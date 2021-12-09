В женском спринте на этапе Кубка мира по биатлону россиянки не попали в десятку

Лучшая из россиянок Ирина Казакевич — она 19-я. Кристина Резцова на 22-м месте, Нигматуллина — 30-я, Миронова — 38-я, Васнецова — 45-я, Куклина — 64-я.
Итак, выиграла сегодня белоруска Ана Сола (0 промахов), второй стала француженка Бреза (2 промаха) с отставанием 46,8, третье место заняла норвежка Рёйселанд (0), она проиграла лидеру 50,3 секунд.
Васнецова финиширует на 43-м месте, очень красивые цифры у нее. 2 промаха и отставание 2:22.2.
Два промаха у Васнецовой последними выстрелами, очень низко она будет. Если точнее, то 45-е место.
Наталья Ушкина, выступающая за Румынию, была 11-й после первой стрельбы. А потом два раза промазала на стойке.
Боролась на финише Льен, но проиграла две секунду еще и Рёйселанд. Четвертое место у нее, это лучший результат в ее карьере.
Ого! Ида Льен из Норвегии отстреляла чисто на обоих рубежах и уходит второй после стойки! До Солы 37,7 секунд, но за серебро бороться можно.
Латышка Бендика финиширует восьмой, довольно неожиданно. Один промах у нее, отставание 1:12.2.
Тириль Экхофф пятая после огневого рубежа, у нее один промах и она может побороться за четвертое место. За тройку тоже может, но там большое отставание.
Бреза очень мощно проходит финишный отрезок и сохраняет второе место! Соле она проиграла 44 секунды, у Рёйселанд выиграла 4 секунды.
У Нигматуллиной два промаха на стойке, после второй стрельбы она 18-я и проигрывает лидеру 1:35.9.
Казакевич на финише в десятке пока, а Резцова чисто отработал стойку и девятая после второй стрельбы!
Белорусско-шведский расширенный подиум пока. Пока так: Сола, Ханна Эберг, Алимбекова, Магнуссон, Эльвира Эберг.
Алимбекова на финише проиграла Ханне Эберг, которая прямо летела на последнем отрезке! Но обошла Эльвиру. А Сола, конечно, становится лидером. 56 секунд она выиграла у Ханны.
Нигматуллина чисто отстреляла на лежке и проигрывает 20 секунд лидеру, у Резцовой два промаха.
Алимбекова мажет на стойке один раз, но все равно становится лидером. Плюс 29 секунд у нее преимущество.
У Казакевич один промах, у Эльвиры Эберг два промаха! Отличный шанс для белорусских биатлонисток!
Казакевич и Эльвира Эберг на ноль стреляют и становятся лидерами! Шведка выигрывает у россиянки 20 секунд!
Эльвира Эберг на 5 секунд быстрее всех на отметке 1,5 км. У Казакевич минус 8 секунд от лидера.
Стартовала Ирина Казакевич, сразу за ней лучшая бегунья в современном женском биатлоне Эльвира Эберг. Совсем скоро стартуют Динара Алимбекова, занимающее третье место в общем зачете Кубка мира, и шведка Ханна Эберг.
В общем зачете Кубка мира лидируют Лиза Тереза Хаузер, Марте Рёйселанд и Динара Алимбекова. Первую и последнюю спортсменку разделяют всего 17 очков. Лучшая из россиянок — Ульяна Нигматуллина — идет на 12-м месте.
В составе российской команды побегут: 10. Ирина Казакевич, 30. Ульяна Нигматуллина, 34. Кристина Резцова, 49. Светлана Миронова, 84. Лариса Куклина, 106. Валерия Васнецова.
Сегодня уже состоялся мужской спринт, в котором Александр Логинов занял четвертое место, всего полторы секунды не дотянув до бронзы.