Дочь Тутберидзе рвется на Игры: пары показывают произвольный танец. LIVE

13:08

В первой половине танца ребята показали нежность отношений двух влюбленных, а в концовке уже разогнались под более ритмичную и энергетически мощную Rolling In The Deep (Adele). В том числе под эти ритмы они показали впечатляющие твиззлы (хотя Влада, кажется, немного споткнулась на них).

Но в целом все было отлично — на высокой скорости и очень музыкально.