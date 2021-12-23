«Мало! Мало!»: дочь Тутберидзе борется за Игры, зрители возмущены низкими оценками ее соперников

17:25

Интервью Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые пока находятся на втором месте в ритм-танце.

Смолкин: «У нас шестой результат сезона в мире? Мы не думали о результате и не смотрим на мировые оценки, потому что свое национальное первенство всегда отличается щедростью.

Как нам дебют на чемпионате России? Было нервно, но мы воспринимаем это как очередной шаг на пути к развитию».

Дэвис (дочь Тутберидзе): «Мама ничего не сказала мне после проката, потому что не смотрела. Это ее решение».

Смолкин: «Каково было выступать первыми? Прекрасно! Я еще до жеребьевки предчувствовал, что будем первыми. Мы вышли, размялись и сразу начали катать. Я настраивал Диану на то, что это, наоборот, здорово, и сам бы очень рад.

Мешает ли нам большое внимание в этом сезоне? Да нет. Это даже хорошо. Было бы гораздо печальнее, если бы на наши прокаты не обращали внимания и мы оставались незамеченными».