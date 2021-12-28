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Спорт

Рождественская гонка: Буртасова и Елисеев стали вторыми в Германии

Австрия выиграла гонку преследования на Рождественской гонке

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В немецком Гельзенкирхене на закрытом стадионе проходит традиционная Рождественская гонка, которая состоит из масс-старта и пасьюта. От России выступили Евгения Буртасова (в девичестве Павлова) и Матвей Елисеев, занявшие второе место. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
21:50

Матвей Елисеев и Евгения Буртасова показали выдающуюся гонку под дождем. Пусть они не сумели сохранить титул, завоеванный в прошлом году, но тоже оказались с медалями. На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки. До скорых встреч!

21:45

Италия стала седьмой, Украина оказалась на восьмой позиции, Канада — девятая, еще одна немецкая команда замкнула соревнования.

21:41

Финляндия — шестая.

21:41

Чехия — третья, Германия — четвертая, Швейцария — пятая.

21:40

Матвей Елисеев приносит сборной России второе место! Обнимаются Матвей с Евгенией на финише.

21:38

Хаузер и Лейтнер выигрывают в Рождественской гонке!

21:36

Тяжело Елисееву, но Крчмар мажет дважды. А вот Матвей закрывает чисто! Лессер мажет дважды. Все, не уйдет от России призовая позиция.

21:35

Лейтнер мажет, но с его отрывом один штрафной круг уже ничего не значит.

21:34

Итак, сейчас впереди Австрия, второй идет Чехия, а Россия бежит третьей.

21:33

Давыдова стреляет чисто. Буртасова без промахов закрывает свою мишень.

21:32

Хаузер стреляет чисто. Хетих мажет трижды.

21:30

Четвертой Буртасова уходит на дистанцию.

21:29

Крчмар стреляет чисто и убегает, Елисеев улетает следом за ним.

21:28

Лессер мажет тоже один раз.

21:28

Лейтнер мажет единожды!

21:27

Австрия впереди, Германия вторая. Россия вместе с Чехией сражается за третье место пока что.

21:26

Эдер мажет дважды, Буртасова стреляет чисто, Вирер мажет, а Маркетова с нулем.

21:25

Хаузер стреляет чисто, Хетих — тоже!

21:22

С нулем завершил Елисеев. Пока все еще Австрия идет первой, Германия вторая. А Россия поднимается на пятую строчку.

21:21

Лейтнер стреляет чисто, Лессер мажет последним выстрелом.

21:20

Буртасова проигрывает 58 секунд.

21:19

Австрия первая, Германия сейчас идет второй. Швейцария выскакивает на третье место.

21:18

Эдер и Буртасова мажут дважды.

21:18

Хетих мажет единожды, а вот Хаузер закрывает чисто.

21:27

Финляндия вырывается на третье место. Россия сейчас проигрывает чуть больше 30 секунд.

21:15

Итак, впереди Германия, на втором месте Австрия, Буртасова убегает третьей.

21:14

Лессер стреляет чисто! А у Елисеева один промах, а вот Пидручный мажет аж четыре раза.

21:12

Лессер убегает, следом за ним Пидручный и Елисеев, отставание всего пять и шесть секунд.

21:11

Буртасова стреляет быстро и надежно, но Джима чуть отстает, но рядом.

21:11

Немка стреляет чисто!

21:09

Хетих идет первой, Буртасова идет второй, рядом Джима. Отставание уже 16 секунд.

21:07

Кстати, отрыв сокращен, теперь отрыв Германии от России и Украины составляет 38 секунд. Ушли на дистанцию Буртасова и Джима.

21:07

Дан старт на гонку преследования! Напомним, что Германия уходит лидером с очень приличным отрывом.

20:55

Дальше нас ждет гонка преследования. Старт в 21.05 по московскому времени.

20:53

Последней заканчивает Финляндия.

20:49

Следом заканчивает Канада.

20:48

Австрия, Чехия, Италия, Швейцария, Германия — дальше финиш идет в таком порядке.

20:48

Полностью контролировал Пидручный ситуацию, он второй. Елисеев финиширует третьим. Правда, отставание уже 1:17, но борьба за медали впереди.

20:46

Лессер приносит победу сборной Германии в масс-старте. И дает очень хороший задел себе и напарнице в гонке преследования.

20:44

Сражаются Елисеев и Пидручный за второе место.

20:44

И если с победителем все понятно, то вот за второе и третье место сейчас будут сражаться очень жарко.

20:43

Хофер мажет трижды, у Лейтнера их два, у Елисеева и Пидручного — по промаху.

20:42

Лессер стреляет идеально! Просто браво!

20:41

Уже очень большой отрыв у Германии, Италия пока вторая, Австрия — третья. Россия опустилась на четвертую строчку, рядом Украина.

20:40

У Буртасовой два промаха, у Вирер — один.

20:39

Хетих вновь стреляет чисто! Кажется, немцев не оставить.

20:37

Преимущество у немецкой команды выросло, но Россия и Италия идут рядом, а вот рядом совсем никого.

20:36

Елисеев и Хофер стреляют оба чисто и вместе убегают.

20:35

Ну как же хороша сборная Германии! Чисто Лессер стреляет на «лежке».

20:35

Елисеев буквально наседает на пятки Хоферу.

20:32

Итак, отрыв Лессера от Елисеева чуть больше 20 секунд, Италия — 15 секунд.

20:32

Вирер и Буртасова стреляют чисто!

20:32

Хейтих стреляет чисто и убегает лидером.

20:30

Итак, пока впереди Германия, а Буртасова и Вирер уходят в гонку практически вместе.

20:29

Чисто стреляет Матвей!

20:28

Лессер закрывает стойку, а вот у Лейтнера достаточно много проблем — трижды мажет.

20:27

Практически одновременно в гонку уходят Пидручный Хофер и Елисеев.

20:26

Германия пока лидирует. Австрия вторая.

20:25

Очень быстро у нас происходит передача эстафеты, Буртасова приходит третьей на огневой рубеж. Снова единожды мажет Евгения.

20:24

Лессер единично лидирует, но вот следом идут очень плотно. Елисеев пока пятый.

20:22

Елисеев стреляет чисто! Рвет он в погоню.

20:22

Пидручный мажет, а вот Лессер стреляет чисто.

20:21

Очень плотно идут биатлонисты с третьего по седьмое место.

20:20

Пидручный и Лессер убегают первыми, а Елисеев уходит на дистанцию четвертым.

20:18

Первая стрельба из положения «лежа». Буртасова мажет единожды. А Джима рвется вперед, она — новый лидер.

20:17

Буртасова идет первой, но очень плотно располагаются биатлонистки.

20:15

Итак, старт дан! Первыми стартуют женщины. Буртасова отправляется в борьбу.

20:10

Очень мокро в Германии сейчас, на вопросы о том, не подведут ли лыжи, Буртасова шутит, что проверят уже после старта.

20:05

А пока мы ждем начала, напомним, что Буртасова и Елисеев — прошлогодние победители соревнований!

19:55

Кстати говоря, сегодня гонка пройдет без зрителей. Причем, в Германии идет дождь, ведущий эфира Дмитрий Губерниев стоит по зонтом.

19:50

Готовятся спортсмены к старту, масс-старт начнется в 20.15 по московскому времени.

19:45

Составы команд:

Россия: Евгения Буртасова, Матвей Елисеев.

Германия-1: Ванесса Хинц, Бенедикт Долль.

Германия-2: Янина Хеттих, Эрик Лессер.

Австрия: Лиза Тереза Хаузер, Феликс Ляйтнер.

Чехия: Маркета Давидова, Михал Крчмарж.

Финляндия: Мари Эдер, Теро Сеппяля.

Италия: Доротея Вирер, Лукас Хофер.

Швейцария: Лена Хекки, Йоша Буркхальтер.

Украина: Юлия Джима, Дмитрий Пидручный.

Канада: Эмма Ландер, Скотт Гоу.

19:40

Добрый вечер, уважаемые любители спорта! В 19.50 стартует масс-старт на Рождественской гонке, а в 21.05 — пасьют.

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