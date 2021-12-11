Россия обыграла Черногорию в матче женского чемпионата мира по гандболу

Джорджина Малович реализовала пенальти. Таким образом, Россия одерживает победу в этом матче со счетом 31:25 и практически гарантирует себе выход в четвертьфинал чемпионата мира. Чтобы этого не случилось, Сербия должна совершить чудо и выиграть два следующих матча, включая игру против мощной Франции, а этого не случится на 99%.
Первые фотографии с матча Черногория vs Россия!#handballRussia #Spain2021 pic.twitter.com/Dz0OvSnbW4— Гандбол России (@rushandball) December 11, 2021
Обе команды в равных составах. Но россиянки никак не могут забить — то штанга, то чуть-чуть не хватает до створа.
ГОООЛ!!! Вероника Никитина исполнила ложный замах, потом резко развернулась, обхитрив защитника, и забила! 30:22!
Главный тренер сборной России Людмила Бодниева получила желтую карточку за споры с судьей. Ее тоже возмутили странные решения судьи в последние три минуты, которые очень помогают Черногории.
ГОЛ! Голкипер сборной Черногории забила от своих ворот — слишком далеко вышла наша вратарь. 22:29!
Черногорки совершили грубый фол в атаке, а затем забили. Однако турецкий судья решил не заметить этого нарушения правил, а за споры еще и сразу удалил на две минуты Юлию Манагарову. Дела... Счет стал 20:29.
ГОООЛ!!! Российский вратарь отдала отличный дальний пас, Ярослава Фролова вышла один на один с голкипером и поразила ворота! 29:19.
ГОООЛ!!! Ольга Фомина по своей традиции влетела в штрафную с правого фланга и поразила дальний угол! Это ее пятый гол в этом матче. 28:19!
ГОЛ! 27:19 — черногорки потихоньку подбираются к России. К тому же Манагарова нарушила правила и удалилась на две минуты, что облегчило задачу соперницам.
Вау! Юлия Манагарова забила очень красивый гол с правого фланга — мягко перебросила вратаря — 25:16!
Премович забросила сборной России (24:16), но потом нарушила правила, помешав Манагаровой начать быструю атаку, и удалилась на две минуты. Опять черногорки в меньшинстве.
Двухминутное удаление у Черногории — Брнович нарушила правила. Также судья дал пенальти сборной России, но Милана Таженова его не реализовала.
ГОЛ! 15:24 — черногорки поймали оборону сборной России на провале и расстреляли беззащитного вратаря.
Вероника Никитина и Юлия Манагарова своими голами довели счет до 24:14! Особенно красивым получился мяч Манагаровой — она выскочила один на один с вратарем: соперницы такого не ожидали и безнадежно отстали.
ГООЛ!!! Скоробогатченко оказалась одна по центру и безжалостно поразила ворота — шесть бросков реализованы из шести! 22:13!
Сорвалась атака России. Вероника Никитина не смогла толком обыграть соперниц, споткнулась, и в падении ей уже не удалось бросить точно.
Наш вратарь Анастасия Лагина опять показывает себя с отличной стороны! На этот раз она справилась с броском Грбич.
ГОООЛ!!! Ярослава Фролова просочилась между двумя соперницами и уже в падении умудрилась воткнуть мяч в сетку — 21:13 в пользу России!
ГОЛ! Татьяна Брнович выдержала паузу, дождалась, пока вратарь упадет, и поразила пустой створ — 13:20!
ГОООЛ!!! Скоробогатченко в прыжке поразила левый нижний угол — 12:20! Пять голов из пяти бросков — невероятно.
Опасно! Радичевич чуть не забила свой очередной гол, но угодила в штангу. Сборная России расслабилась во втором тайме.
Ярослава пыталась войти в штрафную, но ее крепко схватила соперница и даже отправила на пол. Судья назначил штрафной, но извлечь из него что-то путное не удалось.
ГООЛ! Ярослава Фролова перевела мяч сразу через двух защитников на Полину Горшкову, которая ворвалась в штрафную с левого фланга и расстреляла вратаря — 19:11!
Момент! Черногорки долго владели мячом возле штрафной сборной России, а затем Грбич нанесла мощный бросок — штанга!
На этом завершился сумасшедший первый тайм — 18:10 в пользу России. Наша команда выглядит на голову сильнее и мастеровитее, однако черногорки и не думают сдаваться, так что расслабляться нельзя.
Просто отличный тайм в исполнении сборной России!— Гандбол России (@rushandball) December 11, 2021
Чемпионат мира – 2021
Черногория – Россия – 10:18#handballRussia #Spain2021 pic.twitter.com/OXzND8Lq7c
ГОЛ! Последнее слово осталось за черногорками — Диана Мугоша воспользовалась расслабленностью россиянок, спокойно вышла на убойную позицию и расстреляла одинокого вратаря — 10:18.
ГОООЛ!!! Ольга Фомина снова исполнила свою роль: дождалась паса высоко на правом фланге, влетела в штрафную и поразила дальний угол — 18:9 в пользу России!
Сабирова сместилась вправо и попыталась поразить ворота с острого угла, но голкипер сборной Черногории справилась с этим броском.
ГООЛ!!! Вероника Никитина красиво обыграла одну соперницу, влетела в штрафную и поразила створ! 17:9 в пользу России!
ГОЛ! Радичевич влетела в штрафную с правого фланга и пробила низом: мяч с отскоком от пола влетел в верхний угол — 9:16!
ГОЛ! 8:16 — Черногория получила право на пенальти, и Радичевич пробила по центру, в то время как Каплина дернулась вправо.
Ярослава Фролова все-таки забила свой гол! Обхитрила соперниц: прыгнула, будто сейчас нанесет бросок, однако вместо этого опустилась, пробежала вперед и забила — 16:7!
ГОЛ! Пропускаем. Радичевич дождалась своего момента, влетела в штрафную с фланга и поразила дальний угол — 7:15!
ГОООЛ!!! Ольга Фомина снова забивает в своем фирменном стиле — проникла в штрафную с правого фланга и поразила в ближний угол — 15:6!
ГОООЛ!!! Наша защита снова сыграла жестко и дала повод назначить пенальти, и Радичевич реализовала семиметровый — 5:14.
ГОООЛ!!! Россию просто не остановить! Антонина Скоробогатченко в прыжке поразила правую «девятку» — 14:5!
ГОЛ! Джорджина Малович сумела нанести такой мощный бросок, что даже российский вратарь Полина Каплина не смогла ничего сделать — 5:13.
ГООЛ!!! Фомина забивает второй мяч подряд — влетела в штрафную с правого фланга, но на этот раз пробила в дальний угол — и снова успешно! 13:4 в пользу России!
ГООООЛ!!! Ольга Фомина подкараулила свой момент, получила передачу, пронеслась мимо защитника в штрафную и поразила открытый ближний угол — 12:4 в пользу России!
ГОЛ! Черногорки отыграли еще один мяч: разошедшаяся Радичевич проникла в штрафную с правого фланга и поразила дальний угол ворот — 4:11!
ГОООЛ!!! Антонина Скоробогатченко выпрыгнула выше всех и отправила мяч в сетку с линии штрафной — 11:3 в пользу России!
ГОЛ! Судья снова дал пенальти в пользу Черногории, и на этот раз Радичевич реализовала его — 3:9.
Что творит Карина Сабирова! Взлетела над двумя соперницами и с отскоком от пола отправила мяч в дальнюю «девятку»! 9:2 в пользу России и пятый мяч Сабировой в этой игре!
Судья назначил пенальти в пользу Черногории, но великая черногорка Йованка Радичевич не смогла забить Полине Каплиной — наша девушка угадала угол и отразила удар с семи метров!
ГООООЛ!!! Внушение тренера не помогло черногоркам — Сабирова оформляет покер! Ворвалась в штрафную один на один с вратарем и легко расстреляла створ. 8:1 в пользу России!
Тренер сборной Черногории заменила вратаря, взяла тайм-аут и теперь на максимальной громкости объясняет своим игрокам, что они делают не так.
ГООООЛ!!! Ольга Фомина вбежала в штрафную с правого фланга и запустила мяч над вратарем! 6:1 в пользу России!
Двухминутное удаление в составе сборной Черногории: Эмма Рамусович жестко сбила Елену Михайличенко.
ГООООЛ!!! Антонина Скоробогатченко в прыжке поднялась над двумя соперницами и запулила мяч в дальний угол ворот! Это уже какое-то унижение. 5:1 в пользу России!
ГОООЛ!!! Екатерина Ильина обхитрила соперниц — подняла руку верх, будто будет бросать так, но потом резко опустила и аккуратным броском послала мяч в сетку из-под соперников. 4:1 в пользу России!
ГОООЛ! Хет-трик Сабировой! Девушка хладнокровно поразила ворота с семи метров. 3:0 в пользу России!
Черногорки нарушили правила в своей штрафной — судья назначил пенальти в пользу сборной России. Реализовывать идет Сабирова.
Что творится! Россия невероятно быстро укрепила преимущество в счете: Сабирова приняла мяч на линии штрафной Черногории, развернулась в прыжке и забила — 2:0! Дубль российской гандболистки.
ГООООЛ!!! Карина Сабирова быстро открыла счет в матче — влетела в штрафную и забила! 1:0 в пользу России!
Матч начался!
Матч начался!— Гандбол России (@rushandball) December 11, 2021
Чемпионат мира – 2021
Черногория – Россия
Матч! Игра
https://t.co/yD5ErDg2F0#handballRussia #Spain2021 pic.twitter.com/WcKaMZj1eV
В предварительном турнире чемпионата мира — 2021 Россия разгромила Камерун (40:18), с трудом одолела Польшу (26:23) и обыграла Сербию (32:22).
А в основном групповом этапе ЧМ российские девушки сыграли вничью со Словенией (26:26).
В данный момент сборная России занимает второе место в своей группе:
1. Франция — 6 очков
2. Россия — 5
3. Сербия — 4
4. Словения — 3
5. Польша — 0
6. Черногория — 0
Чтобы попасть в четвертьфинал чемпионата мира, нужно удержаться в топ-2 группы.
Сегодня играем в белом— Гандбол России (@rushandball) December 11, 2021
Вратари – в желтом
По сравнению с матчем против Словении изменений нет
Начало в 17:30 мск, прямая трансляция на «Матч! Игра» и по ссылке: https://t.co/yD5ErDg2F0#handballRussia #Spain2021 pic.twitter.com/lRrXzyOWcM
Добрый вечер, уважаемые любители гандбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура второго группового этапа женского чемпионата мира по гандболу между сборными России и Черногории.
Разминаемся перед важнейшим матчем против Черногории #handballRussia #Spain2021 pic.twitter.com/x4NFuv76Uf— Гандбол России (@rushandball) December 11, 2021