Сражение чемпионов: Мишина и Галлямов выиграли чемпионат России

17:35

Каскад ставит пара в самое начало — тройной сальхов + ойлер + тройной сальхов, и прекрасно он получается у них, как и подкрутка. Выброс с тройного лутца тоже отличный. Поддержка сложная выходит на четвертый уровень, сольный тройной тулуп практически безупречен, как и тодес четвертого уровня. С другими поддержками у пары нет никаких проблем, прекрасно справляются, и с выбросом с тройного риттбергера все тоже отлично. И это тоже браво, это тоже без слов, овациями встречает их зал!