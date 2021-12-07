«Ну и что? Такое уже было»: в Госдуме отреагировали на американский бойкот Олимпиады в Пекине

США объявили о дипломатическом бойкоте Олимпийских игр — 2022 в Пекине. В беседе с «Газетой.Ru» почетный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев назвал новость «дуростью», олимпийские чемпионы Светлана Хоркина и Михаил Мамиашвили заявили, что главное — это участие спортсменов, а в Международном олимпийском комитете (МОК) выразили удовлетворение тем, что Штаты все же поставили интересы своих атлетов выше политики.

«Не новость, а дурость»

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Леонид Тягачев заявил, что подобное решение США уничтожает мировой спорт. Он подчеркнул, что спортивные функционеры должны критически отнестись к сложившейся ситуации.

«Это не новость, а дурость для большого спорта. Никто из чисто спортивных функционеров не согласится с тем, что уничтожают мировой спорт.

Это история развития всего мирового спорта. Это грубое слово «дурдом», в который втягивают всех. Выдумывать другие мысли и мнения на этот счет просто неправильно. Но с учетом правильных отношений наших и с Китаем, и с Индией, и со многими важными странами, мы еще будем высказывать позиции», — сказал Тягачев «Газете.Ru».

Он также обратил внимание, что Россия ежедневно сталкивается с агрессией США, Украины, Норвегии и других стран, а дипломатический бойкот Игр со стороны США, по мнению Тягачева, является продолжением и следствием агрессивной международной политики Штатов.

«Любые ограничения по линии олимпийского сотрудничества неприемлемы»

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили считает, что Штаты искусственно создают барьеры между странами. Вместе с тем, заметил он, самое главное, что американские спортсмены все же выступят на Играх.

«Какой смысл это имеет? Любые ограничения, в том числе спортивные — особенно по линии олимпийского сотрудничества, — мне кажется, вообще неприемлемы, с чем бы они ни были связаны.

Мы были воспитаны на том принципе, что олимпийское движение стирает грани, противоречия. Оно всегда стояло над амбициями тех или иных руководителей государств.

Что означает дипломатический бойкот? Что не приедут официальные лица? Ну и пусть не едут, ничего страшного. Спортсмены и тренеры приедут, болельщики — тоже. Зачем таким путем пытаться разделять? Это не имеет никакого отношения к спортивным мероприятиям. Ставить кого-то искусственно по разные стороны баррикад для них, может быть, и обоснованно с каких-то позиций. Но я к этому категорически отрицательно отношусь», — заявил Мамиашвили.

«Главное, чтобы наши поехали»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина равнодушно отнеслась к заявлению США. Она подчеркнула, что гораздо важнее участие российских спортсменов.

«Объявили бойкот — и объявили. Главное, чтобы наши поехали», — уверена прославленная спортсменка.

Она отметила, что даже если Штаты решат усугубить ситуацию и запретят своим атлетам участвовать в Играх, это не станет чем-то новым. Ранее американцы бойкотировали Олимпиаду в Москве в 1980 году по политическим причинам. Также Хоркина отметила, что ждет успехов россиян в Пекине и выразила сожаление, что из-за санкций Всемирного антидопинового агентства (WADA) они будут выступать без национальных гимна и флага.

«Ну и что, что американцы не пустят своих спортсменов — это уже было, помните? Самое важное, чтобы наши спортсмены поехали, показали свое мастерство, всех победили.

И чтобы звучал гимн Российской Федерации и развевался наш триколор — вот это самое главное для меня. Потому что сегодня мы наблюдаем, как по двойным стандартам, по каким-то разным причинам наши спортсмены не выступают, — и ничего, никто и не задумывается, почему наших нет, а золотые медали выигрывают другие страны. Хотя это даже не обсуждается: наши конкурентоспособны, и эти медали ушли в бы в Россию, если бы это допустили. На Олимпиаде кто самый главный? Это спортсмены и тренеры», — заключила Хоркина.

«Участие спортсменов в Олимпийских играх выше политики»

В Международном олимпийском комитете (МОК) порадовались решению США не ограничивать в правах своих спортсменов. В ответ на запрос «Газеты.Ru» в МОК заявили, что на прошлой неделе Организацией Объединенных наций (ООН) была принята резолюция в поддержку олимпийского движения, которая подразумевает отказ от каких-либо политических разногласий на время Игр.

«Присутствие правительственных официальных лиц и дипломатов является исключительно политическим решением для правительства каждой страны, и МОК, придерживаясь политического нейтралитета, глубоко это уважает. В то же время это заявление дает понять, что Олимпийские игры и участие в них атлетов находятся выше политики, и мы приветствуем это.

В последние месяцы поддержка спортсменов и Олимпийских игр выражалась много раз, и совсем недавно ООН выпустила резолюцию под названием «Создание спокойного и лучшего мира благодаря спорту и олимпийским идеалам», единогласно принятую всеми 193 странами — членами ООН. На 76-й сессии Генассамблеи ООН на прошлой неделе соавторами резолюции выступили 173 государства.

Она призывает к олимпийскому перемирию на время Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине в 2022 году, начиная с семи дней до начала Олимпиады, которая стартует 4 февраля, и заканчивая семью днями после завершения Паралимпиады. Резолюция также призывает «все страны — члены ООН сотрудничать с Международным олимпийским комитетом и Международным паралимпийским комитетом в их стремлениях по использованию спорта в качестве средства содействия миру, диалогу и примирению в зонах конфликтов во время и после Олимпийских и Паралимпийских игр», — сообщил представитель МОК.