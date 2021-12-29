Три россиянки в топ-10: Непряева выиграла бронзу «Тур де Ски»

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию женской гонки классическим стилем. До скорых встреч!
Итак, подводим итоги. Кроме трех лыжниц, которые оказались в десятке лидеров, Лилия Васильева оказалась 23-й, Яна Кирпиченко — 28-я, Екатерина Смирнова — 36-я, Христина Мацокина — 45-я, Анастасия Рыгалина — 61-я.
Все, сейчас Непряеву уже никто не потеснит! Третье место, поздравляем Наталью, это было действительно прекрасно!
Итак, сейчас у нас трое лыжниц в топ-8! Непряева — третья, Ступак — седьмая, Сорина — восьмая.
Очень, очень волнительно, если честно сейчас, но вроде пока никто к лидерам приблизиться не может. Верим!
Нисканен на отрезке 8,7 на десять секунд уже опережает Андерссон. Кажется, вот она — победительница гонки.
Ступак и Сорина пока уверенно держатся в десятке лидеров — пятое и шестое места соответственно.
Нисканен врывается в гонку лидеров. Она сейчас на одном из отрезков отстает от Андерссон всего 2,4 секунды.
Как рванула Ступак на финише! Сейчас она на финише четвертая, но очень позитивное впечатление от гонки этой лыжницы.
Ступак тоже держится следом за лидерами, зацепившись за ними. Тоже идет очень и очень неплохо.
На заключительном отрезке Ступак пока первая, подстроившись под ход Андрессон. Хорошее движение у Татьяны!
Пока Андерссон и Карлссон очень хороший результат показывают, а Сорина прошла четвертой отметку 5,8.
На отрезке 5,8 Сорина показывает очень неплохой результат, но до этой точки пока еще не дошли лидеры.
Вчера на «Тур де Ски» состоялись женские и мужские спринты. Увы, никто из российских спортсменов не смог пробиться в финал.
Россию в этой гонке представят Анастасия Рыгалина, Екатерина Смирнова, Татьяна Сорина, Яна Кирпиченко, Юлия Ступак Лилия Васильева, Наталья Непряева и Христина Мацокина.