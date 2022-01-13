Начать Евро с мажорной ноты: Россия играет с Литвой. LIVE

Котов зарабатывает двухминутное удаление, а литовцы пользуются этим шансом — Плета забрасывает седьмой мяч.
Второе удаление менее чем за две минуты получают литовцы, на сей раз Грабавичюс отправляется на скамейку для нарушителей.
Лукас Сименас получает всего две минуты штрафа вместо красной карточки... Удивительное решение исландских арбитров.
Отражает наш голкипер опасную атаку, не позволяя оппонентам сократить отставание! Пока очень удачно складывается игра для наших парней.
А вот и побежала в атаку российская команда, пошла жара у литовских ворот — уже три мяча получилось отправить в их сетку.
Напомним, что последний раз российская сборная становилась обладателями медалей континентального первенства в 2000 году. Посмотрим, получится ли у наших парней в этот раз попасть на пьедестал почета.