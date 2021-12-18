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Спорт

Провальная стрельба: Латыпов упустил шанс стать лидером Кубка мира

Жаклен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Анси, Латыпов — 12-й

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На этапе Кубка мира по биатлону во французском Анси состоялся мужской масс-старт. Россиянин Эдуард Латыпов зашел на три штрафных круга, финишировал 12-м и упустил шанс занять первую строчку в общем зачете Кубка мира. Золото завоевал француз Эмильен Жаклен, серебро — его соотечественник Кентен Фийон Майе, а бронзу — норвежец Тарьей Бё. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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17:40

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!

17:39

Комментарий тренера Юрия Каминского в эфире «Матч ТВ»:

«Опять не получилась стрельба. Латыпову не хватило концентрации, а физическое состояние нормальное — у него был третий ход сегодня.

Почему взяли семь парней на январские этапы Кубка мира, хотя бежать могут шесть? Дадим всем разные гонки, осталось мало времени, чтобы посмотреть спортсменов».

17:36

Комментарий Александра Поварницына в эфире «Матч ТВ»:

«Закрыл все мишени на трех рубежах и вдруг промахнулся двумя последними выстрелами на четвертом? Не хватило концентрации и сил на концовку. Но до этого я грамотно проводил гонку, первые четыре круга мне понравились».

17:34

Комментарий Эдуарда Латыпова в эфире «Матч ТВ»:

«Самочувствие тяжелое, есть усталость. С этим связаны и ошибки в стрельбе. Была плотная борьба, до последнего рубежа были шансы на медаль. Но сказалась именно физическая усталость.

Сейчас нужно отдохнуть, разгрузиться, был очень жесткий график соревнований».

17:32

Комментарий Даниила Серохвостова в эфире «Матч ТВ»:

«Я не «наелся» на последнем круге, шел нормально. Я шел за Самуэльссоном, Фийоном Майе, и мне было комфортно. Мы шли «тихо». Но в конце у меня начало сводить спину, старые травмы вылезли и не позволили отработать на 100%».

17:30

Личный тренер Александра Логинова Сергей Башкиров дал комментарий в эфире «Матч ТВ»:

«Логинов по всем кругам шел стабильно по скорости. Но обидно, что уже какую гонку не получается справиться со стрельбой.

Почему Александр часто ошибается последним выстрелом? Думаю, что лишние мысли мешают справиться.

Сейчас будет пауза, надеюсь, что она пойдет на пользу Саше, и он немного сбросит с плеч давление».

17:29

Результаты россиян: Эдуард Латыпов --12-й (+49,3 секунды от лидера; три штрафных круга)

Александр Логинов — 15-й (+1:03,4 минуты; четыре штрафных круга)

Александр Поварницын — 22-й (+1:30,4 минуты; два штрафных круга)

Карим Халили — 25-й (+1:34,6 минуты; три штрафных круга)

Даниил Серохвостов — 26-й (+2:14,8 минуты; шесть штрафных кругов)

17:27

Тренер сборной по стрельбе Максим Максимов дал комментарий в эфире «Матч ТВ»:

«Почему проблемы со стрельбой? Это масс-старт, особая гонка, здесь ты бежишь в пелотоне, идет постоянная борьба... Это накладывает отпечаток на стрельбу.

Рецепта идеальной стрельбы нет, нужно отталкиваться от своего самочувствия, думать, есть ли возможность приблизиться к лидерам, стоит ли немного пожертвовать комфортным подходом к стрельбе, чтобы догнать, а потом разбираться на огневом рубеже... Много факторов.

Почему Серохвостов допустил шесть промахов? Он немного «наелся». Все-таки 30 топовых биатлонистов участвуют в масс-старте, они умеют взвинчивать темп и тактически действуют по-разному».

17:22

Серебро завоевал еще один француз Фийон Майе (+3,5 секунды отставания от Жаклена), а бронзу — Тарьей Бё (+10,3). Поздравляем!

17:20

Жаклен финиширует с французским флагом в руках! Поздравляем с уверенной победой!

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17:19

На отметке 13,5 км Жаклен лидирует с хорошим отрывом, вторым идет Фийон Майе (+10,5 секунды), а третьим — Тарьей Бё (+14,6).

17:18

Ох-ох-ох, Серохвостов допустил аж три промаха на финальной стрельбе! Всего у него шесть осечек. Это худшая стрельба сегодня. Россиянин опустился на 26-е место (+1:46,5 минуты от лидера).

17:18

Халили справился со стрельбой на четвертом огневом рубеже, но уже слишком поздно что-то исправлять. Он идет 24-м (+1:29,3 минуты от лидера).

17:17

Поварницын был последним оплотом точности мужской сборной России сегодня, но на последней стрельбе он допустил две осечки. Нервы подвели. Теперь он стал 23-м (+1:25,2 минуты от лидера).

17:15

Латыпов промахнулся один раз. После штрафного круга Эдуард стал 13-м (+1:00,2 минуты от лидера).

17:15

Как жаль! Логинов дважды промахнулся и лишил себя шансов побороться за медали...

17:15

Жаклен быстро закрыл все мишени и уехал за золотом!

17:14

Биатлонисты приехали на финальную стрельбу — стоя.

17:13

Поварницын идет 16-м (+28,2 секунды), Серохвостов — 19-й (+39,3), Халили — 26-й (+1:20,1 минуты).

17:11

На отметке 10,5 км Логинов поднялся на девятое место (+20,9 секунды от лидер), а Латыпов идет 17-м (+37,5).

Тройка лидеров остается прежней — Жаклен, Ляйтнер, Клод.

17:10

Ох, Серохвостов и Халили промахнулись дважды... Первый вернулся на трассу 20-м, а второй — 26-м.

17:09

Поварницын — гений стрельбы! Закрыл все мишени в третий раз подряд. Россиянин поднялся на 11-е место (+22,3 секунды от лидера). Очень жаль, что скорости не хватает, чтобы бороться с лучшими.

17:08

Да что ж такое! Логинов и Латыпов допустили еще по промаху. После штрафного круга они вернулись на трассу 16-м и 17-м соответственно. Логинов поигрывает лидеру 25,8 секунды, а Латыпов — 31,1.

17:07

Несмотря на штрафной круг, Жаклен сумел сохранить лидерство за счет большого отрыва. Вторым на трассу ушел австриец Ляйтнер (+0,8 секунды), третий — француз Клод (+3,2).

17:07

Лидировавший Жаклен допустил один промах — ушел на штрафной круг.

17:06

Лидеры приехали на третью стрельбу — стоя.

17:05

Жаклен продолжает лидировать, вторым идет Тарьей Бё (+15,6), третьим — Легрейд (+16,1).

17:04

На отметке 7,5 км Серохвостов поднялся на десятую строчку (+20,1 секунды от лидера), Латыпов — 11-й (+27,1), Логинов — 14-й (+28,9), Поварницын — 18-й (+40), Халили — 24-й (+46,6).

17:02

После штрафного круга Латыпов стал 12-м (+25,4 секунды от лидера), Логинов — 17-м (+31,5), Халили — 24-м (+47,6).

Поварницын не допустил промахов, но так медленно едет, что оказался лишь на 16-м месте (+29,3).

17:02

Серохвостов — красавчик! Не допустил осечек и ушел на трассу 11-м — сейчас он лучший из россиян (проигрывает лидеру 22,8 секунды).

17:01

Жаклен не допустил осечек и ушел со стрельбища первым, немец Кюн — второй (+8,5 секунды), норвежец Легрейд — третий (+9,1).

17:00

Очень обидно! Латыпов, Логинов и Халили допустили по промаху и зашли на штрафной круг.

16:58

Биатлонисты подъехали на вторую стрельбу лежа.

16:57

Логинов идет восьмым (+15,9 секунды от лидера), Халили — 17-м (+23), Поварницын — 18-м (+28,4), Серохвостов — 22-м (+31,8).

16:56

На отметке 4,5 км Латыпов держится вторым, проигрывая 12 секунд новому лидеру — Жаклену. Третьим идет француз Клод (+12,6).

16:55

Самуэльссон, кстати, один раз промахнулся и с первого места откатился на 23-е (+24,3 секунды). Одну осечку допустил также Йоханнес Бё — сейчас он идет 21-м (+22,1).

16:55

Серохвостов, к сожалению, один раз промахнулся и после штрафного круга стал 22-м (+23,2 секунды от лидера).

16:54

Халили ушел после первой стрельбы 17-м (+11,6), а Поварницын — 18-м (+12,2). Оба не допустили промахов.

16:53

Логинов не допустил никаких осечек, браво! Теперь он стал седьмым (+5,9 секунды от лидера).

16:53

Латыпов закрыл все мишени! Не будет штрафных кругов. Он ушел на трассу вторым — уступил только норвежцу Баккену (+0,4 секунды).

16:52

Биатлонисты приехали на первую стрельбу — лежа.

16:51

Логинов идет девятым (+2,5 секунды от лидера), Серохвостов — 19-й (+5,9), Халили — 21-й (+6,7). Поварницын — 26-й (+8,2).

16:49

На отметке 1,5 км Латыпов опустился еще больше — на 12-ю строчку, однако отставание от лидера совсем небольшое — 3,7 секунды.

Первым по-прежнему идет Самуэльссон, вторым стал Йоханнес Бё (+0,3 секунды), а третьим — Жаклен (+0,6).

16:48

Логинов идет 12-м (+3,9 секунды от лидера), Серохвостов — 17-й (+5,7), Халили — 21-й (+6,9), Поварницын — 25-й (+8,7). Очень плотная борьба.

16:47

На отметке 1,0 км Латыпов откатился с пятой на девятую позицию (+3 секунды от лидера).

Лидирует швед Себастьян Самуэльссон, в спину ему дышат французы Кентен Фийон Майе и Эмильен Жаклен, четвертый — Йоханнес Бё.

16:45

Гонка началась! Желаем удачи россиянам.

16:43

Правила масс-старта:

1. Биатлонисты стартуют одновременно с общего старта;

2. Первая и вторая стрельба — лежа, третья и четвертая — стоя;

3. За каждый промах — штрафной круг 150 м.

16:40

Россию представляют Эдуард Латыпов (5-й номер), Александр Логинов (11), Карим Халили (21), Александр Поварницын (27) и Даниил Серохвостов (30).

16:35

Гонка начнется в 16.45 мск.

16:30

На этапе Кубка мира по биатлону в французском Анси мужчины бегут масс-старт. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

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