Добраться до пьедестала: россияне борются за медали в смешанной эстафете. LIVE

Уже догнал Долль Поварницына и Смольского. Но вряд ли будет до стрельбы пытаться убежать от них.
Третий рубеж: у Бё промах вторым выстрелом, у Поварницына — первым. Дальше норвежец закрыл все мишени, а вот россиянин промазал и доппатроном. Но вторым закрылся, в то время как Долль смазал пятый выстрел. Смольский закрылся.
Бё все-таки вышел в лидеры и даже немного оторвался перед рубежом. Ну и правильно, что Поварницын не стал рвать жилы.
Очень резво начал Бё-младший, но Поварницын сейчас вообще его обошел. Только бы на стрельбу не повлияло...
На старте этапа держится за Бё Поварницын. Секунду уступает. Долль из сборной Германии проигрывает 19,4. Тут же и белорус Смольский. Француз Дестье усьтупает 32,6 секунды.
Бё уже уверенно выбрался вперед, но и Цветков обогнал Лобастова. Реес бежит четвертым. Это в онлайн-режиме небольшая прибавка в очках для и так третьей на данный момент Германии.
Сеппала закрылся с одним доппатроном, а вместе с ним убежал чисто отстрелявшийся немец Реес. И в то же время Самуэльссон умудрился убежать на два штрафных круга!
Второй рубеж: Бё закрыл четыре мишени, но промахнулся пятым выстрелом. В итоге Лобастов, также имевший один промах, ушел раньше, а норвежец закрылся вторым доппатроном. И вместе с ним убежал чисто отстрелявшийся Цветков!
На пару секунд быстрее группы преследователей Бё и Лобастов прошли отрезок между первым и вторым огневыми рубежами.
Немец Реес, кстати, бежит седьмым. Пока с точки зрения борьбы за квоты для России все складывается неплохо. Но это только зачин гонки.
Уже на четвертую позицию выбрался Цветков, упав на хвост Самуэльссону. И тут же в этой группе на пятом месте финн Сеппала. На расстоянии 11 секунд впереди бегут Бё и белорус Лобастов.
Первый рубеж: Бё-старший стреляет чисто и уходит первым. Француз и швед по одному доппатрону использовали. Цветков — два. Но все мишени закрыл. Украинец Артем Прима едва на круг не убежал, но все же закрыл третьим доппатроном последнюю мишень.
А вот Швеция и Германия максимально заряжены именно в смешанной эстафете, поскольку у первых сейчас в этой дисциплине значится третье место, у вторых — пятое. Так что шведам улучшение принесет позиция в топ-2, немцам — в топ-4.
У нас сегодня весьма экспериментальный состав, но это легко объяснимо. Сейчас идет ожесточенная борьба между Германией, Швецией и отставшей от них, но еще имеющей шансы достать Россией за место в топ-3 зачета наций и максимальную квоту в шесть биатлонистов-мужчин на Олимпиаде в Пекине. Норвегия и Франция уже недосягаемы.
Так вот, в зачет идут лучшие 12 гонок за два сезона (с определенном количеством по разным видам), в том числе одна смешанная эстафета. Сборная России тут имеет победу и улучшить результат уже не может. Так что основные силы сегодня будут брошены на тоже идущий в зачет сингл-микст. Там Кристина Резцова и Антон Бабиков чуть позже побегут улучшать прошлогоднее пятое место.
Старт-лист
1. Норвегия (Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Ингрид Ланмарк Тандревольд, Марте Ульсбю-Ройселанд) 2. Франция (Антонин Гигонна, Симон Дестье, Анаис Бескон, Жюлия Симон) 3. Россия (Максим Цветков, Александр Поварницын, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова) 4. Италия (Томас Бормолини, Доминик Виндиш, Доротея Вирер, Лиза Виттоцци) 5. Швеция (Себастьян Самуэльссон, Мартин Понсилуома, Ханна Оберг, Эльвира Оберг) 6. Австрия (Давид Коматц, Феликс Ляйтнер, Юлия Швайгер, Катарина Иннерхофер) 7. Украина (Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Валентина Семеренко, Юлия Джима) 8. Германия (Роман Реес, Бенидикт Долль, Ванесса Фойгт, Ванесса Хинц) 9. Беларусь (Максим Лобастов, Антон Смольский, Динара Алимбекова, Анна Сола)