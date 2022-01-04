«Профессия заиграла новыми красками». Ротенберг стал главным тренером СКА

Вице-президент СКА и первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг стал главным тренером санкт-петербургского клуба. Это назначение вызвало неоднозначную реакцию в хоккейном сообществе.

«В штабе СКА произошли изменения. В соответствии с решением совета директоров клуба в целях улучшения управления штабом и командой Роман Ротенберг назначен на должность главного тренера. Валерий Брагин займет позицию старшего тренера. Александр Титов станет ассистентом главного тренера команды «СКА-1946», — говорится в заявлении на официальном сайте клуба.

В настоящий момент СКА занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка после 44 матчей.

Роман — сын известного предпринимателя Бориса Ротенберга. С 2011 года является вице-президентом питерского СКА. 11 декабря 2014 Ротенберг назначен первым вице-президентом Федерации хоккея России (ФХР), также он до недавнего времени являлся главой тренерского штаба национальной команды. В 2015 году вошел в состав Совета директоров КХЛ. В мае 2019-го Ротенберг закончил Высшую школу тренеров омского СибГУФК (Сибирский государственный университет физической культуры и спорта).

Ротенберг стал 13-м главным тренером клуба в истории Континентальной хоккейной лиги. Он уже управлял в СКА в качестве исполняющего обязанности главного тренера в прошлом сезоне, когда Валерий Брагин находился на карантине из-за коронавируса.

Первым главным тренером СКА в истории КХЛ был канадский специалист Барри Смит, работавший в армейском клубе с момента образования лиги до апреля 2010 года. Ему на смену пришел Айван Занатта, который в октябре 2010-го был заменен на чешского тренера Вацлава Сикору, а тот после окончания сезона уступил пост своему соотечественнику Милошу Ржиге. Затем в СКА работали Юкка Ялонен (2012-2014), Вячеслав Быков (2014-2015), Андрей Назаров (2015), Сергей Зубов (2015-2016), Олег Знарок (2016-2018), Илья Воробьев (2018-2019), Алексей Кудашов (2019-2020) и Валерий Брагин (2020-2022).

Назначение Ротенберга вызвало неоднозначную реакцию. В хоккейном мире — достаточно сдержанную.

Президент футбольного клуба «Сочи» и отец Романа Борис Ротенберг считает, что у сына должно получиться.

«Это его выбор и ответственность. Он сделал свой выбор. Роман вырос в тренерской семье. Поэтому я думаю, у него должно получиться», — сказал Ротенберг «Спорт-Экспрессу».

«Он уже не первый год в команде, занимается ей очень плотно. Это большая ответственность, но если Ротенберг берется за нее, значит, чувствует в себе силы. У него хороший штаб, опытный советник Валерий Брагин», — сказал президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк.

«Желаю удачи! Получится ли у него? Роман Борисович уже давно стоит у тренерский скамьи. Видимо, он почувствовал, что у него может получиться», — сказал бывший главный тренер сборной России Зинэтула Билялетдинов.

«Роману хочется пожелать удачи на тренерском посту. Надеемся, у него все получится. Действительно, могу только желать удачи. Будем наблюдать», — сказал двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов.

Бывший президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель не удивился назначению Ротенберга.

«Для меня назначение Романа Ротенберга на пост главного тренера СКА не стало большим сюрпризом. Роман — очень преданный хоккею человек и всегда хочет выигрывать, участвовать в тренировочном процессе, что-то обсуждать. Теперь у него есть возможность показать себя в роли главного тренера.

СКА — очень большой клуб, поэтому давление будет очень серьезным. У Романа много храбрости, если он решился на такой шаг. Быть главным тренером СКА — это очень важная работа. Только результат покажет, сможет ли он справиться с этой задачей. Ты хороший тренер, когда выигрываешь. У Романа есть время, чтобы адаптироваться: сейчас его и команду ждет пара недель, а потом в КХЛ будет пауза и Олимпийские игры. Потом давление вернется только в марте, когда возобновятся игры в КХЛ», — сказал Фазель «Чемпионату».

А вот комментаторы и блогеры были в своих оценках более резки.

«Какой же он неуемный парень. Не, ну это ж надо. Впрочем, у него даже имен целых три. Майкл Оливер Роман Ротенберг — главный тренер СКА. Настолько возмутительно, что даже восхитительно. Посмешище в олимпийский год. Если бы он прямо сегодня возглавил не СКА, а ЦСКА, это не было бы ни возмутительнее, ни восхитительнее», — написал в своем Telegram-канале известный комментатор и блогер Василий Уткин.

«Теперь мы с Романом коллеги, потому что у меня красный диплом ГЦОЛИФКа. Единственное, судьба меня привела на телевидение. С назначением Романа наша профессия заиграла новыми красками. Причем не просто наша профессия, а профессия тренера, педагога, наставника, учителя», — сказал комментатор Дмитрий Губерниев в интервью Sport24.