Сражение чемпионов: Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России

У России новые чемпионы в парном катании! Анастасия Мишина и Александр Галлямов забирают золото, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский становятся вторым, а Евгения Тарасова и Владимир Морозов забирают бронзовые награды.
И еще одна невероятная пара, и оценки Мишиной и Галлямова тоже невероятные и заслуженные — 160,00 балла. Общая сумма — 243,74 балла. Они первые!
Каскад ставит пара в самое начало — тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов, и прекрасно он получается у них, как и подкрутка. Выброс с тройного лутца тоже отличный. Поддержка сложная выходит на четвертый уровень, сольный тройной тулуп практически безупречен, как и тодес четвертого уровня. С другими поддержками у пары нет никаких проблем, прекрасно справляются, и с выбросом с тройного риттбергера все тоже отлично. И это тоже браво, это тоже без слов, овациями встречает их зал!
И завершают выступления пар действующие чемпионы планеты Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Они вышли на лед сражаться, и судьи оценивают выступление Бойковой и Козловского в 157,03 балла. Общая сумма — 239,87 балла. Браво! Плачут оба фигуриста.
Параллельный тройной сальхов выходит безупречным, дальше восхитительно пара исполняет каскад тройной тулуп + двойной тулуп + двойной тулуп. Подкрутка прекрасна, получает четвертый уровень, как и прекрасная поддержка. И да, блестящий первый выброс с тройным флипом удается паре. Тодес оценен на четвертый уровень, и прекрасно получается второй выброс с тройным риттбергером. Сложнейшие поддержки делает пара, действительно искусство, и это четвертый уровень, тут бесспорно. Завершается все эффектным вращением, и тут без слов, только браво! Зал встает в овациях, ни единой помарки!
Тарасова и Морозов за произвольную программу получают 149,52 балла. Это дает им в общей сумме 228,20 балла. Пока они первые, они точно в тройке.
Первым элементом фигуристы ставят параллельный тройной сальхов, и он получает отлично. Следом идет поддержка на четвертый уровень, а вот с каскадом тройной тулуп + двойной тулуп получилось далеко не все. Но выброс с тройного флипа сделан здорово, как и тодес, оцененный на четвертый уровень. А вот второй выброс с тройного риттбергера не выдался удачным — пришлось подставлять Евгении вторую ногу, чтобы не упасть. Вытаскивают поддержками фигуристы свою программу, хотя помарок было достаточно много.
За свой прокат пара набирает 136,93 балла. Общая сумма — 213,19 балла. Второе промежуточное место, они точно в пятерке.
Первым фигуристы ставят каскад двойной аксель + ойлер + тройной сальхов и справляются с ним, пусть не совсем синхронно, но справляются. С подкруткой все тоже отлично, а вот с тройного тулупа падает партнерша. Выброс с тройного флипа выходит отличным, как и выброс с тройного риттбергера. Поддержки сложнейшие у них получаются отлично, тодес оценен на третий уровень. Восхитительный прокат выдали фигуристы, отлично они справились за исключением небольших ошибок.
За свое выступление Павлюченко и Ходыкин набирают 144,78 балла. Это дает им в общей сумме 220,18 балла. Пока они лидеры!
Блестящий каскад делает пара в начале — тройной тулп + тройной тулуп + двойной тулуп, а вот на сольном тройном сальхове фигуристка падает. Зато великолепно удается подкрутка, на четвертый уровень, отлично сделаны поддержки. Выброс с тройного флипа выходит будто бы легко и непринужденно, прекрасный тодес следом демонстрируют фигуристы. Выброс с тройного риттбергера тоже в очень хорошем плюсе, и сложная поддержка получает надбавку — больше двух баллов. Браво! Боролись спортсмены, пусть не все получилось, но это было очень хорошо!
Подкрутка получается блестяще, на четвертый уровень, а вот каскад с тройным сальховом не удается — падает после первого прыжка фигуристка. Зато параллельный тройной тулуп идет в плюс. Сложные поддержки получают четвертый уровень, выброс с тройного флипа тоже удается! А за выброс с тройного риттбергера поборолась фигуристка — дрогнула нога, но Ясмина сумела устоять. Ошибается пара на поддержке, не удается у них выход из нее. К сожалению, достаточное количество ошибок они допустили, но нельзя не отметить красоту самой программы.
Отличная подкрутка получилась, а вот на параллельном тройном тулупе фигуристка коснулась рукой льда. Зато выброс с тройного флипа вышел прекрасным. Каскад тройной сальхов + ойлер + двойной сальхов тоже получился выше всяких похвал. Прекрасные поддержки оценены на четвертый уровень. Очень интересно сменяется музыка ближе к концу программы, и меняют свой стиль фигуристы. И выброс с тройного сальхова получается восхитительным, и тодес выше всяких похвал, и завершают они выступление в эффектной позе — партнерша на льду растягивается в шпагате. Браво! Безумная энергетика!
Подкрутка стоит в начале, и получается очень достойною Следом каскад идет тройной лутц + ойлер + тройной флип, и он сделан отлично, а вот с выброса с тройного флипа фигуристка падает. Зато следом удается блестящая поддержка на четвертый уровень. И, к сожалению, с тройного риттбергера снова падает Наталья. Отлично удаются паре поддержки, выглядит очень красиво. Но даже несколько грубых ошибок не помешали паре показать достойное выступление.
На льду появляются фигуристы второй группы разминки. И тут самая интересная пара — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин.
Подкрутка получается отличной, очень высокой, и на выбросе с лутца партнерша поборолась и устояла. Каскад тройной тулуп + двойной тулуп + одинарный тулуп вышел не особо синхронным, зато поддержка следом получила четвертый уровень. Параллельный тройной сальхов вышел отличным, а вот с выброса с риттбергером упала фигуристка. Зато у пары действительно отличные поддержки, великолепно они получаются, как и вращения. По-настоящему зажгла пара.
Судьи оценивают произвольный прокат пары в 98,88 балла. Это дает им в общей сумме 166,15 балла.
В начало пара ставит каскад двойной сальхов + ойлер + двойной сальхов, но чуть не получает он у них, как и тройной тулуп, стоящий сольно. А вот выброс с тройного сальхова партнерша вытягивает, сумела устоять. Весьма и весьма неплохие поддержки, а вот выброс с тройного лутца вышел не особо хорошим, минусуют его судьи. Заканчивают фигуристы тодесом, который получает третий уровень, и вращениями на третий. Несмотря на все помарки, пара боролась за свое выступление до конца.
Первая подкрутка выходит очень легко, будто играючи они ее делают. На каскаде тройной лутц + ойлер + двойной сальхов чуть запинается партнер, а вот тройной флип параллельный сделан отлично. На выбросе с сальхова, к сожалению, не смогла удержаться фигуристка, упала. А вот следующая поддержка получает четвертый уровень. Выброс с тройного флипа тоже не получился, к сожалению, снова упала фигуристка. Несмотря на большое количество помарок, нельзя не отметить, как хорошо у пары получились в этом выступлении поддержки и финальный тодес.
Первая подкрутка получилась на третий уровень, а вот каскад тройной сальхов + ойлер + двойной сальхов вышел очень хорошим, как и параллельный тройной тулуп. Поддержка была оценена на четвертый уровень и действительно вышла отличной. Отличные вращения, да и другие поддержки у пары смотрятся очень достойно. Отличным получился и выброс с тулупа. И завершает красивый прокат пары тодес на третий уровень. Отлично справился дуэт!
Интересно, что сейчас в тройке лидеров находятся только действующие чемпионы — Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли чемпионат мира в 2021 году, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский взяли золотые медали европейского первенства в 2020 году, а Евгения Тарасова и Евгений Морозов действующие обладатели титула чемпионов России.