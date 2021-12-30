Боец Чоршанбиев задержан в Таджикистане

Боец смешанных единоборств (ММА) Чоршанбе Чоршанбиев, заработавший популярность участием в поп-ММА промоушенах, был депортирован из России в Таджикистан, где его задержали местные правоохранительные органы. 26-летний блогер может лишиться свободы на срок до 15 лет.

30 декабря боец смешанного стиля (MMA) Чоршанбе Чоршанбиев был задержан прямо в аэропорту по прилете в Таджикистан, сообщает «Sputnik Таджикистан».

По информации источника, 26-летнего спортсмена обвиняют сразу по двум статьям Уголовного кодекса республики Таджикистан — за возбуждение национальной, расовой, местнической или религиозной вражды, а также за публичные призывы к насильственному изменению конституционного строя. При отягчающих обстоятельствах ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Как сообщает Pamir Daily, Чоршанбиев был встречен в аэропорту Душанбе сотрудниками государственного комитета национальной безопасности Таджикистана, заявившим близким бойца, что с ним будет проведена профилактическая беседа, после которой он сможет отправиться домой.

О том, что Чоршанбиев будет депортирован из России, 29 декабря сообщило агентство РИА «Новости». Позднее эту информацию подтвердил ТАСС. Именно в этот день в законную силу вступило решение суда о наказании в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей и последующем выдворении с территории Российской Федерации.

Представители бойца подавали апелляцию на решение Останкинского суда Москвы о депортации, однако затем в пресс-службе Мосгорсуда сообщили, что апелляционная жалоба была отклонена.

«Суд признал виновным Чоршанбиева по ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ»), — заявили в суде.

Напомним, что бойца задержали 3 декабря из-за гонок в Лефортовском тоннеле Москвы, кадры которых были опубликованы им же в сториз Instagram. Видео было записано сидевшим рядом пассажиром, комментировавшим действия водителя.

При задержании Чоршанбиев не смог предъявить сотрудникам Госавтоинспекции водительские права российского образца, а также страховку ОСАГО. Его автомобиль был помещен на специализированную стоянку, а сам он — доставлен в отдел ГУ МВД России по г. Москве.

Этот инцидент не был первым с участием таджикистанского спортсмена — в августе 2021 года боец попал в ДТП в Казани. Экс-чемпион Bellator Александр Шлеменко назвал подобное поведение 26-летнего атлета «неумным».

«Ездить без прав, да еще при этом снимать эти гонки, — точно неумный поступок. И, однозначно, это отрицательный пример.

Насколько я заметил, сейчас после резонансного ДТП полиция стала жестко реагировать именно на пропаганду такой езды. Потому что это толкает молодых на подобное поведение. Когда ты нарушаешь правила, ты виноват, но когда ты еще это и пропагандируешь, ты виноват вдвойне», — приводит слова бойца «СЭ».

Чоршанбиев выступает в профессиональных смешанных единоборствах с 2016 года. На его счету семь боев, в которых он одержал четыре победы и потерпел два поражения, еще один поединок с его участием завершился вничью.

Спортсмен завоевал популярность в мире поп-ММА благодаря своему эксцентричному поведению. В 2021 году он поучаствовал в массовой драке в момент съемок пресс-конференции MMA-промоушена «Наше дело». Он едва не откусил ухо своему оппоненту, после чего промоушен разорвал с ним трудовые отношения.

В середине декабря стало известно, что у Чоршанбиева накопились долги перед промоушеном AMC Fight Nights. Об этом сообщил глава организации Камил Гаджиев.

«На самом деле я очень остыл к Чоршанбе, потому что когда пришло время выполнять свои обязательства, он начал обманывать. Деньги он не выплачивал, находя разные отговорки, а затем и вовсе перестал выходить на связь», — приводит слова Гаджиева YouTube-канал «Ушатайка».

Также Чоршанбиев не скрывал своей неприязни к России.

«Да, я действительно хочу за океан. Моя мечта, можно сказать — это UFC. Я буду рассматривать все варианты, чтобы получить визу и скорее смотаться отсюда, как говорится. Мне не нравится тут. Я не люблю этот город и страну в целом. И люди тут не очень. Поэтому отсюда надо быстрее... Я пять лет тут занимаюсь, столько тут увидел. Об этом не будем, но как-то так, короче. Не нравится мне тут», — говорил Чоршанбиев в интервью YouTube-каналу Iron King.