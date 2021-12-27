«Поступок труса»: тренер Польши бежит от матчей с Россией

Главный тренер сборной России Валерий Карпин и игрок сборной России Вячеслав Караваев в матче 10-го тура отборочного этапа чемпионата мира по футболу 2022 между сборными Хорватии и России, 14 ноября 2021 года

Главный тренер сборной Польши по футболу Паулу Соуза со скандалом уходит из национальной команды за три месяца до стыкового матча к чемпионату мира — 2022 против сборной России. Экс-вратарь московского «Спартака» Войцех Ковалевски в интервью для «Газеты.Ru» назвал уход португальского специалиста фактически решенным вопросом.

Побег перед стыками

В сборной Польши, которой весной предстоит встретиться с национальной командой России по футболу в рамках стыкового турнира за попадание на чемпионат мира — 2022 в Катар, произошел скандал.

Главный тренер Паулу Соуза собрался покинуть главную команду страны, чтобы подписать контракт с бразильским «Фламенго».

К тяжелой для соперников сборной России ситуации привела цепочка событий, запущенная выборами президента футбольного союза страны, на которых победил Цезарь Кулеша.

У нового главы польского футбола вроде бы сразу был заготовлен шорт-лист кандидатов на замену португальскому специалисту. Правда, обращаться к этому списку функционер не собирался до конца отборочного цикла к ЧМ-2022.

Однако Соуза перестал ощущать поддержку и почувствовал надвигающееся увольнение. При попадании на мундиаль оно бы вряд ли случилось, но задача пробиться в Катар выглядит сейчас очень непростой.

В то же время к тренеру давно существовал устойчивый зарубежный интерес, и в первую очередь речь шла о бразильских «Фламенго» и «Интернасьонале». И если со вторым никакой конкретики вроде бы нет, то первый выкатил реальное контрактное предложение.

Договор Соузы с польской федерацией может прекратить свое действие уже через пару месяцев, а «Фламенго» предлагает вполне конкретное соглашение на два с половиной года.

Похоже, что португалец, взвесив все за и против, решил держаться за имеющуюся в руках клубную синицу, а не гнаться за журавлем попадания на чемпионат мира.

«Безответственное поведение»

Такое поведение тренера вызвало возмущение многих футбольных деятелей Польши, и в первую очередь как раз Кулеши. Новый президент федерации отказался подписывать расторжение контракта и очень жестко высказался в адрес наставника сборной.

«Это крайне безответственное поведение, не соответствующее прежним заявлениям тренера. Поэтому я категорически отказался разрывать контракт», — заявил футбольный чиновник.

Еще жестче по португальскому тренеру проходятся в местной прессе.

«Дорогой Паулу Соуза, спасибо, что был честен и показал свое истинное лицо. Ты никогда не был достоин работы со сборной Польши. Ты уходишь перед важнейшими матчами. Позор. Поступок труса, а не мужчины», — слова журналиста Przeglad Sportowy Мацея Васовски.

Но так или иначе Соуза наверняка все же не останется главным тренером сборной Польши, и в стыковом турнире ей будет руководить кто-то другой.

Интересно, что португалец сам принял команду в конце 2020 года после отставки Ежи Бженчика. Она случилась после выступления в микст-зоне главной звезды сборной Роберта Левандовски, заявившего журналистам, что не понимает, по какому плану играет команда.

Бженчика жестко критиковали за оборонительный стиль игры, а при Соузе Польша стала действовать в более современной агрессивной манере с высоким прессингом.

Напомним, что 24 марта в полуфинале стыкового турнира поляки встретятся в московских «Лужниках» со сборной России Валерия Карпина, после чего победитель поединка на своем поле примет в решающей встрече за выход на мундиаль выигравшего в противостоянии Чехии и Швеции.

«Уход — уже факт»

Для «Газеты.Ru» сложившуюся ситуацию прокомментировал бывший голкипер московского «Спартака» и национальной сборной Польши Войцех Ковалевски.

«Насколько я знаю, пока вопрос не решен. Есть слухи, что Соуза получил предложение от бразильского клуба, но на данный момент он связан контрактом с Польской федерацией футбола, и как будет развиваться ситуация, будет во многом зависеть от того, какое стороны найдут решение. Как мне известно, у тренера нет возможности в одностороннем порядке расторгнуть контракт, — отметил экс-спартаковец.

— Я оцениваю шансы на то, что он останется, как минимальные. Более чем уверен, что он не останется, потому что реакция в Польше очень яркая, реакция болельщиков в том числе. Все разочарованы, и я даже не представляю, что тренер в такой ситуации может остаться. Вопрос в том, на каких условиях он будет расторгать контракт с Польской федерацией футбола, но это уже задача для менеджмента федерации, который, насколько я слышал, сейчас этим и занимается.

Это произошло неожиданно, хотя раньше были слухи о его переговорах с бразильским клубом, но многие в это не верили. А сейчас оказалось, что это уже практически факт. Так что вопрос в том, на каких условиях расторгнут контракт.

Я даже не представляю с точки зрения игрока, что тренер остается дорабатывать контракт после того, как заявляет, что заинтересован в работе с другой командой. Это что-то из области фантастики».