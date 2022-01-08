Добраться до пьедестала: россияне борются за медали в смешанной эстафете. LIVE

14:10

У нас сегодня весьма экспериментальный состав, но это легко объяснимо. Сейчас идет ожесточенная борьба между Германией, Швецией и отставшей от них, но еще имеющей шансы достать Россией за место в топ-3 зачета наций и максимальную квоту в шесть биатлонистов-мужчин на Олимпиаде в Пекине. Норвегия и Франция уже недосягаемы.

Так вот, в зачет идут лучшие 12 гонок за два сезона (с определенном количеством по разным видам), в том числе одна смешанная эстафета. Сборная России тут имеет победу и улучшить результат уже не может. Так что основные силы сегодня будут брошены на тоже идущий в зачет сингл-микст. Там Кристина Резцова и Антон Бабиков чуть позже побегут улучшать прошлогоднее пятое место.