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Спорт

Обидные промахи: россиянки самоустранились из борьбы за золото

Хегберг выиграла индивидуальную гонку в Обертиллиахе, лидер Кубка IBU Шевченко — девятая

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В рамках третьего этапа Кубка IBU по биатлону в Обертиллиахе прошла женская индивидуальная гонка на 15 км. Лидер Кубка IBU — россиянка Анастасия Шевченко — допустила один промах и стала лишь девятой, а золото взяла шведка Элизабет Хегберг, которая закрыла все мишени. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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14:25

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного дня!

14:20

Результаты россиянок: Евгения Буртасова — пятая (+1:03,0 минуты отставания от лидера; один промах), Анастасия Гореева — шестая (+1:29,4; два промаха), Анастасия Шевченко — девятая (+1:54,7; один промах); Тамара Дербушева — 23-я (+3:55:4; три промаха), Екатерина Носкова — 29-я (+4:23,8; пять промахов), Наталья Гербулова — 47-я (+5:27,9; пять промахов).

14:15

Итак, гонка завершилась. Поздравляем с золотом шведку Элизабет Хегберг, с серебром — немку Франциску Хильдебранд, а с бронзой — норвежку Марте Йохансен!

13:55

Подождем, пока доедут все биатлонистки: финишировали пока 79 девушек из 107-ми. Но тройка лидеров уже вряд ли изменится.

13:50

Тройка лидеров у нас сейчас такая: шведка Хегберг — первая (43:44,4 минуты; 0 промахов), немка Хильдебранд — вторая (+5,7 секунды; один промах), норвежка Марте Йохансен — третья (+35,7 секунды; 0 промахов).

13:47

Дербушева финишировала. Пока она занимает 20-е место (+3:55,4 минуты от лидера).

13:45

На отметке 13,3 км отставание Дербушевой от лидера выросло до 3:56,5 минуты.

13:43

О-о-ох, Дербушева... вколотила последний гвоздь в крышку гроба. Тамара дважды промахнулась на заключительной стрельбе стоя. Теперь у нее в совокупности три осечки — три штрафных минуты. На трассу россиянка ушла 22-й (+3:47,0 минуты).

13:40

Буртасова финишировала — пока она пятая с одним промахом (+1:03,0 минуты отставания от лидера — шведки Хегберг). Носкова оказалась на финише 23-й (+4:23,8), а Гербулова — 35-й (+5:27,9). Посмотрим, опустятся ли девушки ниже.

13:38

Дербушева допустила один промах на второй стрельбе (стоя), а вот на третьей (лежа) была точно. Пока у Тамары всего один промах, однако скорость такая низкая, что повторить подвиг Хильдебранд и с одной осечкой побороться с лидерами у россиянки не получится. На отметке 10,3 км Дербушева проигрывает лидерам две минуты.

13:37

Жаль, но Буртасова никак не может приблизиться к лидерам. На отметке 13,3 км она проигрывает им все ту же минуту.

13:35

Гербулова допустила на заключительной стрельбе стоя еще две осечки. Теперь у нее, как и Носковой, пять промахов в целом — то есть пять штрафных минут! Она проигрывает лидеру 5:18,2 минуты. Просто гигантское отставание.

13:33

Эх, Носкова... допустила еще два промаха на четвертой стрельбе (стоя). Всего — пять осечек за гонку. Это провал. Сейчас Носкова проигрывает лидеру 4:41,6 минуты.

13:32

Буртасова — браво! Закрыла все мишени на четвертой стрельбе (стоя). Таким образом, у россиянки только один промах за всю гонку. На трассу она ушла пятой, проигрывая 1:01,3 минуты шведке Хегберг, которая не промахнулась ни разу. Надо поднажать и попытаться залезть в тройку!

13:30

Как мы и опасались, Горееву выбили из топ-3. Шведская биатлонистка Элизабет Хегберг, не допустившая ни одного промаха, финишировала и заняла пока первую строчку, на второй оказалась Хильдебранд, а на третьей — украинка Семеренко с одним промахом. Гореева стала пока четвертой (два промаха). Шевченко опустилась уже на шестую позицию (один промах и низкая скорость).

13:28

Гореева финишировала. Пока она сохраняет вторую строчку (+1:23,7 минуты от лидирующей сейчас Хильдебранд). Но вскоре обеих могут сместить вниз.

13:25

На третьей стрельбе (лежа) Буртасова смогла закрыть все мишени! Она ушла на трассу с седьмым результатом (+1:05,8 минуты от лидера). Носкова промахнулась дважды (а в целом у нее три промаха — три штрафных минуты) и откатилась на 17-е место (+3:02, минуты).

Гербулова допустила одну осечку, а всего у нее теперь три промаха. Она оказалась на 22-м месте (+3:18,2 минуты). Кажется, тут без шансов.

13:22

Дербушева добралась до первой стрельбы — лежа — и закрыла все мишени! Правда, 26-летняя россиянка пока не очень радует скоростью: она уступает лидеру 16,2 секунды. Но, если Дербушева вообще не будет промахиваться, то и с такой скоростью можно будет на что-то претендовать.

13:20

Да что ж такое! Гореева промахнулась один раз и на четвертой стрельбе (стоя). Теперь у нее в общей сложности два промаха — две штрафных минуты. В гонку она уходит на четвертом месте, уступая лидеру 1:50,3 минуты.

13:17

Шевченко уже финишировала. В данный момент на первом месте Хильдебранд, и Анастасия проигрывает ей 1:49,0 минуты. Пока россиянка вторая, но скоро ее сместят вниз.

13:15

Другие девушки тоже не порадовали. На второй стрельбе (стоя) Буртасова допустила одну осечку и стала девятой (+1:11,9 минуты отставания от лидера), Носкова тоже один раз промахнулась и теперь занимает 11-е место (+1:17,0), а Гербулова промахнулась дважды — 23-е место (+2:15,5). А какое многообещающее было начало!

13:13

Эх, как жаль! Гореева допустила один промах на третьей стрельбе (лежа). Плюс одна штрафная минута — и это отбрасывает россиянку на текущую пятую строчку. Лидером стала украинка Семеренко, а Гореева проигрывает ей 1:05,8 минуты.

13:11

Шевченко закрыла все мишени на четвертой стрельбе (стоя). Отлично! За всю гонку Анастасия допустила только один промах, который прибавил ей одну штрафную минуту. Если бы не это, борьба за медали была бы реальной. Но промах и низкая скорость россиянки сегодня почти похоронили ее шансы. Пока Шевченко — третья на данном отрезке дистанции (проигрывает лидирующей Хильдебранд полторы минуты), но скоро ее сместят вниз.

13:09

Стартовала последняя из россиянок — Тамара Дербушева. Желаем удачи!

13:08

Что творят Гербулова, Буртасова и Носкова! Все трое идеально закрыли мишени на первой стрельбе лежа. Теперь Буртасова стала первой, обогнав предыдущего лидера Горееву на 0,3 секунды. Носкова — четвертая (уступает Буртасовой 4,8 секунды), Гербулова — пятая (+5,8 секунды). Браво, девушки!

13:06

На отметке 7,3 км Гореева еще больше отрывается от Семеренко — на 13,1 секунды — и удерживает первую строчку.

13:05

Гореева — машина! Ни одного промаха на второй стрельбе (стоя)! Это позволило Анастасии сохранить первое место на данном отрезке дистанции. Ближайшая преследовательница — украинка Семеренко — проигрывает ей 7,5 секунды. Вау.

13:03

А вот теперь Шевченко уже откатилась за пределы топ-3. Между ней и Хильдебранд, помимо Ридер, вклинились шведка Андерссон и француженка Жанмонно. Пока россиянка стала пятой после третьего огневого рубежа. Кажется, зацепиться за медали будет сложно.

13:01

Браво, Шевченко! Закрыла все мишени на третьей стрельбе (лежа). Это позволило ей сохранить пока третью строчку. Хильдебранд и Ридер тоже не промахнулись, поэтому удержали свое первое и второе место соответственно. Шевченко проигрывает немке 1:13,7 минуты.

13:00

Гербулова, Носкова и Буртасова стартовали с хорошей скоростью и на отметке 1,3 км проигрывают лидеру совсем чуть-чуть — в пределах трех секунд.

12:59

В гонку вступили еще три россиянки — Екатерина Носкова, Евгения Буртасова и Наталья Гербулова. Желаем удачи!

12:58

На отметке 4,3 км Гореева пропустила вперед результат Хильдебранд и стала второй, но отстает совсем немного — на 1,4 секунды.

12:56

Гореева идет просто превосходно! На первой стрельбе лежа она закрыла все мишени и обогнала Хильдебранд на этом отрезке дистанции — хоть и всего на 1,4 секунды. Россиянка вырвалась в лидеры после первого огневого рубежа!

12:54

Что и требовалось доказать: на отметке 7,3 км Хильдебранд снова вернула себе лидерство. Шевченко проигрывает ей уже 58,5 секунды и пока держится на третьем месте. Кристина Ридер — вторая.

12:52

На первое место неожиданно вырвалась австрийка Кристина Ридер, которая закрыла все мишени на двух огневых рубежах. Впрочем, это ненадолго: Хильдебранд уступает ей всего 2,9 секунды и скоро обгонит.

12:51

Хильдебранд тоже промазала на «стойке» один раз! Если бы Шевченко не промахнулась сама, вышла бы сейчас вперед. Однако за счет предыдущего огромного отрыва Хильдебранд продолжает обгонять россиянку — уже на 46 секунд...

12:50

Ох, беда... Шевченко допустила один промах на второй стрельбе (стоя), а значит, к ее времени прибавляется штрафная минута.

12:48

Гореева стартовала куда более резво, чем Шевченко. После 1,3 км она показывает третий результат и даже обгоняет здесь Хильдебранд на 0,2 секунды. Посмотрим, сможет ли россиянка поддержать такой темп и показать точную стрельбу.

12:46

Ого, Хильдебанд творит что-то невероятное... на отметке 4,3 км ее преимущество над Шевченко выросло уже до 34,5 секунд. С другой стороны, и сама Анастасия пока не показывает свой максимум. С такой скоростью ее обгонит не только Хильдебранд. Нужно поднажать.

12:44

Стартовала вторая из россиянок — 22-летняя Анастасия Гореева. Желаем удачи!

12:42

Жаль, что лидерство Шевченко длилось недолго. Опытнейшая Хильдебранд тоже закрыла на первом огневом рубеже все мишени, а поскольку по скорости немка сильно превосходит россиянку, то именно она стала теперь лидером гонки. Шевченко проигрывает Хильдебранд уже 24,8 секунды и пока удерживает вторую строчку.

12:40

Браво, Анастасия! На первой стрельбе (лежа) россиянка закрыла все мишени и на данный момент вышла на первое место в гонке!

12:36

Шевченко начала не на космической скорости: на отметке 1,3 км она проигрывает 14 секунд лидирующей немке Франциске Хильдебранд (очень опытной 34-летней спортсменке). Пока россиянка показывает седьмой результат на этом отрезке дистанции.

12:33

Первая из россиянок — Анастасия Шевченко — уже стартовала!

12:32

Напомним правила индивидуальной гонки в биатлоне:

1) Спортсменки стартуют с интервалом в 30 секунд;

2) проходят пять кругов по 3 км;

3) первая и третья стрельба — лежа, вторая и четвертая — стоя;

4) за каждый промах к общему времени биатлонистки прибавляется штрафная минута.

12:30

Гонка началась!

12:25

22-летняя россиянка Шевченко на данный момент занимает первое место в общем зачете женщин Кубка IBU — у нее 260 очков. На втором месте — норвежка Каролин Эрдал (226), на третьем — француженка Паула Боте (222). В случае победы сегодня Шевченко еще больше увеличит отрыв от преследовательниц.

12:20

Россию представляют Анастасия Шевченко (второй стартовый номер), Анастасия Гореева (26), Екатерина Носкова (45), Евгения Буртасова (49), Наталья Гербулова (51) и Тамара Дербушева (69).

12:16

Старт запланирован на 12:30 по московскому времени.

12:15

Здравствуйте, уважаемые любители биатлона! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию женской индивидуальной гонки на 15 км на этапе Кубка IBU.

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