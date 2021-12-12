Футбол. Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы. ОНЛАЙН

Вот еще в чем дело! Шар с названием «Манчестер Юнайтед» отсутствовал в корзине возможных соперников мадридского «Атлетико». Команду Диего Симеоне вытащили после пары «Вильярреал» — «Ман Сити». В общем, Хезельшвердт, положив «МЮ» лишним, затем вообще не положил его, когда соперников «Атлетико» тянули! Вот это да... Ну и испанцы не очень хотят играть с попавшейся им «Баварией», это максимально понятно.
Возвращаемся! Молния: ЖЕРЕБЬЕВКУ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ МОГУТ ПРОВЕСТИ ЗАНОВО! Во время первой процедуры Михаэль Хезельшвердт допустил ошибку, формируя возможных соперников испанского «Вильярреала». Он случайно положил в корзину «Манчестер Юнайтед», который сначала и вытянул Андрей Аршавин. Но эти команды играли в одной группе, и российской звезде пришлось тянуть второй шар, это уже был «Манчестер Сити». Но сейчас выяснилось, что Хезельшвердт не просто положил неправильную команду, а не положил кого-то из тех, с кем мог сыграть «Вильярреал».
Ну что ж, «Зениту» достался очень тяжелый соперник. Испанский «Бетис» и составом очень сильным обладает, и игру показывает максимально солидную. Пройти в 1/8 финала будет непросто, но все возможно. Спасибо, что были с нами и до новых встреч. Трансляцию вел Александр Седов.
Действующие лица в жеребьевке те же, только шары будет тянуть посол севильского стадиона Андрес Палоп, в прошлом голкипер «Севильи», а не Андрей Аршавин.
Напомним, что в Лиге Европы финал состоится в Севилье. Так что тут может случиться матч сразу двух команд из этого города в финале, ведь «Бетис» изначально играл в турнире, а «Севилья» вылетела сюда из Лиги чемпионов.
А теперь давайте к жеребьевке Лиги Европы. Здесь в 1/16 финала команды, занявшие вторые места в группах, сыграют с теми, кто занял третьи в группах Лиги чемпионов. Посеяны и проведут ответные матчи дома те, кто были в ЛЕ изначально.
Сеяные: «Бетис» (Испания), «Брага» (Португалия), «Динамо» (Загреб, Хорватия), «Лацио» (Италия), «Наполи» (Италия), «Олимпиакос» (Греция), «Реал Сосьедад» (Испания), «Рейнджерс» (Шотландия).
Несеяные: «Аталанта» (Италия), «Барселона» (Испания), «Боруссия» (Дортмунд, Германия), «ЗЕНИТ» (Россия), «Порту» (Португалия), «РБ Лейпциг» (Германия), «Севилья» (Испания), «Шериф» (Молдова).
Seeded and unseeded teams for the #UELdraw #UEL pic.twitter.com/zQt0mjV9ys— UEFA Europa League (@EuropaLeague) December 13, 2021
Вот такой получилась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов. Довольно интересные пары. Возвращайтесь сюда через полчаса на жеребьевку первых раундов плей-офф Лиги Европы, где будут «Зенит» и «Спартак».
Round of 16 draw— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021
What are you most excited for?#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/FfrEuIFSxX
«ПСЖ» (Франция) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
Paris vs Manchester United #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/NNB5asBa7s— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021
«Челси» (Англия) — «Лилль» (Франция)
Chelsea vs LOSC #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/ID0iKyC8mg— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021
«Спортинг» (Португалия) — «Ювентус» (Италия)
Sporting CP vs Juventus #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/Q1XJpJiz1s— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021
«Интер» (Италия) — «Аякс» (Нидерланды)
Inter vs Ajax #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/43zbYkQZ1u— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021
«Зальцбург» (Австрия) — «Ливерпуль» (Англия)
Salzburg vs Liverpool #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/RYLr9x0KZC— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021
«Атлетико» (Испания) — «Бавария» (Германия)
Atltico vs Bayern #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/OWLi6cZJBU— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021
«Вильярреал» (Испания) — «Манчестер Сити» (Англия)
Villarreal vs Manchester City #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/rfEiLWYIKd— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021
«Бенфика» (Португалия) — «Реал Мадрид» (Испания)
Benfica vs Real Madrid #UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/PsnqjAVBoJ— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021
Итак, Маркетти вытащил «Бенфику». Аршавин вытащит соперника. Это могут быть все, кроме «Баварии».
Последнее официальное лицо вышло на сцену. Это Михаэль Хезельшвердт, глава проведения соревнований УЕФА. Он последние нюансы объясняет. Сейчас все начнется.
#UCLdraw | #UCL pic.twitter.com/ObbmGTzmS1— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021
А теперь на авансцену вышел Джорджо Маркетти, заместитель генсека УЕФА. Он рассказывает о правилах и особенностях жеребьевки.
Генеральный секретарь УЕФА Педру Пинту выступил с приветственным словом, а теперь показывают презентацию стадиона в Санкт-Петербурге и команд, пробившихся в плей-офф.
Одним из главных участников процедуры жеребьевки Лиги чемпионов сегодня будет Андрей Аршавин, поскольку является послом финала. Он, как известно, пройдет в Санкт-Петербурге в этом сезоне.
Первые матчи 1/8 финала запланированы на 15-16 и 22-23 февраля 2022 года, ответные игры пройдут 8-9 и 15-16 марта. Сеяные команды ответные матчи проведут дома.
Победители групп (сеяные): «Аякс» (Нидерланды), «Бавария» (Германия), «Ливерпуль» (Англия), «Лилль» (Франция), «Манчестер Сити» (Англия), «Манчестер Юнайтед» (Англия), «Реал» (Испания), «Ювентус» (Италия).
Обладатели вторых мест (несеяные): «Атлетико» (Испания), «Бенфика» (Португалия), «Вильярреал» (Испания), «Зальцбург» (Австрия), «Интер» (Италия), «ПСЖ» (Франция), «Спортинг» (Португалия), «Челси» (Англия).
It's #UCLdraw day!!— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) December 13, 2021
Tell us 1 Round of 16 tie you'd love to see… ♥ #UCL pic.twitter.com/KK6Q47L9vZ
Сначала состоится жеребьевка Лиги чемпионов, где команды узнают свои пары 1/8 финала. Тут все довольно просто: победители групп сыграют против команд, занявших вторые места. При этом первые игры пройдут на стадионах последних, а победители групп получат возможность ответные встречи провести на своих стадионах. Команды из одной подгруппы, а также из одной страны на этом этапе будут разведены.