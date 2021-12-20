Источник: игроки НХЛ не поедут на Олимпийские игры в Пекин

Национальная хоккейная лига с большой долей вероятности в ближайшие дни объявит о решении не отпускать своих игроков на Олимпийские игры в Китай из-за ситуации с распространением коронавируса. Знаменитый тренер Владимир Плющев в комментарии «Газете.Ru» рассказал, что потеряет турнир в отсутствии энхаэловцев.

НХЛ не поедет в Пекин

Хоккеисты из НХЛ не смогут выступить на Олимпийских играх в Китае в 2022 году. Об этом сообщил авторитетный подкаст Spittin' Chiclets, который ведут бывшие игроки сильнейшей лиги мира Райан Уитни и Пол Биссоннетт. Ныне популярные ведущие ссылаются на свой источник в Ассоциации игроков НХЛ (NHLPA).

Данную информацию также позднее подтвердил ESPN, написавший, что участие энхаэловцев в олимпийском турнире «очень маловероятно».

Несколько ранее лига и ассоциация игроков опубликовали совместное заявление, согласно которому официальное решение по участию хоккеистов из НХЛ на Олимпиаде будет принято в ближайшие дни.

Международному олимпийскому комитету (МОК) совместно с Международной федерацией хоккея (ИИХФ) удалось договориться с комиссионером НХЛ Гэри Беттмэном о том, что хоккейный турнир Пекина-2022 пройдет при участии лучших игроков планеты.

Главным вопросом переговоров была значительная сумма страховки, которую должны были получить североамериканские клубы в случае травм их звезд, но в итоге МОК согласился на выставленные условия.

Тем не менее НХЛ оставила за собой право в случае форс-мажора отказаться от намерения отправить хоккеистов в Пекин, хотя заложила под Олимпиаду паузу на две недели в календаре регулярного чемпионата.

Очевидно, ситуация с распространением нового штамма коронавируса стала именно таким форс-мажором, который и поменял планы. Не добавило тут позитива и решение правительства Китая о том, что спортсмен, который сдаст на Олимпиаде два положительных теста на коронавирус, может зависнуть КНР на пятинедельном карантине.

Регулярный чемпионат продолжается

Но главной проблемой для отправки энхаэловцев на Игры стало стремительное распространение нового «омикрон»-штамма по Северной Америке.

Это уже привело к попаданию в ковид-протоколы более ста игроков НХЛ только за последнюю неделю, хотя не всегда это связано именно с заражением — в протокол попадают и в результате просто наличия контакта с тем, у кого подтвердилось заболевание.

Лига уже перенесла несколько игр сначала »Каролины Харрикейнз» и «Калгари Флэймз», у которых распространение вируса вышло особенно масштабным. Затем под отмены матчей попали также пострадавшие «Торонто Мэйпл Лифс», «Детройт Ред Уингз» и «Ванкувер Кэнакс».

А уже 19 декабря было объявлено о переносе 12 матчей с 20 по 23 декабря, когда речь идет о пересечении командами государственной границы США и Канады.

Тем не менее в совместном заявлении лиги и профсоюза игроков говорится о том, что регулярный чемпионат не будет остановлен, и на данный момент до трехдневного рождественского перерыва запланировано проведение 12-ти встреч, а с 27 декабря турнир должен продолжиться в полном объеме.

Потерянное поколение

Таким образом, по всей видимости, Алексею Жамнову и его тренерскому штабу предстоит набирать на олимпийский турнир команду из Континентальной хоккейной лиги, а прообразом ее станет состав, который занял второе место после Финляндии на только что завершившемся Кубке Первого канала.

«Мы очень переживаем за наших игроков. Очень много хоккеистов заболели. Мы готовимся к плану Б. Посмотрим, что будет дальше. Каждый день что-то меняется. В НХЛ отменяются матчи. Как они их будут переносить и куда, я не знаю, — рассказал «Матч ТВ» президент ФХР Владислав Третьяк.

— Сейчас все под большим вопросом. Самое главное, что мы отыграли четыре матча за пять дней. Наши тренеры посмотрели состав, кто есть кто. Сказали ребятам большое спасибо. Они отдавались полностью, все выложились, претензии ни к кому не предъявить. С финнами всегда сложно. Готовимся к любому раскладу. Пока что идет много информации, что в НХЛ трудности с ковидом».

А самым обидным в этой ситуации является положение самых звездных российских хоккеистов. Так, например, Никита Кучеров, Артемий Панарин, Андрей Василевский и многие другие еще никогда не выступали на Олимпиадах. И свои лучшие годы карьеры они проводят без возможности играть за сборную на главном международном турнире.

Весьма вероятно, больше мы не увидим в форме сборной России на Играх и Александра Овечкина с Евгением Малкиным, которым к Олимпиаде-2026 будет 40 и 39 лет соответственно.

«Все будет решаться на льду»

Для «Газеты.Ru» сложившуюся ситуацию прокомментировал знаменитый отечественный тренер Владимир Плющев.

«Если с точки зрения хоккея и болельщиков — конечно, это не очень хорошо, потому что хотелось бы все же посмотреть на всех лучших, которые есть у нас. Но жизнь диктует свои условия, поэтому что тут сделаешь. У них есть основания оберегать хоккеистов, тем более еще никогда не было такого, чтобы в НХЛ прерывали на несколько недель гладкий календарь и говорили о том, что нужно дать паузу, поскольку слишком много заболевших. Не думаю, что дело в политике, тут только коронавирусная история, — рассказал специалист.

— Китай принял первый удар коронавируса на себя и сделал все, чтобы сбить эту волну. Люди там все-таки серьезные, и они принимают на себя обязательства перед международным олимпийским движением, перед руководителями других стран. Думаю, они справятся, и не будет ничего, что может помешать проведению Олимпийских игр.

Конечно же, зрелищность будет потеряна. Турнир лишится таких мастеров, на которых было бы очень интересно посмотреть, причем посмотреть в своих национальных сборных. Мы ждали всех — и канадцев, и американцев, и шведов, финнов, чехов, словаков, швейцарцев... Тем не менее не думаю, что турнир будет блеклым. По крайней мере, можно говорить о повторении чемпионатов мира. Можно вспомнить последний — все было на достойном уровне организации и на хорошем уровне мастерства».

По мнению Плющева, изменения в составе по сравнению с Кубком Первого канала к Олимпиаде действительно могут быть разве что косметические, а в Пекине команда Жамнова будет одним из фаворитов:

«Вопрос по составу, конечно, не ко мне, поскольку я не вхожу в состав тренеров или менеджеров. Думаю, процентов на 80 действительно будет состав с Кубка Первого канала. Времени остается действительно немного, единственное, возможны какие-то замены в связи с травмами, может быть, какими-то общими моментами физического состояния. Возможно, кто-то еще будет довызван, кто по уровню своего мастерства достоин быть в сборной.

Все решает площадка, а также все что происходит на площадке. Можно много говорить о фаворитах турнира, но решаться все будет на льду. На сегодняшний день есть несколько команд, давным-давно известных, кто будет претендовать не просто на медали, а на победу. Наверное, мы будем в этой компании, в которой все постоянно между собой конкурируют».

«Думаю, людей, которые уже приняли решение ехать, будет очень сложно сбить с этого пути. К тому же подавляющее число участников Олимпиады уже привились, совершенно однозначно. 90, если не сто процентов, — высказался тренер по поводу возможного пятинедельного карантина в Китае при подтвержденном ковиде.

— Никто не хочет рисковать. Ну а когда человек выступает на Олимпиаде, которая проходит раз в четыре года, а не каждый год... У нас же как в песне поется: «Трус не играет в хоккей».