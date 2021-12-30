Переносы и отмены: как «омикрон» срывает соревнования

Из-за угрозы распространения нового штамма «омикрон» Международная федерация хоккея приняла решение отменить молодежный чемпионат мира 2022 года. Мутация коронавируса также ставит под угрозу участие сборной России в теннисном турнире АТР Cup и вынуждает руководителей спортивных лиг идти на переносы матчей в угоду безопасности игроков, тренеров и персонала. «Газета.Ru» — о том, какие турниры пострадали от нового штамма.

Молодежный чемпионат мира по хоккею

29 декабря официально было объявлено об отмене молодежного чемпионата мира по хоккею 2022 года, который стартовал в канадском Эдмонтоне и Ред-Дире. Причиной стало распространение коронавирусной инфекции среди хоккеистов, а также членов судейских бригад, обслуживающих игры мирового первенства.

«Мы были обязаны командам-участницам сделать все возможное для создания условий, необходимых для проведения этого турнира. К сожалению, этого оказалось недостаточно. Теперь нам нужно уделить время и сосредоточиться на том, чтобы благополучно доставить всех игроков и персонал команд домой», — заявил глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Люк Тардиф.

В составе сборной России положительный тест сдал нападающий Матвей Мичков, успевший за две игры турнира забросить три шайбы и запомниться как болельщикам, так и экспертам.

Ковидные протоколы турнира были составлены таким образом, что единственное заражение в команде являлось поводом для присуждения сборной технического поражения. После трех таких случаев ИИХФ созвала совещание, по итогам которого было решено отменить турнир.

При этом глава ИИХФ считает возможным проведение соревнования в конце сезона.

«Мы хотим провести турнир где-то в конце сезона. Говорим об июне, но обсуждения еще идут. Главное, что он состоится в этом году, поэтому составы будут те же», — отметил Тардиф.

Национальная хоккейная лига

В Северной Америке коронавирус стал причиной переноса нескольких декабрьских игр регулярного чемпионата на более поздний срок. Учитывая, что изначально лига разрабатывала два календаря сезона (с предстоящей Олимпиадой и без нее), руководители НХЛ решили во второй раз подряд отказаться от участия в Играх, лишив тем самым мужской хоккейный турнир ОИ-2022 сильнейших игроков планеты.

«К сожалению, учитывая серьезное нарушение календаря регулярного чемпионата НХЛ, вызванное недавними событиями, связанными с коронавирусом (к 23 декабря уже отложены 50 матчей), наше участие в Олимпийских играх стало невозможным. Мы с нетерпением ждем поездки на Олимпиаду в 2026 году», — сказал Беттмэн.

После того как лига объявила об отказе от поездки в Пекин, в НХЛ была объявлена недельная пауза — с 22 по 28 декабря игры регулярного сезона не проводились.

В период с 30 декабря по 11 января не состоятся еще десять матчей, на карантин отправлены игроки «Нью-Йорк Айлендерс» и «Детройт Ред Уингз». Общее число перенесенных матчей по состоянию на 30 декабря уже превысило 80. Однако большинство игр гладкого первенства продолжаются в соответствии с расписанием, что позволяет рассчитывать на его успешное завершение и последующее проведение Кубка Стэнли.

Английская премьер-лига

В Англии ситуация с пандемией похожа на ту, что происходит в НХЛ — часть матчей проходит согласно планам, а часть была перенесена. Однако понять логику того, как принимается решение касательно отмены игры, довольно сложно. Самым спорным из сыгранных матчей стал поединок между «Вулверхэмптоном» и лондонским «Челси».

«Синие» перед игрой остались лишь с шестью запасными, два из которых занимали вратарские слоты. Лига аргументировала свое решение тем, что мотивацией для переноса являются как минимум семь положительных тестов на коронавирус в команде, в то время как в составе лондонцев COVID-19 был найден у шести футболистов.

В итоге от принципиальности АПЛ пострадали болельщики, увидевшие, возможно, худшую игру этом в сезоне, которая завершилась закономерными нулями на табло.

«Не удивлюсь, если у нас будут новые случаи заражения. Меня не очень волнуют следующие матчи, меня больше волнует здоровье игроков. Нам пришлось заявлять Ковачича на эту игру, хотя он не до конца восстановился от коронавируса. Кто бы понес ответственность, если бы что-то пошло не так?» — возмущался главный тренер «Челси» Томас Тухель.

Пока от происходящего выигрывает лишь «Манчестер Сити» — в то время, как конкуренты теряют очки, команда под руководством Хосепа Гвардиолы шаг за шагом наращивает отрыв и уже имеет преимущество в восемь баллов над «Ливерпулем».

АТР Cup

Сборная России готовилась к первому теннисному турниру года в статусе действующих чемпионов и одного из главных фаворитов, а добытая незадолго до этого победа на Кубке Дэвиса являлась лишним подтверждением этого факта. Однако коронавирус внес свои коррективы и здесь — сначала вовремя в Австралию не смог вылететь Андрей Рублев.

Позднее стало известно, что COVID-19 был обнаружен еще у двух представителей российской сборной — Аслана Карацева и Евгения Донского. После этого президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что не исключен вариант со снятием отечественной команды с турнира.

«Коронавирус никого не щадит. На данный момент наше участие под вопросом. По регламенту в каждой команде должно присутствовать минимум два игрока, находящиеся в топ-250 мирового рейтинга. Рублев на карантине уже четыре дня, заболели еще Карацев и Донской, Хачанов не сможет приехать», — приводит слова Тарпищева «СЭ».

Если сборная России все же будет допущена до группового этапа АТР Cup, то она будет сражаться за право выйти в плей-офф с командами Италии, Австрии и Австралии.