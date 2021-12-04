Сборная России завоевала серебряную медаль в эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

12:40

Очень напряженная, очень интересная гонка у нас вышла. Понятно, что первая команда Норвегии поставила на четвертый круг сильнейшего Йоханнеса Клэбо, но при этом российские лыжники на последнем этапе ничуть ему не уступили и боролись на равных. всего 0,2 секунды не хватило Сергею Устюгову до соперника!