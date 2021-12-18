Жаклен выиграл масс-старт на этапе Кубка мира в Анси, Латыпов — 12-й

17:39

Комментарий тренера Юрия Каминского в эфире «Матч ТВ»:

«Опять не получилась стрельба. Латыпову не хватило концентрации, а физическое состояние нормальное — у него был третий ход сегодня.

Почему взяли семь парней на январские этапы Кубка мира, хотя бежать могут шесть? Дадим всем разные гонки, осталось мало времени, чтобы посмотреть спортсменов».