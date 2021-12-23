«Мало! Мало!»: дочь Тутберидзе борется за Игры, зрители возмущены низкими оценками ее соперников

Произвольный танец начнется завтра, в пятницу, в 12.45 мск. На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!
На первых двух позициях расположились опытные пары, так что здесь сюрпризов нет, а вот на третьей строчке — дуэт дочери Тутберидзе Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, который первый сезон выступает на взрослом уровне. Если так все останется после произвольного танца, то дерзкие талантливые чемпионата России поедут на чемпионат Европы, а потом и на Олимпийские игры!
Оценка Синициной и Кацалапова за ритм-танец — 93,61 балла. Конечно, они становятся лидерами таблицы.
Все элементы исполнены отлично — на очень высокие плюсы от судей. Без сучка без задоринки!
Откатали очень ярко, эмоционально и с безумной уверенностью в себе.
На льду — Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Они катаются под You Can Leave Your Hat On Джо Кокера.
Следующими выступают Ксения Ермакова и Владислав Пантелеев. Они катаются под Akkulista (Manizha).
Скопцова и Алешин летели по всему катку, словно яркое солнечное торнадо, — наотмашь, с потрясающей энергией, изумительным скольжением и полной уверенностью в себе. Это был очень сильный и очень стильный прокат.
Ух, как же горячи эти ребята! Со сложного захода (партнер схватил девушку за руки и покружил низко надо льдом) они отлично исполнили твиззлы — с изменением положения рук и на хорошей скорости.
Следующими выступают Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин. Они катаются под Uptown Funk (Ronson, Mark Ronson).
Худайбердиева и Базин по-настоящему зажгли, молодцы. Их зажигательное диско под It's Raining Men и под роковую Come Together явно завело трибуны.
Впечатляющая финальная поддержка, когда Базин держал на руках партнершу, которая вытянулась в горизонтальном шпагате!
С твиззлами и обязательной секцией полуночного блюза танцоры справились без явных ошибок, несмотря на нервозность.
Технически было очень много ошибок в этом прокате — твиззлы явно не синхронные, уровни на всех элементах низкие, но ребятам еще есть куда расти.
Следующими выступают Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Они катаются под Come Together (Gary Clark Jr). Любопытно, что спортсменам сначала включили не привычную версию их музыки, и Худайбердиева явно очень сильно расстроилась. Базин ее успокаивает. Публика аплодирует, пытаясь поддержать пару. В итоге выступление решили включить заново.
Ух, какая оригинальная поддержка! Нарижный перекрутил девушку перед собой и поднял на плечи, не переставая двигаться в кораблике на согнутых в коленях ногах. Зрители поаплодировали.
Ох, какая жесть! На разминке Худайбердиева и Базин врезались в Скопцову. Катили спиной вперед, не посмотрели, кто там, а сами Скопцова и Алешин тоже смотрели в этот момент в другую сторону. Опасно.
Началась разминка финальной группы участников. Здесь будут кататься Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный, Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин, Ксения Ермакова и Владислав Пантелеев, действующие чемпионы мира Виктория Синицина и Никита Кацалапов.
Интервью Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, которые пока находятся на втором месте в ритм-танце.
Смолкин: «У нас шестой результат сезона в мире? Мы не думали о результате и не смотрим на мировые оценки, потому что свое национальное первенство всегда отличается щедростью.
Как нам дебют на чемпионате России? Было нервно, но мы воспринимаем это как очередной шаг на пути к развитию».
Дэвис (дочь Тутберидзе): «Мама ничего не сказала мне после проката, потому что не смотрела. Это ее решение».
Смолкин: «Каково было выступать первыми? Прекрасно! Я еще до жеребьевки предчувствовал, что будем первыми. Мы вышли, размялись и сразу начали катать. Я настраивал Диану на то, что это, наоборот, здорово, и сам бы очень рад.
Мешает ли нам большое внимание в этом сезоне? Да нет. Это даже хорошо. Было бы гораздо печальнее, если бы на наши прокаты не обращали внимания и мы оставались незамеченными».
Интервью промежуточных лидеров ритм-танца Степановой и Букина в эфире Первого канала.
Степанова: «Спасибо огромное! Зал сегодня потрясающий. Это мой родной город, поэтому ощущаю особую поддержку и теплоту».
Букин: «Мы соскучились по трибунам, которые кричат и аплодируют. Это невероятно заряжает».
Степанова: «Мы действующие чемпионы России? Это не давит. Радостно, что это в нашей жизни было, а других мыслей нет по этому поводу».
Букин: «Недавно мы начали сотрудничать с Николаем Морозовым, три недели очень плотно поработали над ритм-танцем. Нам нравится, как мы изменились».
Степанова: «Конечно, есть мысли об Олимпиаде на протяжении сезона. Но, когда вступаешь на лед для ритм-танца, то мыслей об Играх уже нет. Они чуть-чуть отходят на второй план.
Начало сезона выдалось непростым — нас преследовали травмы. Но последние три недели, к счастью, мы смогли подготовиться без сбоев. Мы смогли откинуть проблемы на задний план и погрузиться в работу».
Оценка Морозовой и Багина за ритм-танец — 78,02 балла. Четвертое место на данный момент. Трибуны немного посвистели и покричали «Мало!», но не так громко, как после проката Загорски и Гурейро.
Очень чистый с технической точки зрения прокат. Особо не придраться ни к чему. Тренеры называют их «красавчиками». Присоединимся и мы!
Следующими выступают Аннабель Морозова и Андрей Багин. Они катаются под пафосную My Body Is A Cage (Peter Gabriel) и Boom Boom Pow (The Black Eyed Peas).
Оценка Загорски и Гурейро за ритм-танец — 79,36 балла. Они уступили дочери Тутберидзе Диане Дэвис и ее партнеру Глебу Смолкину. Зал начинает недовольно кричать и свистеть. «Мало, мало!» — скандируют трибуны. Вот это да... Такой реакции на турнире еще не было.
Пара давно катается вместе, поэтому исполняет все очень синхронно, но не хватает какого-то блеска, эмоций и скорости. Из-за проблем Тиффани со здоровьем ребята пропустили много времени, поэтому сейчас выглядят не на 100%.
Следующими выступают участники Олимпиады-2018 Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро. Они катаются под индийское диско Jogi (Panjabi MC).
В целом Пасечник и Блинов показали очень приличный прокат — зажигательно, быстро, синхронно, в элегантном стиле. Не верится, что они катаются вместе первый сезон.
Ребята показали одни из лучших твиззлов сегодня — очень синхронно и четко. Единственное: находились далековато друг от друга и, наверное, показали не максимальную сложность. Но это уже решать специалистам.
Следующими выступают Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов. Они катаются под Sing, sing, sing (Benny Goodman and His Orchestra).
Оценка Степановой и Букина за ритм-танец — 88,76 балла. Это новые лидеры в турнирной таблице!
Высокая поддержка была исполнена легко и непринужденно. Вообще все элементы были показаны с кажущейся легкостью, как и должно быть у настоящих номеров.
Степанова и Букин буквально ворвались в свою программу — с такой скоростью, с такой страстью, с такой амплитудой движений по всему катку! Они словно вихрь любви. Совершенно другой уровень технического мастерства и артистизма в презентации программы, чем у всех предыдущих пар.
Следующими выступают действующие чемпионы России Александра Степанова и Иван Букин. Они катаются под Everybody (Apashe, Oski).
Жаль, твиззлы, поставленные на конец программы, когда оба партнера уже устали, получились явно не синхронными.
Пара продемонстрировала очень интересные фишки: к примеру, партнерша сделала фактически сальто назад, пока юноша поддерживал ее обеими руками. Ребята стараются удивлять.
На льду — Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев из Самарской области. Они катаются под Your Heart Is As Black As Night и Hit The Road Jack.
Начали разминку участники второй группы — Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев, Александра Степанова и Иван Букин, Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро, Аннабель Морозова и Андрей Багин.
К сожалению, с технической точки зрения были недочеты — одна из поддержек выглядела очень странно. Кажется, что партнерша должна была подняться выше, на плечи, но застряла на уровне талии парня в нелепой позе. Судьи жестко отминусовали этот элемент.
Как же божественно катят эти ребята! На огромной скорости, раскованно — то, что нужно для уличного танца.
Следующими выступают Арина Ушакова и Максим Некрасов. Они катаются под I Love The Way You Lie Эминема.
Вау, какая эффектная концовка номера! Парень поднял ногу на уровень головы девушки, она схватилась на конек, а следующим движением Алексанян резко опустил ногу и пригвоздил свою «жертву» ко льду.
Ох, парень неожиданно присел на лед — оперся на колени и на одну руку. Кажется, поскользнулся.
На твизлах партнеры сильно разошлись по синхронности — то девушка заканчивала позднее, то парень.
Следующими выступают Влада Павленина и Александр Алексанян. Они катаются под Give In To Me Майкла Джексона.
Оценка Мироновой и Устенко за ритм-танец — 62,28 балла. Пропасть от Дэвис и Смолкина.
Блеска в выступлении не было. На твиззлах, например, было видно рассинхрон невооруженным глазом. Особенно во второй части программы фигуристы поехали медленно, и не все элементы были доведены до максимального уровня.
Следующими выступают Екатерина Миронова и Евгений Устенко. Они катаются под попурри песен Бритни Спирс.
Оценка за ритм-танец — 83,99 балла. Просто великолепная оценка — особенно для дебютантов чемпионата России! Тутберидзе довольна.
В этой программе было много танцевальных элементов, жестов из хип-хопа и других уличных танцев (именно уличные танцы — тема для ритм-танца в этом сезоне). Было ярко.
В конце программы Смолкин на огромной скорости закрутил Дэвис в высокой поддержке, потом еще раз подбросил над собой и аккуратно приземлил.
Обязательную секцию танца под блюз Диана и Глеб тоже показали без видимых шероховатостей, исполнив все требуемые элементы.
Партнеры исполнили параллельные вращения — твиззлы — идеально синхронно и на хорошей скорости.
Открывают выступления дочь Тутберидзе — Диана Дэвис — и ее партнер Глеб Смолкин! Они катаются под Boom Boom Pow (The Black Eyed Peas).
Этери Тутберидзе стоит у бортика — видимо, будет наблюдать за прокатом дочери, которая выступает первой.
Началась разминка первой группы участников — Дэвис и Смолкина, Мироновой и Устенко, Павлениной и Алексаняна, Ушаковой и Некрасова.
Порядок выступлений:
1. Диана Дэвис и Глеб Смолкин
2. Екатерина Миронова и Евгений Устенко
3. Влада Павленина и Александр Алексанян
4. Арина Ушакова и Максим Некрасов
5. Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев
6. Александра Степанова и Иван Букин
7. Елизавета Пасечник и Дмитрий Блинов
8. Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро
9. Аннабель Морозова и Андрей Багин
10. Елизавета Шанаева и Дэвид Нарижный
11. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин
12. Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин
13. Ксения Ермакова и Владислав Пантелеев
14. Виктория Синицина и Никита Кацалапов