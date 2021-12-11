Россия обыграла Черногорию в матче женского чемпионата мира по гандболу

17:20

В данный момент сборная России занимает второе место в своей группе:

1. Франция — 6 очков

2. Россия — 5

3. Сербия — 4

4. Словения — 3

5. Польша — 0

6. Черногория — 0

Чтобы попасть в четвертьфинал чемпионата мира, нужно удержаться в топ-2 группы.