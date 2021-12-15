Хегберг выиграла индивидуальную гонку в Обертиллиахе, лидер Кубка IBU Шевченко — девятая

13:25

На третьей стрельбе (лежа) Буртасова смогла закрыть все мишени! Она ушла на трассу с седьмым результатом (+1:05,8 минуты от лидера). Носкова промахнулась дважды (а в целом у нее три промаха — три штрафных минуты) и откатилась на 17-е место (+3:02, минуты).

Гербулова допустила одну осечку, а всего у нее теперь три промаха. Она оказалась на 22-м месте (+3:18,2 минуты). Кажется, тут без шансов.