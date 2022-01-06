«Он только набирает форму»: Медведев вывел Россию в полуфинал ATP Cup

Даниил Медведев и Роман Сафиуллин в трех матчах справились с командой Италии, оба игрока которой входят в топ-10, и вывели сборную России в полуфинал турнира ATP Cup. На групповом этапе россияне выиграли все три свои матча. Медведев одержал 10-ю победу в одиночном разряде на турнире и 14-ю победу в паре, таким образом россиянин упрочил лидерство в списке игроков с наибольшим количеством побед на ATP Cup.

Сборная России подошла к матчу с Италией в качестве единоличного лидера своей группы благодаря победам над крепкими командами Франции и Австралии. Причем дебютант национальной команды Роман Сафиуллин выиграл на турнире все свои поединки (два одиночных и два парных), а лидер сборной Даниил Медведев проиграл свой стартовый матч французу Угу Умберу.

После того, как в Сидней не приехал из-за положительного теста на коронавирус Андрей Рублёв, именно итальянская сборная стала самой высокорейтинговой на турнире. Маттео Берреттини и Янник Синнер входят в топ-10 мирового рейтинга, в котором занимают седьмое и десятое места соответственно. Сафиуллин, на всякий случай, является 120-й ракеткой мира.

Матч Россия – Италия по регламенту начинали Янник Синнер и Роман Сафиуллин, которые до этого никогда не встречались в профессиональном туре. В первом сете при абсолютно равной борьбе дело дошло до тай-брейка, где россиянин не использовал двойной сетбол, а вот итальянец своими шансами воспользовался – 7:6 (8:6). Во второй партии Роман не использовал ни одного из шести брейк-пойнтов, которые у него были, а Синнер сделал один брейк и этого ему хватило для победы в двух сетах – 7:6, 6:3.

Даниил Медведев и Маттео Берреттини ранее встречались между собой дважды, и оба раза победил наш теннисист – в Индиан-Уэллсе-2018 и как раз в финале ATP Cup – 2021. Первый сет россиянин взял уверенно, во втором теннисисты ни разу не добрались до брейк-пойнта, а на тай-брейке сильнее оказался итальянец. Все решала третья партия, в которой Медведев одержал верх и сравнял счет в противостоянии. 6:2, 6:7, 6:4 — таков итог этого непростого поединка, который продолжался 2 часа 38 минут.

Signature Medvedev ™



A celebration collection for the unique tennis player #ATPCup | @DaniilMedwed pic.twitter.com/5M8bIMiUqb — ATPCup (@ATPCup) January 6, 2022

Судьба матча путевки в полуфинал решалась в парном матче. В первой партии россияне повели с брейком – 4:3, но тут же потеряли преимущество, а в концовке еще раз отдали свою подачу – 5:7. Во второй партии Даниил и Роман снова первыми взяли чужую подачу, правда, на этот раз преимущество сохранили и довели дело до победы – 6:4. В решающем сете дело дошло до чемпионского тай-брейка, где наших теннисистов было не остановить. Итоговый счет встречи — 5:7, 6:4, [10:5].

После этих матчей Даниил Медведев закрепился в статусе лучшего игрока за всю историю ATP Cup. За три розыгрыша он выиграл 10 матчей в одиночке, а с учетом парной комбинации – 14. Его ближайшие преследователи одержали по 11 побед – Новак Джокович и Пабло Карреньо-Буста.

«Мы невероятно сыграли сегодня. Янник клал мячи прямо в линии. Но мы обсудили, как нам играть, порой получались невероятные розыгрыши», — сказал Медведев в после матча.

«Я не могу себя назвать секретным оружием сборной России. Но я старался как мог. Я старался выиграть у Янника, но не получилось. А вот в паре все получилось великолепно», — сказал после победы Сафиуллин.

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев подвел итоги матча.

«Медведев — лидер. Он умеет и знает, как надо общаться. Ведет себя грамотно и корректно, его любят, не давит на партнёра. За всю историю это самая дружная команда у мальчиков последние пару лет. Сафиуллин раскрылся в такой команде, как Карацев в прошлом году.

В паре Даня вообще не предъявлял претензий, как другие лидеры. Ну и удача пришла к сильным, как это часто бывает. Позитивный фон не сковывал ни в одном матче. Это дорогого стоит. Лидерские качества Медведева раскрыли Романа. Даня — настоящий лидер, психолог и большой молодец. Он раскрывает людей. Умницы, что выиграли и собрались.

В одиночке Даня выиграл легко первый сет, у него тяжелый подготовительный период к «Большому шлему». В прошлом году тоже судороги были. Медведев идет по восходящей. Набирает форму. Главное, чтобы травм не было. Это самое опасное», — сказал Тарпищев в интервью «Чемпионату».

В субботу, 8 января, в полуфинале сборная России встретится с лучшей командой из квартета C (Великобритания, Германия, Канада и США).