Дочь Тутберидзе рвется на Игры: пары показывают произвольный танец. LIVE

Следующими выступают Арина Ушакова и Максим Некрасов. Они катаются под «Кармен» Жоржа Бизе.
Максим Траньков, комментирующий эти прокаты в эфире Первого канала, отметил, что нашел одну грубую ошибку на совместном вращении. Посмотрим, как оценят прокат судьи.
Ребята показали очень мощное по энергетике выступление, нисколько не уступив по силе рок-композиции, под которую катались. Высокая скорость, отлично исполненные вращения, оба партнера постоянно были в едином потоке и погружали зрителей в свой спектакль.
Открывают выступления этой разминки Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов из Московской области. Они катаются под Moonlight (Viper) — роковую версию знаменитого произведения Бетховена.
Оценка Мироновой и Устенко за произвольный танец — 99,01 балла, а в сумме — 163,29.
Миронова и Устенко здорово показали историю «Голодных игр» — погрузили зрителей в свои образы и при этом неплохо исполнили технические элементы, порадовав несколькими оригинальными фишками. Жаль, что танец продлился дольше положенного, так что с них снимут балл штрафа за нарушение тайминга.
Очень впечатляющие вращения у этой пары. Только что партнер подхватил девушку под одну ногу и закружил на высокой скорости, пока она раскинула руки в стороны.
Ребята начали с очень оригинальной поддержки: партнер держал девушку за одну руку, а другой она упиралась в нижнюю часть его ноги — и он долго вращал обоих. Трибуны встретили этот элемент аплодисментами.
Следующими выступают Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Они катаются под саундтрек к «Голодным играм».
Оценка Павлениной и Алексаняна за произвольный танец — 92,66 балла, а в сумме — 154,24.
В первой половине танца ребята показали нежность отношений двух влюбленных, а в концовке уже разогнались под более ритмичную и энергетически мощную Rolling In The Deep (Adele). В том числе под эти ритмы они показали впечатляющие твиззлы (хотя Влада, кажется, немного споткнулась на них).
Но в целом все было отлично — на высокой скорости и очень музыкально.
Следующими выступают Влада Павленина и Александр Алексанян из Московской области. Они катаются под наполненную светлой грустью Someone Like You (Sarah).
Оценка Лазаревой и Прокофьевой за произвольный танец — 94,65 балла, а в сумме — 152,49.
Спасибо самарцам за эту испанскую историю — было действительно интересно смотреть. Четкость и резкость хореографических движений особенно подходили под ритм традиционного фламенко.
Это уже пара другого технического уровня — элементы не выглядят судорожно исполненными, а получаются гладкими и внешне безусильными. При этом у партнеров остаются и силы на то, чтобы отыгрывать образ влюбленных друг в друга испанцев. Разве что страсти немного не хватает юным танцорам для такой горячей музыки, но они с лихвой компенсируют это скоростью и размашистостью своих движений.
Следующими выступают Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев из Самарской области. Они катаются под To Tango Tis Nefelis.
Оценка Ермаковой и Пантелеева за произвольный танец — 67,18 балла, в сумме — 113,17.
Музыка была очень трепетной и чувственной, но из-за напряжения и концентрации на элементах Ермакова и Пантелеев не смогли показать свои образы и выразить эту музыку на 100%.
Однако сами ребята довольны своим выступлением — понимают, что для своего уровня они показали неплохой прокат.
Оригинальная поддержка: девушка положила ногу на бедро партнеру, он присел и начал кружиться, а она растянулась в шпагате. Молодцы, нижегородцы!
Открывают выступления Ксения Ермакова и Владислав Пантелеев из Нижнего Новгорода. Они катаются под Hide U (Kosheen).
Ребята только в начале своего пути на взрослом уровне, поэтому почти все элементы исполнены с шероховатостями, не додержаны, и судьи минусуют оценки либо ставят невысокий уровень за элемент — первый или второй (максимальный — четвертый).