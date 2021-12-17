Биатлон. Кубок IBU. Этап 3. Обертиллиах. Женский спринт. ОНЛАЙН

Пока никто из стартовавших спортсменок не может приблизиться к Шевченко. Кажется, сегодня нас ждет медаль, будем верить, что золотая.
Финиширует Дербушева, но ее ход оставляет желать лучшего — даже с чистой стрельбой Шевченко (которая продолжает занимать первую строчку) она проиграла больше минуты.
Дербушева на втором огневом рубеже тоже точна, но ходом проигрывает достаточно много российская биатлонистка.
Кажется, наш прогноз был неверен — Анастасия Шевченко продолжает удерживать лидерскую позицию.
Носкова тоже завершает дистанцию. Примечательно, что с Гербуловой ее разделяют всего две десятые секунды (1:27,9 у Натальи против 1:27,7 у Екатерины).
Пола Боте финишировала второй по времени, было волнительно, поскольку всего три доли секунды отделяли ее от Шевченко. Но Анастасия все еще первая!
Ого! Финиширует Буртасова, но она только третья. Шевченко продолжает удерживать первую позицию!
Шевченко финиширует! Она пока первая, но вряд ли задержится на этой позиции надолго. Буртасова нагоняет.
Эх, обидно, Гореева мажет единожды на втором огневом рубеже. А Гербулова точна в первой стрельбе.
На отметке 1,1 самое большое отставание от лидера из россиянок оказалось у Шевченко — 6 секунд.
Буртасова чисто стреляет на первом огневом рубеже и уходит второй по времени! Пока гонка складывается весьма неплохо для россиянок.
А тем временем Наталья Гербулова и Екатерина Носкова тоже стартовали. Очень хороший ход у Буртасовой на отметке 1,1 км, всего несколько секунд проигрывает лидеру.
Гореева на первом огневом рубеже — тоже чисто! Смещает она Шевченко на четвертую строчку, а сама идет третьей.
Пока первые спортсменки подходят к первому огневому рубежу, отметим, что Анна Юппе на отметке 1,1 км показала результат 03:06. Ориентир для россиянок.
Десять спортсменок уже вступили в гонку. Хороший ход задала шведка Андерссон, пока ее результат на отметке 1,1 лучший.
Россию представят Анастасия Шевченко (28-й стартовый номер), Анастасия Гореева (31), Евгения Буртасова (39), Наталья Гербулова (48), Екатерина Носкова (51) и Тамара Дербушева (75).
Начало гонки — в 12.30 мск.