Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
новости спорт #Коронавирус
новости спорт
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Редакция
Gazeta.Ru
Убиравший снег трактор задавил пенсионера в Казани 13:35
Российский обладатель Кубка Стэнли отреагировал на успехи Овечкина в НХЛ 13:31
Пожар на заводе «Северная верфь» в Петербурге ликвидирован 13:27
Появилось видео с покидающим Украину Порошенко 13:24
В Молдавии предложили объявить российского посла персоной нон грата 13:17
В МИД Латвии назвали условия для вступления Украины в НАТО 13:16
Рублев рассказал о своих психологических проблемах 13:11
В России к 25-летию «Брата» выпустят комиксы по мотивам фильма 13:02
Страны Северной Европы и Балтии не приняли предложения России по НАТО 12:53
МВД подтвердило сбой в системе ГИБДД 12:52
Бесплатная ставка 1000 р.
Спорт

Россиянки сражаются за золото в спринте. LIVE

Биатлон. Кубок IBU. Этап 3. Обертиллиах. Женский спринт. ОНЛАЙН

Прослушать новость
Остановить прослушивание
В рамках третьего этапа Кубка IBU по биатлону проходит женский спринт на 7,5 км. Россию представляют Анастасия Шевченко, Анастасия Гореева, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Екатерина Носкова и Тамара Дербушева. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
13:35

Пока никто из стартовавших спортсменок не может приблизиться к Шевченко. Кажется, сегодня нас ждет медаль, будем верить, что золотая.

13:31

Гонку тем временем завершили 75 спортсменок. Ждем финиша всех и будем подводить итоги.

13:30

Финиширует Дербушева, но ее ход оставляет желать лучшего — даже с чистой стрельбой Шевченко (которая продолжает занимать первую строчку) она проиграла больше минуты.

13:24

Дербушева на втором огневом рубеже тоже точна, но ходом проигрывает достаточно много российская биатлонистка.

13:22

Итак, все биатлонистки вышли на дистанцию. Всего в гонке принимает участие 104 спортсменки.

13:20

Кажется, наш прогноз был неверен — Анастасия Шевченко продолжает удерживать лидерскую позицию.

13:18

Носкова тоже завершает дистанцию. Примечательно, что с Гербуловой ее разделяют всего две десятые секунды (1:27,9 у Натальи против 1:27,7 у Екатерины).

13:27

Гербулова пересекает финишную черту. Увы, 1:27 проиграла она Шевченко.

13:15

Дербушева на первом огневом рубеже стреляет чисто, но вот отставание от лидера уже 20 секунд.

13:14

Пола Боте финишировала второй по времени, было волнительно, поскольку всего три доли секунды отделяли ее от Шевченко. Но Анастасия все еще первая!

13:13

Дербушева тем временем на отметке 1,1 км проигрывает лидеру 8 секунд.

13:12

Носкова на втором огневом рубеже тоже с двумя промахами.

13:11

Ого! Финиширует Буртасова, но она только третья. Шевченко продолжает удерживать первую позицию!

13:10

Обидно. Дважды мажет Гербулова на втором огневом рубеже.

13:08

Гореева тоже завершила гонку. Увы, выстрел один ее подвел, не позволил бороться за медали.

13:07

Стартовала последняя из россиянок — Тамара Дербушева.

13:06

Шевченко финиширует! Она пока первая, но вряд ли задержится на этой позиции надолго. Буртасова нагоняет.

13:04

Буртасова точна на второй стрельбе! Выходит на первую позицию!

13:04

У Носковой чистая стрельба на первом огневом рубеже.

13:01

Эх, обидно, Гореева мажет единожды на втором огневом рубеже. А Гербулова точна в первой стрельбе.

12:59

Шевченко точна на втором огневом рубеже, пока показывает первое время! Ух, как волнительно.

12:58

На отметке 1,1 самое большое отставание от лидера из россиянок оказалось у Шевченко — 6 секунд.

12:57

Буртасова чисто стреляет на первом огневом рубеже и уходит второй по времени! Пока гонка складывается весьма неплохо для россиянок.

12:55

А тем временем Наталья Гербулова и Екатерина Носкова тоже стартовали. Очень хороший ход у Буртасовой на отметке 1,1 км, всего несколько секунд проигрывает лидеру.

12:53

Гореева на первом огневом рубеже — тоже чисто! Смещает она Шевченко на четвертую строчку, а сама идет третьей.

12:51

Чисто стреляет Шевченко на первом огневом рубеже и уходит третьей по времени.

12:49

Евгения Буртасова ушла на дистанцию.

12:48

Отрыв Гореевой — 4,4 секунды. Весьма неплохой старт показывают россиянки.

12:47

Шевченко на отметке 1,1 км от лидера отстает на 6 секунд.

12:45

Анастасия Гореева тоже убегает на дистанцию.

12:44

Стартовала Анастасия Шевченко!

12:40

Пока первые спортсменки подходят к первому огневому рубежу, отметим, что Анна Юппе на отметке 1,1 км показала результат 03:06. Ориентир для россиянок.

12:35

Десять спортсменок уже вступили в гонку. Хороший ход задала шведка Андерссон, пока ее результат на отметке 1,1 лучший.

12:30

Поехали, началась гонка! Первые спортсменки уходят на дистанцию.

12:25

Шевченко, которая первой из россиянок уйдет на дистанцию, стартует в 12.44.

12:20

Россию представят Анастасия Шевченко (28-й стартовый номер), Анастасия Гореева (31), Евгения Буртасова (39), Наталья Гербулова (48), Екатерина Носкова (51) и Тамара Дербушева (75).

Начало гонки — в 12.30 мск.

12:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию женского спринта на этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

Появились новые записи
показать
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
Небо закрывается: Россия покинула соглашение о разведывательных полетах
Россия окончательно вышла из Договора по открытому небу
«Русские опередили США на 30 лет»: как в СССР создали «Каспийского монстра»
Кто научил корабль летать и создал первые в мире венные экранопланы
Крутое пике: как Boeing 747 случайно достиг сверхзвука
30 лет назад грузовой Boeing 747 при падении превысил скорость звука
США провели неудачное испытание гиперзвуковой ракеты
Тимура Батрутдинова госпитализировали с коронавирусом
Названы российские регионы, где ожидается экстремальное похолодание
Появилось видео с места ДТП в Ярославской области
Новости и материалы
Убиравший снег трактор задавил пенсионера в Казани
Российский обладатель Кубка Стэнли отреагировал на успехи Овечкина в НХЛ
Пожар на заводе «Северная верфь» в Петербурге ликвидирован
Появилось видео с покидающим Украину Порошенко
В Молдавии предложили объявить российского посла персоной нон грата
В МИД Латвии назвали условия для вступления Украины в НАТО
Рублев рассказал о своих психологических проблемах
В России к 25-летию «Брата» выпустят комиксы по мотивам фильма
Страны Северной Европы и Балтии не приняли предложения России по НАТО
МВД подтвердило сбой в системе ГИБДД
Дворкович намерен повторно баллотироваться на пост президента ФИДЕ
Министры обороны США и Германии обсудили сотрудничество в противостоянии России
Звезда «Гарри Поттера» Том Фелтон прибыл в Москву
В Госдепе заявили, что Россия препятствовала продлению для США статуса наблюдателя в ОЧЭС
Проводников о фрик-боях и поп-ММА: боюсь, что у нас легализуют и бои до смерти
Биолог объяснил невосприимчивость некоторых людей к коронавирусу
Россиян предупредили о сбоях вылова минтая из-за задержки украинских судов
Певец Меладзе не сожалеет из-за злоупотребления спиртным
Все новости
«Она вся была как груда льда»
10 лет трагедии на нефтяной платформе «Кольская»
«Европейцы совершают энергетическое самоубийство»
Признание атома «чистой энергией» не приведет к снижению тарифов в ЕС
На руках 20 тысяч. Какой смартфон выбрать за эти деньги
Обзор-сравнение Xiaomi Poco M4 Pro 5G, Realme 8i и Honor 50 Lite
В ОСАГО хотят ввести компенсацию за ямы и сосульки
Автогражданку ждет реформа 3.0 в зимнюю сессию Госдумы
Бесконечная третья мировая: кому адресованы слухи о новой войне
Зачем американские СМИ эксплуатируют тему третьей мировой войны
Мэддисон против Oxxymiron, российская команда в Крыму и рыдающая стримерша
Новости киберспорта и стриминга за неделю
Клоун номер один. 100 лет со дня рождения Юрия Никулина
7 рецептов новогодних блюд, которые вы еще не готовили
Как приготовить утку, мясо и рыбу на Новый год
«Отправился в неизвестном направлении». Порошенко улетел от следствия
Порошенко уехал в Турцию после попытки силовиков вручить ему повестку на допрос
Нагиев: судьбу команды Градского на «Голосе» решит публика
Эрнст и Нагиев раскрыли судьбу кресла Градского и его команды
Минпромторг признал несправедливость «налога на роскошь»
Бюджетные марки машин могут вывести из-под повышенных налоговых ставок
Дмитрий Песков — о «двойниках» Путина, «Гражданской обороне» и пытках в колониях
Песков: Путин еще не определился, пойдет ли он на выборы в 2024 году
Новейший корвет для ВМФ России горит на верфи в Санкт-Петербурге. Главное
В МЧС опасаются взрывов на горящем в Петербурге корвете-невидимке
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть