстана
Секс-просвет и экстрасенсы: как сложились судьбы звезд сериала «Ранетки»
Что стало с участницами группы «Ранетки»
«Они пытаются говорить с позиции силы»: в Ингушетии объяснили свои претензии к Кадырову
СК показал кадры с места обнаружения тела младенца в Кисловодске
В РПЦ оценили предложение отменить концерты Линдеманна в России
Полиция Нижегородской области начала проверку танца с шестом на фоне храма
Новости и материалы
The Economist: мир находится в шаге от военной катастрофы
Житель Москвы хочет засудить Третьяковскую галерею
Генерал СБУ заявил об отсутствии у России планов воевать с Украиной
Народная артистка России Татьяна Малягина сломала руку по дороге в Театр на Васильевском
Спортивный директор «Дженоа» отреагировал на информацию об аренде Миранчука
На горнолыжной трассе в Сочи погиб человек
Губерниев назвал биатлонистов, которые должны поехать на Олимпиаду
В ФНС рассказали об изменениях в расчете НДФЛ с недвижимостью
Итальянский журналист заявил, что «Дженоа» арендовала Миранчука до конца сезона
Массовая драка в центре Петербурга попала на видео
США объявили угрозу цунами на западном побережье из-за вулкана в Королевстве Тонга
Российский сухогруз потерял управление у берегов Грузии
Стало известно, когда миротворцы ОДКБ вернутся из Казахстана
Биатлонист Логинов прокомментировал победу в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
Генсек ОДКБ рассказал о террористах в Казахстане
Емельяненко заявил, что его именем прикрываются мошенники
На юго-западе Японии зафиксировали цунами высотой около 1,2 метра
Жулин отреагировал на победу Синициной и Кацалапова на чемпионате Европы
Все новости
«ОДКБ России не поможет». Готова ли Росгвардия к «казахскому сценарию»
Как организованы войска национальной гвардии в России — и чем они вооружены
Дважды золотые: Синицина и Кацалапов установили личный рекорд на ЧЕ
Бестемьянова поздравила Синицину и Кацалапова с успешным возвращением на лед после травмы
18 сценариев Байдена. Что придумали в США на случай «вторжения» РФ на Украину
Нуланд выразила готовность причинить «острую боль» России
Путин поручил правительству разработать проект железной дороги на Крайнем Севере
Президент РФ поручил кабмину начать работу над проектом железной дороги с выходом к Баренцеву морю
«Положение русских в Казахстане станет даже хуже»
Почему акция лимоновцев «На Северный Казахстан» обернулась арестами
Кредит по QR-коду. Эксперты предупредили о новой мошеннической схеме
«Ъ»: злоумышленники получают доступ к аккаунтам на «Госуслугах»
В Москве начали снос «Летающей тарелки»
«Постная солянка — наша»
Как правильно готовить солянку
Российские миротворцы вернулись из Казахстана
Минобороны: самолеты с войсками ОДКБ приземлились в Ивановской области
Нетрезвый экс-судья гоняет по Самаре, гаишники не могут его унять
Бывший судья ездит нетрезвым, прикрываясь статусом спецсубъекта
Ссудные каникулы: как получить «отпуск» по кредиту
В Центробанке напомнили, как оформить отсрочку по кредиту в начале 2022 года
Снова в суд. «Газпром» пытается поднять цены на газ для Польши
«Газпром» потребовал через суд повысить цену на газ по контракту с PGNiG
Забава для богатых: что нашли в древнем израильском туалете
Израильские археологи покопались в древнем туалете богачей
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть