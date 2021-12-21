Хави пройдет проверку «Севильей», а «шпоры» наберут обороты

На носу католическое Рождество, но в Европе и не думают останавливаться. В середине недели нас ждут очередные суперматчи. В Англии играют матчи Кубка лиги: «Ливерпуль» примет «Лестер», а «Тоттенхэм» будет сражаться с «Вест Хэмом». В чемпионате Испании два важнейших матча: «Реал» гостит в Бильбао, а «Барселона» сыграет с «Севильей».

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Клопп даст «Лестеру» шанс спасти сезон

В Кубке английской лиги «Ливерпуль» будет принимать «Лестер». С одной стороны, у мерсисайдцев практически нет проблем с коронавирусом, эпидемия которого накрыла английский футбол. С другой, Юрген Клопп, вполне возможно не будет гнаться за второстепенным трофеем: на кону куда более интересные цели.

Судите сами: «Ливерпуль» ведет борьбу за чемпионство, да еще и Лига чемпионов ждет мерсисайдцев в феврале. А практически весь январь Клоппу придется обходиться без ряда игроков основы, которые уедут на Кубок африканских наций. Немецкий специалист славится стратегическим мышлением, так что, вполне возможно, хозяева выпустят на поле ряд резервитстов.

Тем более, что «Лестер» будет биться. Для команды Роджерса Кубок лиги — отличный шанс реабилитироваться в глазах болельщиков, ведь пока дела идут откровенно плохо. Команда уже вылетела из еврокубков, пропустив вперед «Спартак», «Наполи» и «Легию». Не очень дела идут и в АПЛ, где «лисы» приучили болельщиков, что борются за Лигу чемпионов. Сейчас добраться бы до Лиги Европы на будущий год. Так что Кубок лиги — трофей для клуба очень и очень важный, он может превратить сезон из провального во вполне удовлетворительный.

Сделать ставку на то, что «Лестер» победит, можно у букмекера Winline с коэффициентом 4.90.

Конте привил «Тоттенхэму» свои идеи

«Тоттенхэм» и Антонио Конте все больше проникаются друг другом. И ведь «шпоры» первыми ушли на карантин! Хотя, учитывая ежедневные коронавирусные сводки, возможно, это сыграло лондонцам даже на руку.

Видно, что команда начинает играть в футбол, который хочет видеть от нее итальянский специалист. В минувшие выходные от «Тоттенхэма» едва унес ноги «Ливерпуль», а по потерянным очкам «шпоры» уже в зоне Лиги чемпионов. Есть возможность и побороться за трофей, за Кубок лиги. Правда, для этого нужно выйти победителями из дерби с «Вест Хэмом».

А лондонцы в этом турнире хороши! Достаточно сказать, что они уже выбили из Кубка лиги «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити». Единственная проблема: прямо сейчас команда Дэвида Мойеса на спаде: 3 матча без побед. Так что «Тоттенхэм» - фаворит. Поставить на победу команды Конте в Winline можно с коэффициентом 2.94.

Хави — не волшебник. Но «Севилья» не должна расслабляться

Хави руководит «Барселоной» уже месяц и уже понятно, что этот специалист — не волшебник. Ограниченный кадровый и финансовый ресурс клуба не дает кардинально изменить ситуацию сразу же. Хави активно вводит молодежь, но ребята пока сыроваты. В минувшем туре «Барса» едва не упустила победу над скромным «Эльче»: за 2 минуты 2:0 превратились в 2:2. Хорошо, что удалось дожать соперника. Но запаса прочности у этой команды пока нет.

А вот «Севилья» в этом сезоне борется за чемпионство. В минувшем туре андалусийцы вырвали победу у «Атлетико» и убили тем самым двух зайцев. Во-первых, отцепили соперника от чемпионской гонки окончательно, во-вторых, приблизились к лидеру. До «Реала» 6 очков и это не видится каким-то гигантским преимуществом. «Севилья» хороша в обороне, а впереди подопечные Лопетеги реализуют свои моменты в каждом матче. Опыт и класс должны обеспечить победу и над сине-гранатовыми.. Winline предлагает поставить на победу «Севильи» за 2.50.

«Реал» вернется на победный путь

«Реал» немного утратил ритм, которым все восхищались. На выходных мадридский клуб нанес более 30 ударов по воротам «Кадиса», но так и не забил. Правда, есть и оправдание — играли подопечные Карло Анчелотти без 6 человек, среди которых Лука Модрич, Родриго и Марко Асенсио.

Впереди еще одно испытание — гостевая встреча в Бильбао. В этом городе нелегко любой команде, а тут еще кадровые проблемы. Правда, баски и сами находятся в тяжелейшем графике: «Севилья», «Бетис», а теперь и «Реал». И пусть все эти матчи дома, обойма у «Атлетика» все же уже, чем у «Королевского клуба», пусть и обескровленного. Наверняка, команда Анчелотти выложится, чтобы реабилитироваться за упущенные 3 очка в матче с «Кадисом». Winline предлагает поставить на гостевую победу мадридцев за 2.21.

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