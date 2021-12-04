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Спорт

Передышка на половине дистанции: Карлсен и Непомнящий разошлись миром

Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном в 7-й партии матча за первенство мира

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В седьмой партии матча за мировую шахматную корону норвежец Магнус Карлсен смог сыграть вничью против претендента Яна Непомнящего и сохранить минимальное преимущество в счете. «Газета.Ru» — о том, как прошла очередная встреча гроссмейстеров.

Седьмая партия матча на первенство мира, конечно, оказалась в тени предыдущего бурного поединка. Как признался генеральный директор ФИДЕ гроссмейстер Эмиль Сутовский, впервые за много лет он почувствовал (и реализовал) желание зайти в зал, чтобы сидеть и смотреть, как играют на сцене:

– Обычно ведь как бывает: с кем-то разговариваешь и время от времени смотришь на компьютере или телефоне, что происходит на доске, иногда подсматриваешь машинную оценку. А это была очень яркая, красочная, запоминающаяся партия! Думаю, как бы ни закончился матч, эту партию еще долго будут вспоминать!

Помимо прочего, шестая партия завершилась далеко за полночь (была ведь еще и пресс-конференция после ее окончания), поэтому трудно было ожидать, что спустя всего 12 часов соперники кинутся друг на друга сломя голову.

– Это новый для меня опыт – сыграть две партии за один день, – улыбнулся Ян на пресс-конференции после партии. – Я думал, что у матча на первенство мира другой уровень, чем у обычной швейцарки...

Седьмая партия, в которой белые фигуры были у российского гроссмейстера, получилась не слишком содержательной. Соперники продолжили дискуссию в анти-маршалловской системе испанской партии, начатой в первой, третьей и пятой партиях, и кажется, что она себя уже практически исчерпала.

Игравший белыми Ян Непомнящий первым свернул с теоретической тропки, протоптанной в пятом поединке. Хотя в той партии у претендента был шанс добиться преимущества, но было совершенно очевидно, что Карлсен и его команда отработали дома четкий путь к ничьей.

Впрочем, новая попытка белых также не выглядела слишком грозной. Да, они получили внешне привлекательную позицию, однако чемпион мира удачно перегруппировал фигуры, и в критический момент, своевременно проведя подрыв с7-с5, точными ходами уравнял игру. После массовых разменов уже на 28-м ходу возникло абсолютно равное ладейное окончание.

Действующие на матче правила запрещают игрокам соглашаться на ничью до 40-го хода, поэтому они еще немного походили туда-сюда и сразу после контроля пожали друг другу руки.

– После вчерашней партии, конечно, хотелось сыграть что-то поспокойнее. Еще не время сжигать мосты. Половина матча сыграна, половина еще впереди. Карлсен играл сегодня довольно надежно, а я, может быть, поторопился с d3-d4, после чего произошла полная разгрузка. Честно говоря, я недооценил ход с7-с5 с идеей все разменять; думал, что это чревато. Но оказалось, что ход на ход всe держится. Были еще какие-то ресурсы, например, 20.Rac1 вместо 20.Rec1; чуть-чуть белые давят, но позиция черных очень крепка. Так что мы сыграли ровную партию, которую можно назвать скучной.

Не могу сказать, что доволен первой половиной матча, – констатировал Ян, – были моменты, когда мог сыграть лучше. Вчера, например, у меня случилось затмение: я не забрал пешку на b4 два хода подряд. Но некоторые партии получились интересными.

Магнус Карлсен же признался, что у него возникли ассоциации с первым матчем против Виши Ананда (Ченнаи 2013), когда после четырех ничьих на старте он выиграл в долгой борьбе пятую партию белыми, а потом и шестую черными.

– У меня была небольшая надежда, что сегодня все пойдет по тому же сценарию. Но и ничья – хороший результат. У белых был символический перевес, однако если черные реагируют четко, то этот перевес исчезает.

Чемпион сказал, что результатом первой половины матча он удовлетворен, и добавил:

– Не думаю, что на данном этапе счет 1:0 должен радикально изменить стратегию опытного игрока. Наверное, такой момент наступит, но я не уверен, что он уже наступил.

Счет в матче 4:3 в пользу Магнуса Карлсена. Восьмая партия состоится в воскресенье 5 декабря, белые фигуры будут у чемпиона мира.

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