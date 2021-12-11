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Спорт

Четвертьфинал близко: Россия победила Черногорию на чемпионате мира

Россия обыграла Черногорию в матче женского чемпионата мира по гандболу

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В матче группового этапа женского чемпионата мира по гандболу сборная России одержала победу над командой Черногории. Благодаря этому отечественная команда на 99% гарантировала себе попадание в четвертьфинал турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
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'60

На этом «Газета.Ru» завершает свою текстовую онлайн-трансляцию и желает вам удачного вечера!

'60

Джорджина Малович реализовала пенальти. Таким образом, Россия одерживает победу в этом матче со счетом 31:25 и практически гарантирует себе выход в четвертьфинал чемпионата мира. Чтобы этого не случилось, Сербия должна совершить чудо и выиграть два следующих матча, включая игру против мощной Франции, а этого не случится на 99%.

'60

Черногория заработала пенальти на последних секундах.

'60

ГОЛ! Черногория отквитала еще один гол — последовал точный бросок из центра — 24:31.

'59

ГООЛ!!! Вероника Никитина идеально попала в правую «девятку»! 31:23!

'58

Обе команды в равных составах. Но россиянки никак не могут забить — то штанга, то чуть-чуть не хватает до створа.

'57

ГОЛ! Черногорка красиво перекинула российского голкипера — 23:30.

'57

ГОООЛ!!! Вероника Никитина исполнила ложный замах, потом резко развернулась, обхитрив защитника, и забила! 30:22!

'56

Главный тренер сборной России Людмила Бодниева получила желтую карточку за споры с судьей. Ее тоже возмутили странные решения судьи в последние три минуты, которые очень помогают Черногории.

'55

ГОЛ! Голкипер сборной Черногории забила от своих ворот — слишком далеко вышла наша вратарь. 22:29!

'54

Грбич немного придержала Ольгу Щербак, они немного повздорили, а судья дал обоюдное удаление.

'54

ГОЛ! Черногорки забили еще один мяч. 21:29.

'54

Черногорки совершили грубый фол в атаке, а затем забили. Однако турецкий судья решил не заметить этого нарушения правил, а за споры еще и сразу удалил на две минуты Юлию Манагарову. Дела... Счет стал 20:29.

'54

Черногорки сняли вратаря и выпустили седьмого полевого. Хотят попытаться спасти игру.

'53

ГОООЛ!!! Российский вратарь отдала отличный дальний пас, Ярослава Фролова вышла один на один с голкипером и поразила ворота! 29:19.

'52

Эх, россиянки несколько раз подряд промахиваются с выгодных позиций...

'51

ГОООЛ!!! Ольга Фомина по своей традиции влетела в штрафную с правого фланга и поразила дальний угол! Это ее пятый гол в этом матче. 28:19!

'49

ГОЛ! 27:19 — черногорки потихоньку подбираются к России. К тому же Манагарова нарушила правила и удалилась на две минуты, что облегчило задачу соперницам.

'48

Счет уже 27:16 — Полина Горшкова забила два гола за минуту!

'47

Вау! Юлия Манагарова забила очень красивый гол с правого фланга — мягко перебросила вратаря — 25:16!

'46

Премович забросила сборной России (24:16), но потом нарушила правила, помешав Манагаровой начать быструю атаку, и удалилась на две минуты. Опять черногорки в меньшинстве.

'45

Двухминутное удаление у Черногории — Брнович нарушила правила. Также судья дал пенальти сборной России, но Милана Таженова его не реализовала.

'44

ГОЛ! 15:24 — черногорки поймали оборону сборной России на провале и расстреляли беззащитного вратаря.

'44

Вероника Никитина и Юлия Манагарова своими голами довели счет до 24:14! Особенно красивым получился мяч Манагаровой — она выскочила один на один с вратарем: соперницы такого не ожидали и безнадежно отстали.

'43

ГОЛ! 14:22 — Татьяна Брнович забила свой третий мяч подряд.

'43

ГООЛ!!! Скоробогатченко оказалась одна по центру и безжалостно поразила ворота — шесть бросков реализованы из шести! 22:13!

'42

Сорвалась атака России. Вероника Никитина не смогла толком обыграть соперниц, споткнулась, и в падении ей уже не удалось бросить точно.

'41

Наш вратарь Анастасия Лагина опять показывает себя с отличной стороны! На этот раз она справилась с броском Грбич.

'40

ГОООЛ!!! Ярослава Фролова просочилась между двумя соперницами и уже в падении умудрилась воткнуть мяч в сетку — 21:13 в пользу России!

'39

ГОЛ! Татьяна Брнович выдержала паузу, дождалась, пока вратарь упадет, и поразила пустой створ — 13:20!

'38

ГОООЛ!!! Скоробогатченко в прыжке поразила левый нижний угол — 12:20! Пять голов из пяти бросков — невероятно.

'37

ГООЛ! Татьяна Брнович воспользовалась нерасторопностью защитников сборной России — 12:19!

'36

Опасно! Радичевич чуть не забила свой очередной гол, но угодила в штангу. Сборная России расслабилась во втором тайме.

'35

Ярослава пыталась войти в штрафную, но ее крепко схватила соперница и даже отправила на пол. Судья назначил штрафной, но извлечь из него что-то путное не удалось.

'34

ГООЛ! Ярослава Фролова перевела мяч сразу через двух защитников на Полину Горшкову, которая ворвалась в штрафную с левого фланга и расстреляла вратаря — 19:11!

'33

ГОЛ! Итана Грбич забила через руку российского вратаря Анастасии Лагиной — 11:18.

'33

Снова сейв вратаря сборной Черногории! Ярослава Фролова бросила с острого угла.

'32

Ответ России: Елена Михайличенко бросила по центру ворот, голкипер Черногории легко справилась.

'32

Момент! Черногорки долго владели мячом возле штрафной сборной России, а затем Грбич нанесла мощный бросок — штанга!

'31

Второй тайм начался!

'30

На этом завершился сумасшедший первый тайм — 18:10 в пользу России. Наша команда выглядит на голову сильнее и мастеровитее, однако черногорки и не думают сдаваться, так что расслабляться нельзя.

'30

ГОЛ! Последнее слово осталось за черногорками — Диана Мугоша воспользовалась расслабленностью россиянок, спокойно вышла на убойную позицию и расстреляла одинокого вратаря — 10:18.

'30

ГОООЛ!!! Ольга Фомина снова исполнила свою роль: дождалась паса высоко на правом фланге, влетела в штрафную и поразила дальний угол — 18:9 в пользу России!

'29

Сабирова сместилась вправо и попыталась поразить ворота с острого угла, но голкипер сборной Черногории справилась с этим броском.

'28

ГООЛ!!! Вероника Никитина красиво обыграла одну соперницу, влетела в штрафную и поразила створ! 17:9 в пользу России!

'27

ГОЛ! Радичевич влетела в штрафную с правого фланга и пробила низом: мяч с отскоком от пола влетел в верхний угол — 9:16!

'26

ГОЛ! 8:16 — Черногория получила право на пенальти, и Радичевич пробила по центру, в то время как Каплина дернулась вправо.

'25

Ярослава Фролова все-таки забила свой гол! Обхитрила соперниц: прыгнула, будто сейчас нанесет бросок, однако вместо этого опустилась, пробежала вперед и забила — 16:7!

'24

Одна из черногорок получила удаление на две минуты. Теперь Россия в большинстве.

'24

ОПАСНО! Ярослава Фролова нанесла бросок в левую «девятку» ворот Черногории — штанга!

'23

ГОЛ! Пропускаем. Радичевич дождалась своего момента, влетела в штрафную с фланга и поразила дальний угол — 7:15!

'23

Карина Сабирова получила двухминутное удаление за жесткий фол. Россия в меньшинстве.

'22

ГОООЛ!!! Ольга Фомина снова забивает в своем фирменном стиле — проникла в штрафную с правого фланга и поразила в ближний угол — 15:6!

'22

ГОООЛ!!! Наша защита снова сыграла жестко и дала повод назначить пенальти, и Радичевич реализовала семиметровый — 5:14.

'21

ГОООЛ!!! Россию просто не остановить! Антонина Скоробогатченко в прыжке поразила правую «девятку» — 14:5!

'20

ГОЛ! Джорджина Малович сумела нанести такой мощный бросок, что даже российский вратарь Полина Каплина не смогла ничего сделать — 5:13.

'20

ГООЛ!!! Фомина забивает второй мяч подряд — влетела в штрафную с правого фланга, но на этот раз пробила в дальний угол — и снова успешно! 13:4 в пользу России!

'19

ГООООЛ!!! Ольга Фомина подкараулила свой момент, получила передачу, пронеслась мимо защитника в штрафную и поразила открытый ближний угол — 12:4 в пользу России!

'17

ГОЛ! Черногорки отыграли еще один мяч: разошедшаяся Радичевич проникла в штрафную с правого фланга и поразила дальний угол ворот — 4:11!

'16

ГОООЛ!!! Антонина Скоробогатченко выпрыгнула выше всех и отправила мяч в сетку с линии штрафной — 11:3 в пользу России!

'15

ГОООЛ!!! Елена Михайличенко доводит счет до 10:3 — точнейший бросок примерно с семи метров.

'15

ГОЛ! Судья снова дал пенальти в пользу Черногории, и на этот раз Радичевич реализовала его — 3:9.

'14

Что творит Карина Сабирова! Взлетела над двумя соперницами и с отскоком от пола отправила мяч в дальнюю «девятку»! 9:2 в пользу России и пятый мяч Сабировой в этой игре!

'13

ГОООЛ!!! Черногорки все-таки смогли занести свой второй мяч — 2:8.

'12

Судья назначил пенальти в пользу Черногории, но великая черногорка Йованка Радичевич не смогла забить Полине Каплиной — наша девушка угадала угол и отразила удар с семи метров!

'11

ГООООЛ!!! Внушение тренера не помогло черногоркам — Сабирова оформляет покер! Ворвалась в штрафную один на один с вратарем и легко расстреляла створ. 8:1 в пользу России!

'10

Тренер сборной Черногории заменила вратаря, взяла тайм-аут и теперь на максимальной громкости объясняет своим игрокам, что они делают не так.

'9

ГОООЛ!!! Ну просто невероятно. Уже 7:1 в пользу сборной России.

'8

ГООООЛ!!! Ольга Фомина вбежала в штрафную с правого фланга и запустила мяч над вратарем! 6:1 в пользу России!

'7

Двухминутное удаление в составе сборной Черногории: Эмма Рамусович жестко сбила Елену Михайличенко.

'6

ГООООЛ!!! Антонина Скоробогатченко в прыжке поднялась над двумя соперницами и запулила мяч в дальний угол ворот! Это уже какое-то унижение. 5:1 в пользу России!

'5

ГОООЛ!!! Екатерина Ильина обхитрила соперниц — подняла руку верх, будто будет бросать так, но потом резко опустила и аккуратным броском послала мяч в сетку из-под соперников. 4:1 в пользу России!

'5

ГОЛ! Черногорки неожиданно организовали быструю атаку и отквитали один мяч — 1:3.

'4

ГОООЛ! Хет-трик Сабировой! Девушка хладнокровно поразила ворота с семи метров. 3:0 в пользу России!

'4

Черногорки нарушили правила в своей штрафной — судья назначил пенальти в пользу сборной России. Реализовывать идет Сабирова.

'3

Что творится! Россия невероятно быстро укрепила преимущество в счете: Сабирова приняла мяч на линии штрафной Черногории, развернулась в прыжке и забила — 2:0! Дубль российской гандболистки.

'2

ГООООЛ!!! Карина Сабирова быстро открыла счет в матче — влетела в штрафную и забила! 1:0 в пользу России!

'1

Матч начался!

17:29

Если сегодня сборная России победит Черногорию, то на 99% пробьется в четвертьфинал ЧМ.

17:25

В предварительном турнире чемпионата мира — 2021 Россия разгромила Камерун (40:18), с трудом одолела Польшу (26:23) и обыграла Сербию (32:22).

А в основном групповом этапе ЧМ российские девушки сыграли вничью со Словенией (26:26).

17:20

В данный момент сборная России занимает второе место в своей группе:

1. Франция — 6 очков

2. Россия — 5

3. Сербия — 4

4. Словения — 3

5. Польша — 0

6. Черногория — 0

Чтобы попасть в четвертьфинал чемпионата мира, нужно удержаться в топ-2 группы.

17:15

Добрый вечер, уважаемые любители гандбола! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию матча первого тура второго группового этапа женского чемпионата мира по гандболу между сборными России и Черногории.

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