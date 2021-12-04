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Спорт

Невероятная золотая медаль: Россия вырвала победу в женской эстафете

Первая сборная России завоевала золото в эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

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В норвежском Лиллехамере проходит второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Женщины соревновались в эстафете 4х5 км. Первая сборная России, в составе которой бежали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова, принесли первую медаль женских лыж в этом сезоне. Второй стала Швеция, замкнула тройку лидеров Норвегия. Вторая сборная России оказалась на восьмой позиции. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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14:50

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки. До скорых встреч!

14:45

Вторая сборная России стала восьмой. Увы, около двух минут отставание от первой команды.

14:42

Сегодня первая сборная России показала невероятную борьбу, все четыре этапа россиянки — Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова — держались в тройке лидеров, но последний этап заставил всех любителей лыжного спорта, зрителей нервничать очень сильно. Первая медаль в лыжах женских этого сезона!

14:40

Какая же невероятная Вероника Степанова, которая дотерпела на последнем этапе, которая вырвалась на спринте и рванула так, что у соперниц не осталось никаких шансов!

14:40

ДА! ЗОЛОТО У РОССИИ! ВЕРОНИКА СТЕПАНОВА ОБХОДИТ ВСЕХ!

14:39

Вероника делает отрыв!

14:39

Степанова вырывается на первое место!

14:38

Вероника снова оказывается третьей, но так плотно идут.

14:38

Какая же плотная тройка лидеров!

14:37

Вероника сидит у норвежки на хвосте!

14:36

Карл уже в 27 секундах, медаль у России будет!

14:35

Долгий подъем, сложный, норвежка убегает, а Степанова обходит шведку!

14:34

Держатся три лыжницы вместе, Степанова идет третьей. Нужно держаться!

14:33

Чуть отстает Вероника от своих соперниц. Первый круг завершается. Но секунда отставание, от четвертой Карл уже десять (а было шесть).

14:31

6 секунд осталось от той группы! Взвинчивают темп лидеры, Степанова садится третьей, чтобы отдохнуть.

14:29

Меньше 20 секунд уже отрыв от той группы. «Догоняют, догоняют!» — кричит тренер Веронике.

14:28

Очень волнительные моменты у нас в гонке сейчас. И отстающая группа начинает догонять, немка выходит вперед.

14:27

Первая отдает эстафету Сорина! Вероника Степанова будет замыкать у России. А отрыв от лидирующей группы у четвертой американки около 25 секунд.

14:26

Выходит Таня вперед! Рвется она к передаче эстафеты, отличная гонка в исполнении россиянок сейчас.

14:25

Жесткий отпор дает Сорина шведке, не пускает ее вперед.

14:23

Очень взвинтила тройка лидеров темп. Сорина обходит Андерссон, но та выходит на параллельную лыжню.

14:20

Первая тройка проходит первый круг, Йохауг пошла на первую позицию, Сорина сейчас третья. Но очень малый разрыв.

14:19

Очень уверенно убегает тройка лидеров. Сможет ли кто-то догнать их?

14:16

Держится второй Сорина за Андерссон. Меньше секунды отрыва. Терезе Йохауг идет третьей.

14:14

Вторая российская команда, к сожалению, сегодня совсем никак себя не проявляет. Большой отрыв.

14:13

Уходит на дистанцию Сорина!

14:12

Очень напряженная борьба Непряевой и Карлссон.

14:09

Карлссон выходит вперед, но Непряева рядом, секунда отставания.

14:07

Фалеева идет десятой, отставание уже больше полминуты. Непряева все еще идет первой, но Фрида Карсслон сидит у нее на лыжах.

14:04

Непряева сейчас выходит на лидирующую позицию. Фалеева отстает уже очень сильно.

14:02

Непряева уверенно держится в тройке лидеров.

14:00

Непряева уходит на дистанцию, Фалеева также уходит на лыжню.

13:58

Очень хорошо держится Ступак, одной из первых подходит к передаче эстафеты.

13:57

Кирпиченко проигрывает 17 секунд уже.

13:55

Ступак четвертая, а Кирпиченко сейчас 11-ая.

13:54

Ступак держится в группе лидеров, а вот Кирпиченко отстает.

13:52

Ступак держится в лидерах, даже выходит на первое место. А вот Кирпиченко отстает от группы лидеров.

13:50

Держатся россиянки в общей группе, не отстают.

13:48

Весьма кучно бегут спортсменки. Ступак и Кирпиченко — девятое и десятое место.

13:45

Дан старт! Поехали! Юлия Ступак и Яна Кирпиченко ушли на дистанцию.

13:40

За первую российскую команду выступят Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Вероника Степанова. За вторую пробегут Яна Кирпиченко, Анастасия Фалеева, Анастасия Рыгалина, Мария Истомина.

13:36

Гонка начнется в 13:45 по московскому времени.

13:35

Добрый день! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию женской эстафеты 4 х 5 км в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

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