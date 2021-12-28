Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Цена на газ в Европе держится ниже $1200 за тысячу кубометров 17:02
Путин заявил, что члены СНГ справляются с пандемией лучше других стран 17:01
Неизвестные расстреляли мужчину из травматического оружия в московском ТЦ 16:57
Лукашенко оценил ситуацию с COVID-19 в Белоруссии 16:56
Режиссер клипа с читающими рэп мэрами Башкирии «пожелал остаться анонимным» 16:54
Раскрыта причина возгорания газовоза в Москве 16:51
На Украине рассказали о новых санкциях Запада против России 16:51
Опрос: только 8% родителей сочли школьное образование в России хорошим 16:48
Вяльбе о «Тур де Ски»: у российских спортсменов есть мысли сняться... 16:46
В Омске ритуальная служба начала поздравлять умерших с новогодними праздниками 16:46
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Битва за Тур де Ски: Большунов сражается с норвежцем Клебо в спринте. LIVE

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Ленцерхайде. Мужской и женский спринт. ОНЛАЙН

Прослушать новость
Остановить прослушивание
В швейцарском Ленцерхайде стартует первый этап престижной лыжной многодневной гонки «Тур де Ски». Мужчины и женщины соревнуются в спринте свободным стилем. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонок.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
17:04

Итак, финиш — Керн, Лампич, Рицдек, Дьювик — и вот эти четверо проходят в финал. Лаки-лезры оказались быстрее. Непряева, увы, мимо.

17:02

Очень серьезный отрыв у Натальи, к сожалению.

17:01

Трудно работать Непряевой, не может она вырваться вперед.

17:00

Очень активно начинают работать спортсменки, но Непряева пока не выходит на первые позиции.

16:58

Во втором полуфинале бегут Наталья Непряева, Лампич, Дьювик, Ридцек, Керн, Гиммлер. Поехали!

16:57

Итак, результаты первого полуфинала: Диггинс, Мюрвольд, Венг и Хагстрем в лаки-лузерах.

16:55

Достаточно плотно идут спортсменки.

16:54

Первый полуфинал у женщин пока без россиянок: Венг, Калва, Диггинс, Хагстрем, Нисканен и Мюрвольд. Поехали!

16:52

Так обидно! Отстает Терентьев, Гронд Первый, Фюргер, но Терентьев проходит лаки-лузером, оставляя Ретивых тоже лаки-лузером! Два наших спортсмена в полуфинале.

16:50

Терентьев выходит на первое место! Мальцев отстает.

16:49

Мальцев и Терентьев идут третьи и четвертым.

16:47

Гронд, Мальцев, Терентьев, Огден, Фюргер стартуют в заключительном, пятом забеге.

16:46

Валнес первый, а Ретивых рванул и стал третьим! Жей стал вторым, и его результат отцепил Большунова от полуфинала, к сожалению.

16:45

Начинает нагонять Ретивых понемногу. Якимушкин пока отстает сильно.

16:44

Пока будто бы никуда не торопятся российские спортсмены, идут спокойно пятым и шестым.

16:43

А вот и четвертый забег: Болгер, Глеб Ретивых, Валнес, Иван Якимушкин, Жей, Грац. Поехали, сразу два российских спортсмена!

16:41

Первые два места: Голберг, Нортуг, а лаки-лузеры теперь Хедигер и Большунов. Ох, как волнительно!

16:41

Теснят Александра.

16:39

Вырывается Большунов на первую позицию!

16:38

Держится вторым Александр, пока не борется за лидерство.

16:37

Третий забег: Большунов, Голберг, Берглун, Нортуг, Хедигер, Юринен. Поехали!

16:36

Результаты второго забега: Жуве, Пеллегрино и Амунссен. Но вот проходят только двое, время лаки-лузеров первого забега лучше.

16:33

Итак, второй забег. Наибольший интерес тут представляют Жуве, Пеллегрино, Касаер, Амунссен, Шарц.

16:31

Итак, результаты первого забега — Клэбо, Шанава и Свенссон.

16:30

Выкатывается Клэбо на спуске, на первой позиции он.

16:27

И сразу же первый забег у мужчин! Тут главная звезда, безусловно, Йоханнес Клэбо. Также бегут Шанава, Рибли, Свенссон, Новак.

16:26

Эх, так обидно! Доли секунд решили судьбу лаки-лузеров, Ступак уступила Нисканен, поэтому в полуфинале будет только Наталья Непряева.

16:25

А вот и финальные места в четвертьфинале — Керн, Ридцек и Нисканен.

16:23

Кстати, словенская лыжница почему-то на старт не вышла.

16:21

Заключительный забег у женщин — Лена Кентен (Франция), Джулия Керн (США), Моа Лундгрен (Швеция), Эва Уревц (Словения), Кертту Нисканен (Финляндия), Колетта Ридцек (Германия). Поехали!

16:20

Итак, места — Лампич, Графф и Гиммлер! Но при этом время Ступак пока не побили.

16:18

Пока очень плотно идут спортсменки.

16:16

Четвертый забег — Лаурин ван дер Графф (Швейцария), Анамария Лампич (Словения), Лаура Гиммлер (Германия), Анне Винклер (Германия), Анне Кюллёнен (Финляндия), Катерина Ганц (Италия). Старт!

16:15

Венг первая, Непряева вторая, рванувшая вперед на финише, Дьювик третья. А вот Татьяна Сорина дальше не проходит, к сожалению, а Ступак остается лаки-лузером.

16:14

На спуске как-то много проигрывают россиянки, кажется, что-то не то с лыжами у Непряевой.

16:13

Непряева пошла по флангу, Сорина идет следом за ней. Борются спортсменки.

16:12

Пока россиянки идут на последних местах, Татьяну подрезали чуть, что привело к отрыву.

16:11

Третий, самый волнительный забег — Анна Дювик (Швеция), Катержина Янатова (Чехия), Тириль Уднес Венг (Норвегия), Люсия Скардони (Италия), Наталья Непряева (Россия), Татьяна Сорина (Россия). Поехали!

16:01

Очень плотный забег. Итак, места такие — Мюрвольд, Хагстрем и Эйдука. Причем время третьей хуже, чем у Ступак. Это хорошо для россиянки.

16:05

Итак, второй забег — Матильде Мюрвольд (Норвегия), Йоханна Хагстрём (Швеция), Грета Лоран (Италия), Виктория Карль (Германия), Патриция Эйдуке (Латвия), Хелене Марие Фоссесхолм (Норвегия). Поехали!

16:04

Юлия рванула на финише, почти догнала она Диггинс, но оказалась только третьей. Теперь все будет решать ее время в лаки-лузерс. Посмотрим, как будет.

16:03

Ступак оказалась пока на четвертой позиции, но накатывает она.

16:02

Ого! Файндрих упала, утянув за собой одну соперницу. Ступак рвется дальше.

16:01

Тут же начала отставать Ступак, оказывается на шестой позиции.

16:00

И поехали! Стартовал первый забег!

15:55

В первом забеге стартуют Надине Фендрих (Швейцария), Джессика Диггинс (США), Криста Пярмякоски (Финляндия), Анне Кьерсти Кальво (Норвегия), Юлия Ступак (Россия), Хэйли Свирбул (США).

15:50

Сначала пройдут забеги у женщин. В первом сразится россиянка Юлия Ступак, в третьем пробегут Наталья Непряева и Татьяна Сорина. Больше никто из российских лыжниц пройти квалификацию не смог.

15:45

Добрый вечер, уважаемые любители спорта! Сегодня стартовал «Тур де Ски», и в 16.00 мск начнутся четвертьфиналы в спринте у мужчин и женщин.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Иск — удовлетворить». В России ликвидировали «Мемориал»
Верховный суд РФ ликвидировал международный «Мемориал» за «систематические» нарушения
Пьяный врач приревновал жену. Что известно о стрельбе в больнице Светлограда
Росгвардия уточнила, из чего стрелял ревнивый медик в ставропольской больнице
«Не надо дергать льва за усы». Может ли Москва ввести войска на Украину
Сенатор Косачев допустил введение вооруженных сил на Украину для защиты граждан России
Путин назвал цель России по коллективному иммунитету к COVID-19
США заплатят за укрепление границы Украины с Россией
Валерий Рашкин стал фигурантом еще одного дела
Авраам Руссо предположил, что проиграл на «Суперстаре» из-за национальности
Новости и материалы
Цена на газ в Европе держится ниже $1200 за тысячу кубометров
Путин заявил, что члены СНГ справляются с пандемией лучше других стран
Неизвестные расстреляли мужчину из травматического оружия в московском ТЦ
Лукашенко оценил ситуацию с COVID-19 в Белоруссии
Режиссер клипа с читающими рэп мэрами Башкирии «пожелал остаться анонимным»
Раскрыта причина возгорания газовоза в Москве
На Украине рассказали о новых санкциях Запада против России
Опрос: только 8% родителей сочли школьное образование в России хорошим
Вяльбе о «Тур де Ски»: у российских спортсменов есть мысли сняться с соревнований
В Омске ритуальная служба начала поздравлять умерших с новогодними праздниками
Микробиолог Северинов оценил попавшие в рекомендации Минздрава препараты от COVID-19
Непряева накричала на норвежскую лыжницу после 1/4 финала спринта на «Тур де Ски»
Ликсутов: 93% московских таксистов зарегистрировались в системе контроля водителей
Названо число эмигрировавших в Польшу белорусов после избрания Лукашенко
В Госдуме рассказали, в каком случае отпадет необходимость введения COVID-сертификатов
СК возбудил дело против открывшего стрельбу в больнице в Светлограде
Подростки напали с мачете на работника мечети, сменившего пароль от wi-fi
На Украине завели дело на устроившего скандал экс-замглавы МВД страны
Все новости
«Вопрос очень срочный». Переговоры США и России начнутся сразу после праздников
Замглавы МИД России Рябков допустил, что переговоры с США пройдут 10 января в Женеве
Десант с третьей попытки: как охотились за нацистом Гейдрихом
80 лет назад началась операция «Антропоид» по ликвидации нациста Рейнхарда Гейдриха
«Надо взять салфетку и протереть крабовую палочку»
Пищевой технолог рассказал, как выбрать качественное «крабовое мясо»
Интервью с Ангелиной Стречиной — о новой роли, «Гарри Поттере» и BadComedian
Звезда «Пищеблока» Ангелина Стречина рассказала об отношении к BadComedian
В России выпустили новые рекомендации по борьбе с коронавирусом
Минздрав включил лекарство «Мир-19» и вакцину «Спутник М» в рекомендации по лечению COVID-19
2021, тебе конец: 13 новых фильмов и сериалов на каникулы
Что смотреть дома в новогодние праздники
Муза Уорхола и «королева бохо»: Сиенне Миллер — 40
Обрезан, мозг на месте: что скрывала мумия Аменхотепа I
Ученые впервые рассмотрели мумию египетского фараона Аменхотепа
«Мы не можем собрать 10 ноутбуков, имея на руках 8 процессоров»
Сергей Балашов из Lenovo — о сути дефицита, ценах в России и способе найти видеокарту дешевле
Ждали помощи больше 9 часов на морозе. Что известно о крушении вертолета в Удмуртии
Выживший при жесткой посадке Ми-2 в Удмуртии общается с медиками, но находится в шоке
«Сниматься в космос не полетела бы ни за какие коврижки»
Интервью с актрисой Лукерьей Ильяшенко — о сериале «Сергий против нечисти» и российском кино
Катаклизмы и новый вирус. Что наванговали россиянам в наступающем году
Астролог, нумеролог и экстрасенс поспорили о перспективах 2022 года
Цель не достигнута: инфляция оказалась выше прогнозов Центробанка
Глава Банка России Набиуллина: по итогам 2021 года инфляция в стране превысит 8%
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть