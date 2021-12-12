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«Зенит» попал на «Бетис», жеребьевку Лиги чемпионов проведут заново. LIVE

Футбол. Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы. ОНЛАЙН

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Прошла жеребьевка плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы, где санкт-петербургский «Зенит» узнал своего соперника по 1/16 финала Лиги Европы. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.
Трансляция
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15:42

Вот еще в чем дело! Шар с названием «Манчестер Юнайтед» отсутствовал в корзине возможных соперников мадридского «Атлетико». Команду Диего Симеоне вытащили после пары «Вильярреал» — «Ман Сити». В общем, Хезельшвердт, положив «МЮ» лишним, затем вообще не положил его, когда соперников «Атлетико» тянули! Вот это да... Ну и испанцы не очень хотят играть с попавшейся им «Баварией», это максимально понятно.

15:40

Вроде как мадридский «Атлетико» подал протест на итоги жеребьевки. Ждем решения.

15:35

Возвращаемся! Молния: ЖЕРЕБЬЕВКУ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ МОГУТ ПРОВЕСТИ ЗАНОВО! Во время первой процедуры Михаэль Хезельшвердт допустил ошибку, формируя возможных соперников испанского «Вильярреала». Он случайно положил в корзину «Манчестер Юнайтед», который сначала и вытянул Андрей Аршавин. Но эти команды играли в одной группе, и российской звезде пришлось тянуть второй шар, это уже был «Манчестер Сити». Но сейчас выяснилось, что Хезельшвердт не просто положил неправильную команду, а не положил кого-то из тех, с кем мог сыграть «Вильярреал».

15:25

Ну что ж, «Зениту» достался очень тяжелый соперник. Испанский «Бетис» и составом очень сильным обладает, и игру показывает максимально солидную. Пройти в 1/8 финала будет непросто, но все возможно. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.

15:21

«Порту» (Португалия) — «Лацио» (Италия)

15:20

«Шериф» (Молдавия) — «Брага» (Португалия)

15:19

«Боруссия» Дортмунд (Германия) — «Рейнджерс» (Шотландия)

15:18

«Зенит» (Россия) — «Бетис» (Испания)

15:17

«Барселона» (Испания) — «Наполи» (Италия)

15:16

«РБ Лейпциг» (Германия) — «Реал Сосьедад» (Испания)

15:15

«Аталанта» (Италия) — «Олимпиакос» (Греция)

15:14

«Севилья» (Испания) — «Динамо» Загреб (Хорватия)

15:13

Поехали, сначала Маркетти тянет «Севилью». Палоп выберет своему бывшему клубу соперника.

15:06

Действующие лица в жеребьевке те же, только шары будет тянуть посол севильского стадиона Андрес Палоп, в прошлом голкипер «Севильи», а не Андрей Аршавин.

15:02

Напомним, что в Лиге Европы финал состоится в Севилье. Так что тут может случиться матч сразу двух команд из этого города в финале, ведь «Бетис» изначально играл в турнире, а «Севилья» вылетела сюда из Лиги чемпионов.

15:00

А теперь давайте к жеребьевке Лиги Европы. Здесь в 1/16 финала команды, занявшие вторые места в группах, сыграют с теми, кто занял третьи в группах Лиги чемпионов. Посеяны и проведут ответные матчи дома те, кто были в ЛЕ изначально.

Сеяные: «Бетис» (Испания), «Брага» (Португалия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Лацио» (Италия), «Наполи» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Рейнджерс» (Шотландия).

Несеяные: «Аталанта» (Италия), «Барселона» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «ЗЕНИТ» (Россия), «Порту» (Португалия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Севилья» (Испания), «Шериф» (Молдова).

14:25

Вот такой получилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Довольно интересные пары. Возвращайтесь сюда через полчаса на жеребьевку первых раундов плей-офф Лиги Европы, где будут «Зенит» и «Спартак».

14:22

«ПСЖ» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

14:21

«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)

14:20

«Спортинг» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)

14:18

«Интер» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды)

14:17

«Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия)

14:16

«Атлетико» (Испания) — «Бавария» (Германия)

14:15

«Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)

14:13

«Бенфика» (Португалия) — «Реал Мадрид» (Испания)

14:13

Итак, Маркетти вытащил «Бенфику». Аршавин вытащит соперника. Это могут быть все, кроме «Баварии».

14:10

Последнее официальное лицо вышло на сцену. Это Михаэль Хезельшвердт, глава проведения соревнований УЕФА. Он последние нюансы объясняет. Сейчас все начнется.

14:08

А вот Андрей Аршавин. Он сегодня будет вытягивать шарики с названиями команд.

14:05

А теперь на авансцену вышел Джорджо Маркетти, заместитель генсека УЕФА. Он рассказывает о правилах и особенностях жеребьевки.

14:01

Генеральный секретарь УЕФА Педру Пинту выступил с приветственным словом, а теперь показывают презентацию стадиона в Санкт-Петербурге и команд, пробившихся в плей-офф.

14:00

Одним из главных участников процедуры жеребьевки Лиги чемпионов сегодня будет Андрей Аршавин, поскольку является послом финала. Он, как известно, пройдет в Санкт-Петербурге в этом сезоне.

13:55

Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и 22-23 февраля 2022 года, ответные игры пройдут 8-9 и 15-16 марта. Сеяные команды ответные матчи проведут дома.

13:50

Победители групп (сеяные): «Аякс» (Нидерланды), «Бавария» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «Лилль» (Франция), «Манчестер Сити» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Реал» (Испания), «Ювентус» (Италия).

Обладатели вторых мест (несеяные): «Атлетико» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Вильярреал» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Интер» (Италия), «ПСЖ» (Франция), «Спортинг» (Португалия), «Челси» (Англия).

13:40

Сначала состоится жеребьевка Лиги чемпионов, где команды узнают свои пары 1/8 финала. Тут все довольно просто: победители групп сыграют против команд, занявших вторые места. При этом первые игры пройдут на стадионах последних, а победители групп получат возможность ответные встречи провести на своих стадионах. Команды из одной подгруппы, а также из одной страны на этом этапе будут разведены.

13:30

Добрый день, уважаемые любители футбола! «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию жеребьевки плей-офф Лиги чемпионов и Лиги Европы.

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