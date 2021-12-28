Рождественская гонка: Буртасова и Елисеев стали вторыми в Германии

21:50

Матвей Елисеев и Евгения Буртасова показали выдающуюся гонку под дождем. Пусть они не сумели сохранить титул, завоеванный в прошлом году, но тоже оказались с медалями. На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки. До скорых встреч!