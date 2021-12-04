Первая сборная России завоевала золото в эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

В норвежском Лиллехамере проходит второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Женщины соревновались в эстафете 4х5 км. Первая сборная России, в составе которой бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, принесли первую медаль женских лыж в этом сезоне. Второй стала Швеция, замкнула тройку лидеров Норвегия. Вторая сборная России оказалась на восьмой позиции. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.