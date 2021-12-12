Футбол. Жеребьевка Лиги чемпионов и Лиги Европы. ОНЛАЙН

15:35

Возвращаемся! Молния: ЖЕРЕБЬЕВКУ ЛИГИ ЧЕМПИОНОВ МОГУТ ПРОВЕСТИ ЗАНОВО! Во время первой процедуры Михаэль Хезельшвердт допустил ошибку, формируя возможных соперников испанского «Вильярреала». Он случайно положил в корзину «Манчестер Юнайтед», который сначала и вытянул Андрей Аршавин. Но эти команды играли в одной группе, и российской звезде пришлось тянуть второй шар, это уже был «Манчестер Сити». Но сейчас выяснилось, что Хезельшвердт не просто положил неправильную команду, а не положил кого-то из тех, с кем мог сыграть «Вильярреал».