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Спорт

Не хватило доли секунды: Россия проиграла Норвегии сражение за золото в эстафете

Сборная России завоевала серебряную медаль в эстафете на этапе Кубка мира по лыжным гонкам

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В норвежском Лиллехамере проходит второй этап Кубка мира по лыжным гонкам. Мужчины соревнуются в эстафете 4х7,5 км. Сборная России в составе Александра Терентьева, Ильи Семикова, Артема Мальцева и Сергея Устюгова завоевала серебро. Еще одна российская команда, где бежали Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин, стала четвертой. Гонку выиграла Норвегия. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.
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12:45

На этом «Газета.Ru» завершает текстовую онлайн-трансляцию гонки. До скорых встреч, напоминаем, что сегодня еще состоится женская эстафета! Встретимся на ней!

12:40

Очень напряженная, очень интересная гонка у нас вышла. Понятно, что первая команда Норвегии поставила на четвертый круг сильнейшего Йоханнеса Клэбо, но при этом российские лыжники на последнем этапе ничуть ему не уступили и боролись на равных. всего 0,2 секунды не хватило Сергею Устюгову до соперника!

12:36

Итак, пьедестал таков — Норвегия, Россия, Норвегия.

12:35

КАК ОБИДНО! Устюгову не хватило 0,2 секунды, чтобы догнать Клэбо! Якимушкин четвертый, увы.

12:34

Напряжение возврастает! Клэбо впереди, Якимушкин и Устюгов идут параллельно следом.

12:33

Но следом Устюгов снова уходит на четвертое место. Клэбо выходит на первую позицию.

12:33

Устюгов постепенно переходит на третье место.

12:31

Якимушкин добавляет очень хорошо. Стоит сказать, что медаль у России в эстафете точно будет. Вопрос в том, какая, и будет одна или две.

12:30

Устюгов, идущий четвертым, успевает посмотреть назад, посмотреть на часы. Кстати, группу лидеров уже вряд ли кто-то догонит, ближайший преследователь в 40 секундах. Финальный круг.

12:27

Уверенно идет четверка лидеров. Напряжение нарастает, но пока ничего не меняется. Якимушкин первый, Клэбо второй, Устюгов пока отдыхает четвертым.

12:25

Пока Якимушкин, идущий первым, не взвинчивает темп.

12:22

Якимушкин идет первым, Устюгов опустился на четвертую позицию.

12:20

Итак, Устюгов и Якимушкин сейчас идут первыми, Клэбо держится аккуратно за ними.

12:17

От России на дистанцию уходят Якимушкин и Устюгов, а вот от Норвегии вперед выходит Клэбо.

12:16

Рванул Спицов после того, как отдохнул немного, и выходит на первую позицию. Мальцев держится рядом.

12:15

Пятеро лыжников рвут вперед — два норвежца, два россиянина и финн.

12:13

Мальцев идет третьим, Спицов четвертый, и идет очень сложный подъем сейчас.

12:11

Пошел Крюгер вперед, Мальцев держится за ним. Спицов в итоге сейчас бежит третьим. Но все еще очень плотно.

12:09

Спицов сейчас совершает интересный маневр. Он намеренно уходит в сторону, пропуская вперед финского лыжника, чтобы самому немного отдохнуть.

12:07

Очень плотно идет группа лидеров на подъеме. Спицов все еще первый.

12:05

Крюгер подтянул свою группу к лидирующей паре. Пять лыжников работают вместе, Спицов первый, Мальцев четвертый, отставание — всего секунда.

12:03

Спицов держится первым, Мальцев — четвертый, отставание составляет около восьми секунд.

12:01

Спицов работает в двойке лидеров, а Мальцев держится за Крюгером.

11:59

Денис Спицов и Артем Мальцев уходят на дистанцию. Первое и третье место пока что.

11:58

Потрясающе рванули вперед Большунов и Нисканен. Большой отрыв они делают.

11:57

Иверсен с Семиковым идут рядом, но проигрывают лидерам около пяти секунд.

11:56

Нисканен пытается навязать борьбу Большунову, и у него получается выйти вперед, но Александр дышит ему в спину.

11:54

Большунов рванул вперед, снова делая отрыв лидерской группы. Семиков идет четвертым, три секунды у него от Александра.

11:52

Больушнов снова выходит в лидеры, обходя Нисканена. Семиков держится на шестой позиции, но пытается накатить еще больше.

11:51

Отрыв в лидерской группе не больше трех секунд, а тем временем начала подгонять вторая группа.

11:49

А тем временем в лидеры вырвался Семиков. Большунов идет спокойно, он оказался на седьмой строчке.

11:47

Поменялись лидеры, внезапно опустился Больушнов немного, но это все еще лидерская группа.

11:46

Очень мощно тянет Большунов, не ждет, что к кому-то можно прицепиться, а работает сам. Семиков рядом, выдерживает он задаваемый темп.

11:45

Первый круг завершают лыжники, восемь команд остаются вместе, а Большунов начинает мощно работать. Семиков держится в лидерах.

11:41

Снова немного выровнялась группа лидеров, догнали четырех лидеров. Большунов работает первым/вторым спокойно, Семиков держится за ним.

11:40

На передаче все спокойно и без происшествий. Лидеры все те же, от России на дистанцию уходят Большунов (первая сборная) и Семиков (вторая команда).

11:39

Очень хорошо Терентьев работает на подъеме, а вот Червоткин начал немного отставать. Но не критично.

11:37

Группа лидеров состоит из четырех лыжников — Россия и Норвегия.

11:35

Ох, что делает Терентьев! На подъеме рванул вперед, обошел Червоткина. Теперь они возглавляют лидеров вдвоем.

11:34

А вот у нас и первое падение. Лыжник сборной Германии споткнулся, заставил потерять секунды и соперника из Франции.

11:33

А в лидерах сейчас две российские и две норвежские команды.

11:32

Немного растянулась группа лидеров, но самое главное для нас — Червоткин уверенно работает первым номером, Терентьев следует за ним.

11:29

Червоткин начинает работать активнее, пытаясь вырваться в отрыв. Терентьев поднимается на третье место.

11:16

Прошел первый круг, и Червоткин спокойно продолжает возглавлять группу. Терентьев шестой, но очень плотно инет группа лидеров.

11:24

Терентьев зацепляется за Червоткиным, который продолжает идти первым. Александр третий сейчас.

11:22

Плотной группой идут лыжники, но на первом комментарии сейчас ждать отрывов не стоит. Но Червоткин, кстати, возглавляет группу.

11:20

Поехали! Дан старт!

11:19

Россию в этой эстафете представят Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Иван Якимушкин. Вторую российскую команду представят Александр Терентьев, Илья Семиков, Артем Мальцев и Сергей Устюгов.

11:15

Гонка начнется в 11:20 по московскому времени.

11:10

Доброе утро! «Газета.Ru» приглашает вас на текстовую онлайн-трансляцию мужской эстафеты 4 х 7,5 в рамках второго этапа Кубка мира по лыжным гонкам.

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