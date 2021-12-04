Непомнящий сыграл вничью с Карлсеном в 7-й партии матча за первенство мира

В седьмой партии матча за мировую шахматную корону норвежец Магнус Карлсен смог сыграть вничью против претендента Яна Непомнящего и сохранить минимальное преимущество в счете. «Газета.Ru» — о том, как прошла очередная встреча гроссмейстеров.

Седьмая партия матча на первенство мира, конечно, оказалась в тени предыдущего бурного поединка. Как признался генеральный директор ФИДЕ гроссмейстер Эмиль Сутовский, впервые за много лет он почувствовал (и реализовал) желание зайти в зал, чтобы сидеть и смотреть, как играют на сцене:

– Обычно ведь как бывает: с кем-то разговариваешь и время от времени смотришь на компьютере или телефоне, что происходит на доске, иногда подсматриваешь машинную оценку. А это была очень яркая, красочная, запоминающаяся партия! Думаю, как бы ни закончился матч, эту партию еще долго будут вспоминать!

Помимо прочего, шестая партия завершилась далеко за полночь (была ведь еще и пресс-конференция после ее окончания), поэтому трудно было ожидать, что спустя всего 12 часов соперники кинутся друг на друга сломя голову.

– Это новый для меня опыт – сыграть две партии за один день, – улыбнулся Ян на пресс-конференции после партии. – Я думал, что у матча на первенство мира другой уровень, чем у обычной швейцарки...

Седьмая партия, в которой белые фигуры были у российского гроссмейстера, получилась не слишком содержательной. Соперники продолжили дискуссию в анти-маршалловской системе испанской партии, начатой в первой, третьей и пятой партиях, и кажется, что она себя уже практически исчерпала.

"I don't think I have seen Magnus as elated after a chess game in many, many years." - Henrik Carlsen. #CarlsenNepo https://t.co/7sr3AOGn2J pic.twitter.com/t8yz5Dt2Qb — Tarjei J. Svensen (@TarjeiJS) December 4, 2021

Игравший белыми Ян Непомнящий первым свернул с теоретической тропки, протоптанной в пятом поединке. Хотя в той партии у претендента был шанс добиться преимущества, но было совершенно очевидно, что Карлсен и его команда отработали дома четкий путь к ничьей.

Впрочем, новая попытка белых также не выглядела слишком грозной. Да, они получили внешне привлекательную позицию, однако чемпион мира удачно перегруппировал фигуры, и в критический момент, своевременно проведя подрыв с7-с5, точными ходами уравнял игру. После массовых разменов уже на 28-м ходу возникло абсолютно равное ладейное окончание.

Действующие на матче правила запрещают игрокам соглашаться на ничью до 40-го хода, поэтому они еще немного походили туда-сюда и сразу после контроля пожали друг другу руки.

All challengers of @MagnusCarlsen made the same mistakes so far. pic.twitter.com/Tai4bgURUh — Silvio Danailov (@SilvioDanailov) December 4, 2021

– После вчерашней партии, конечно, хотелось сыграть что-то поспокойнее. Еще не время сжигать мосты. Половина матча сыграна, половина еще впереди. Карлсен играл сегодня довольно надежно, а я, может быть, поторопился с d3-d4, после чего произошла полная разгрузка. Честно говоря, я недооценил ход с7-с5 с идеей все разменять; думал, что это чревато. Но оказалось, что ход на ход всe держится. Были еще какие-то ресурсы, например, 20.Rac1 вместо 20.Rec1; чуть-чуть белые давят, но позиция черных очень крепка. Так что мы сыграли ровную партию, которую можно назвать скучной.

"A very easy day for Magnus incoming!" says Giri after 21...Qf5 appears on the board, with mass exchanges likely to follow: https://t.co/QVAn0K5CNH #CarlsenNepo #c24live pic.twitter.com/t9MpDNLDvn — chess24.com (@chess24com) December 4, 2021

Не могу сказать, что доволен первой половиной матча, – констатировал Ян, – были моменты, когда мог сыграть лучше. Вчера, например, у меня случилось затмение: я не забрал пешку на b4 два хода подряд. Но некоторые партии получились интересными.

Магнус Карлсен же признался, что у него возникли ассоциации с первым матчем против Виши Ананда (Ченнаи 2013), когда после четырех ничьих на старте он выиграл в долгой борьбе пятую партию белыми, а потом и шестую черными.

– У меня была небольшая надежда, что сегодня все пойдет по тому же сценарию. Но и ничья – хороший результат. У белых был символический перевес, однако если черные реагируют четко, то этот перевес исчезает.

Чемпион сказал, что результатом первой половины матча он удовлетворен, и добавил:

– Не думаю, что на данном этапе счет 1:0 должен радикально изменить стратегию опытного игрока. Наверное, такой момент наступит, но я не уверен, что он уже наступил.

Magnus Carlsen has a 4:3 lead at the halfway point of the FIDE World Chess Championship match after a quiet draw — a well-earned rest after yesterday's madness! https://t.co/QVAn0K5CNH #CarlsenNepo #c24live pic.twitter.com/WHtNybNzVI — chess24.com (@chess24com) December 4, 2021

Счет в матче 4:3 в пользу Магнуса Карлсена. Восьмая партия состоится в воскресенье 5 декабря, белые фигуры будут у чемпиона мира.