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Спорт

Дочь Тутберидзе рвется на Игры: пары показывают произвольный танец. LIVE

Фигурное катание. Чемпионат России. Произвольный танец. ОНЛАЙН

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В Санкт-Петербурге продолжается чемпионат России по фигурному катанию. Пары показывают произвольный танец. Лидером по итогам короткой программы стали действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов, на вторую строчку поднялись Александра Степанова и Иван Букин, а замкнули тройку лидеров дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис и Глеб Смолкин. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию прокатов.
Трансляция
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Вверху самая последняя запись С конца
13:40

Следующими выступают Арина Ушакова и Максим Некрасов. Они катаются под «Кармен» Жоржа Бизе.

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100%
13:39

Оценка Пасечник и Блинова за произвольный танец — 100,25 балла, а в сумме — 166,47.

13:39

Максим Траньков, комментирующий эти прокаты в эфире Первого канала, отметил, что нашел одну грубую ошибку на совместном вращении. Посмотрим, как оценят прокат судьи.

13:34

Ребята показали очень мощное по энергетике выступление, нисколько не уступив по силе рок-композиции, под которую катались. Высокая скорость, отлично исполненные вращения, оба партнера постоянно были в едином потоке и погружали зрителей в свой спектакль.

13:32

Открывают выступления этой разминки Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов из Московской области. Они катаются под Moonlight (Viper) — роковую версию знаменитого произведения Бетховена.

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100%
13:25

Началась разминка второй группы с очень мощным составом участников:

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100%
13:23

Оценка Мироновой и Устенко за произвольный танец — 99,01 балла, а в сумме — 163,29.

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100%
13:20

Миронова и Устенко здорово показали историю «Голодных игр» — погрузили зрителей в свои образы и при этом неплохо исполнили технические элементы, порадовав несколькими оригинальными фишками. Жаль, что танец продлился дольше положенного, так что с них снимут балл штрафа за нарушение тайминга.

13:18

Очень впечатляющие вращения у этой пары. Только что партнер подхватил девушку под одну ногу и закружил на высокой скорости, пока она раскинула руки в стороны.

13:17

Ребята начали с очень оригинальной поддержки: партнер держал девушку за одну руку, а другой она упиралась в нижнюю часть его ноги — и он долго вращал обоих. Трибуны встретили этот элемент аплодисментами.

13:16

Следующими выступают Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Они катаются под саундтрек к «Голодным играм».

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100%
13:14

Оценка Павлениной и Алексаняна за произвольный танец — 92,66 балла, а в сумме — 154,24.

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100%
13:08

В первой половине танца ребята показали нежность отношений двух влюбленных, а в концовке уже разогнались под более ритмичную и энергетически мощную Rolling In The Deep (Adele). В том числе под эти ритмы они показали впечатляющие твиззлы (хотя Влада, кажется, немного споткнулась на них).

Но в целом все было отлично — на высокой скорости и очень музыкально.

13:07

Следующими выступают Влада Павленина и Александр Алексанян из Московской области. Они катаются под наполненную светлой грустью Someone Like You (Sarah).

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100%
13:06

Оценка Лазаревой и Прокофьевой за произвольный танец — 94,65 балла, а в сумме — 152,49.

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100%
13:04

Спасибо самарцам за эту испанскую историю — было действительно интересно смотреть. Четкость и резкость хореографических движений особенно подходили под ритм традиционного фламенко.

13:02

Это уже пара другого технического уровня — элементы не выглядят судорожно исполненными, а получаются гладкими и внешне безусильными. При этом у партнеров остаются и силы на то, чтобы отыгрывать образ влюбленных друг в друга испанцев. Разве что страсти немного не хватает юным танцорам для такой горячей музыки, но они с лихвой компенсируют это скоростью и размашистостью своих движений.

13:00

Следующими выступают Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев из Самарской области. Они катаются под To Tango Tis Nefelis.

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100%
12:58

Оценка Ермаковой и Пантелеева за произвольный танец — 67,18 балла, в сумме — 113,17.

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100%
12:57

Музыка была очень трепетной и чувственной, но из-за напряжения и концентрации на элементах Ермакова и Пантелеев не смогли показать свои образы и выразить эту музыку на 100%.

Однако сами ребята довольны своим выступлением — понимают, что для своего уровня они показали неплохой прокат.

12:56

Оригинальная поддержка: девушка положила ногу на бедро партнеру, он присел и начал кружиться, а она растянулась в шпагате. Молодцы, нижегородцы!

12:50

Открывают выступления Ксения Ермакова и Владислав Пантелеев из Нижнего Новгорода. Они катаются под Hide U (Kosheen).

12:55

Ребята только в начале своего пути на взрослом уровне, поэтому почти все элементы исполнены с шероховатостями, не додержаны, и судьи минусуют оценки либо ставят невысокий уровень за элемент — первый или второй (максимальный — четвертый).

12:45

Началась разминка первой группы участников.

close
100%
12:35

Порядок выступлений:

close
100%
12:30

Здравствуйте, уважаемые любители фигурного катания! В Санкт-Петербурге проходит чемпионат России по фигурному катанию, итоги которого повлияют на формирование заявки команды на Олимпийские игры в Пекине. В 12.45 выступления в произвольной программе начнут танцевальные пары.

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