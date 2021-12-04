Первая сборная России завоевала золото в эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

Сегодня первая сборная России показала невероятную борьбу, все четыре этапа россиянки — Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова — держались в тройке лидеров, но последний этап заставил всех любителей лыжного спорта, зрителей нервничать очень сильно. Первая медаль в лыжах женских этого сезона!
Какая же невероятная Вероника Степанова, которая дотерпела на последнем этапе, которая вырвалась на спринте и рванула так, что у соперниц не осталось никаких шансов!
Чуть отстает Вероника от своих соперниц. Первый круг завершается. Но секунда отставание, от четвертой Карл уже десять (а было шесть).
6 секунд осталось от той группы! Взвинчивают темп лидеры, Степанова садится третьей, чтобы отдохнуть.
Очень волнительные моменты у нас в гонке сейчас. И отстающая группа начинает догонять, немка выходит вперед.
Первая отдает эстафету Сорина! Вероника Степанова будет замыкать у России. А отрыв от лидирующей группы у четвертой американки около 25 секунд.
Выходит Таня вперед! Рвется она к передаче эстафеты, отличная гонка в исполнении россиянок сейчас.
Очень взвинтила тройка лидеров темп. Сорина обходит Андерссон, но та выходит на параллельную лыжню.
Первая тройка проходит первый круг, Йохауг пошла на первую позицию, Сорина сейчас третья. Но очень малый разрыв.
Вторая российская команда, к сожалению, сегодня совсем никак себя не проявляет. Большой отрыв.
Фалеева идет десятой, отставание уже больше полминуты. Непряева все еще идет первой, но Фрида Карсслон сидит у нее на лыжах.
Ступак держится в лидерах, даже выходит на первое место. А вот Кирпиченко отстает от группы лидеров.
За первую российскую команду выступят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова. За вторую пробегут Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина.